Con trai có nhân tình, sợ gia đình con tan vỡ, người đàn ông treo thưởng cho người xử lý 'tiểu tam'

Mới đây, câu chuyện một doanh nhân thành đạt ở Thái Lan tuyên bố treo thưởng cho người nào dám dạy cho nhân tình của con trai một bài học đã khiến dư luận nước này dậy sóng.

Thông tin được tờ The Thaiger và Mothership đăng tải cho biết, vụ việc mới xảy ra ở uyện Lang Suan, tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan. Theo đó, ông Arnon Rodthong - chủ một vựa sầu riêng lớn ở đây đã tuyên bố sẽ thưởng 30.000 baht (tương đương khoảng 24 triệu VNĐ) cho ai dám tấn công người phụ nữ tên On - nhân tình của con trai ông.

Ông Arnon Rodthong - chủ một vựa sầu riêng tại miền Nam Thái Lan.

Ông Arnon nói rằng ông đã quá già để tự mình đối chất với cô ta. Trong một phần bài đăng, Arnon viết: "Tôi sẵn sàng trả 30.000 baht cho bất kỳ băng đảng nào ở Lang Suan tấn công tình nhân của con trai tôi. Các người phải tát cô ta ít nhất mười cái. Bất kỳ ai hoàn thành nhiệm vụ đều có thể đến tìm tôi để đòi tiền. Cô ta đáng bị như vậy vì cô ta đang ngoại tình. Cô ta đã có chồng rồi nhưng lại lừa dối anh ta. Bọn họ thật độc ác".

Ông Arnon làm rõ rằng On từng là nhân viên của ông trước khi kết hôn với cháu trai ông. Tuy nhiên, sau đó cô ta lại ngoại tình với con trai của ông Arnon. Người đàn ông nói rằng ông đăng bài để bảo vệ con dâu và thuyết phục con trai chấm dứt mối quan hệ sai trái kia.

Ảnh con trai ông Arnon cùng nhân tình.

Arnon cũng tuyên bố nếu những người hành hung On bị cảnh sát phạt tiền thì ông cũng sẵn sàng nộp số tiền đó cho họ, đồng thời cho biết khoản tiền thưởng sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi con trai ông và On chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng.

Ngoài việc kêu gọi tấn công cô On, ông Arnon còn kêu gọi cảnh sát địa phương hãy dừng xe và khám xét xe bán tải của con trai mình, cáo buộc con trai ông sở hữu trái phép hai khẩu súng.

Ông cũng cung cấp mẫu xe và biển số xe, thậm chí còn đề nghị thưởng 50.000 baht (tương đương khoảng 40 triệu VNĐ) cho việc bắt giữ con trai mình. Bài đăng của ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu hành động của ông có hợp pháp hay không, trong khi những người khác khen ngợi ông vì quyết tâm bảo vệ con dâu và giữ gìn danh tiếng của gia đình.

Arnon sau đó nói với các phóng viên rằng ông biết hành động của mình là vi phạm pháp luật và sẵn sàng chịu hậu quả pháp lý, nhưng là người đứng đầu gia đình, ông cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động để bảo vệ gia đình của con trai.

Arnon cũng tiết lộ rằng con trai ông gần đây đã dùng súng đe dọa vợ sau khi bị bắt gặp đi cùng với On. Người vợ được cho là đã nộp đơn khiếu nại lên Đồn Cảnh sát Ban Nai Hud. Arnon cho biết ông đăng bài trên Facebook để đòi lại công lý cho con dâu càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, ông Arnon cũng tuyên bố nếu con trai không chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này thì ông sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta và tịch thu toàn bộ tài sản đứng tên con trai và chuyển cho cháu gái. Cho đến nay, cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc.

Theo The Thaiger & Mothership