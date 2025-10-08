Mới cưới mà bếp đặt hướng này thì "nghèo truyền kiếp": Chuyên gia cảnh báo 90% người trẻ dính lỗi!

Mới đây, một cô gái trẻ chia sẻ bài viết trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, than thở rằng dù mới cưới không lâu và vừa dọn về căn hộ đầu tiên, nhưng cuộc sống vợ chồng lại liên tục gặp trục trặc: tài chính không ổn định, tiền bạc không giữ được, làm bao nhiêu cũng không thấy dư.

Tưởng chỉ là than cho nhẹ lòng, ai ngờ bài đăng lại nhận về cả “rổ” bình luận góp ý từ cộng đồng mạng. Không ít người tinh ý đã soi ra loạt lỗi phong thủy nghiêm trọng trong chính gian bếp của cô, từ bếp đặt thẳng cửa chính, bồn rửa đối diện bếp, đến xà ngang đè lên khu nấu ăn…

Ảnh minh họa.

Một người bình luận thẳng thắn: “Không phải mê tín, nhưng bếp nhà bạn phạm cả đống lỗi đại kỵ phong thủy luôn. Bảo sao tiền bạc khó giữ, tài lộc chẳng tụ lại được!”.

Với các cặp đôi mới cưới, đang bắt đầu gây dựng cuộc sống, một gian bếp phạm phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, mà còn kéo theo áp lực kinh tế, dễ dẫn đến mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm .

1. Bếp đối diện cửa chính - Tài vào nhà chưa ấm chỗ đã trôi tuột đi

Một trong những lỗi phong thủy phổ biến nhất khi thiết kế nhà bếp chính là đặt bếp đối diện với cửa chính, tức là bước vào nhà đã nhìn thẳng thấy khu vực nấu ăn. Trong phong thủy, cửa chính được xem là nơi đón vượng khí, tài lộc và may mắn. Trong khi đó, bếp lại đại diện cho “kho tiền” - nơi giữ lửa, giữ của của cả gia đình.

Sự đối mặt trực tiếp này vô tình tạo thành thế “khai môn kiến táo”, nghĩa là vừa mở cửa đã thấy bếp, tiền tài chưa kịp vào nhà đã bị “xua” đi. Không những khiến tài khí khó tụ, thế bố trí này còn dễ khiến gia chủ rơi vào trạng thái bất ổn, khó giữ được sự vững vàng về tâm lý lẫn tài chính.

Xét về cảm giác sống hàng ngày, việc để bếp lộ ngay ở cửa vào cũng khiến không gian riêng tư bị “phơi bày”, dễ mang đến cảm giác thiếu an toàn và khó chịu, đặc biệt với các cặp vợ chồng mới dọn về sống chung.

Ảnh minh họa.

Nhiều người chỉ ra cách cải thiện. Đó là sử dụng một vách ngăn nhẹ, bình phong hoặc chậu cây cao đặt giữa cửa và khu vực bếp nấu. Không cần kín hoàn toàn, chỉ cần tạo đủ độ che chắn để giữ tài khí không bị “tuột” ra ngoài là ổn.

2. Bếp đặt đối diện hoặc quá gần bồn rửa - “Thủy hỏa xung đột”, tiền khó tụ, tình khó yên

Một lỗi sai tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tài vận và hòa khí trong nhà chính là đặt bếp quá gần hoặc đối diện với bồn rửa. Nghe thì có vẻ tiện lợi trong sinh hoạt, nhưng trong phong thủy, đây lại là kiểu bố trí đại kỵ.

Lý do là bởi bếp thuộc Hỏa, còn bồn rửa, vòi nước thuộc Thủy, hai yếu tố này xung khắc theo ngũ hành, dễ tạo ra thế “thủy hỏa bất dung”. Nếu không khéo sắp xếp, không chỉ khiến dòng năng lượng trong nhà bị đảo lộn mà còn dễ gây ra hàng loạt vấn đề không mong muốn như: Tiền bạc thất thoát vô cớ, đầu tư mãi không sinh lời; quan hệ vợ chồng thường xuyên lục đục, hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ; sức khỏe tinh thần sa sút, dễ rơi vào trạng thái mất ngủ, cáu gắt, stress,...

Ảnh minh họa.

Bởi thế, nhiều người khuyên rằng nên đảm bảo khoảng cách giữa bếp và bồn rửa tối thiểu 60cm, vừa đủ để năng lượng không “đụng nhau chan chát”. Nếu không thể thay đổi vị trí, bạn có thể đặt một vật ngăn cách nhẹ nhàng ở giữa như kệ đựng đồ, thảm cách nhiệt hay vách gỗ mỏng để hóa giải bớt xung khắc mà vẫn tiện lợi khi nấu nướng.

3. Bếp bị xà ngang đè lên - Tài vận bị “đè nén”, làm bao nhiêu cũng không dư

Nếu gian bếp của bạn nằm ngay dưới xà ngang trần nhà, hãy cẩn thận! Đây được xem là một trong những đại kỵ phong thủy trong nhà ở, vì nó tạo ra thế “áp đỉnh sát” - tức là vượng khí bị đè nén, không thể lưu thông. Mà đã nghẽn tài khí thì tiền bạc dù có vào cũng khó giữ, vận may bị chặn lại từ trong trứng nước.

Thực tế, lỗi này thường thấy ở căn hộ nhỏ, không gian hạn chế, khi không còn nhiều lựa chọn về vị trí bếp. Điều này có thể ảnh hưởng đến tài chính, sức khỏe tinh thần,...

Nếu không thể di dời bếp, bạn nên làm trần giả để che phần xà ngang, hoặc dùng đèn chiếu sáng gián tiếp từ hai bên, tuyệt đối tránh để ánh sáng rọi thẳng xuống khu vực nấu nướng. Điều này vừa giúp “giải sát” phong thủy, vừa tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu hơn trong không gian bếp.

4. Bếp không có tường chắn phía sau - Không có “lưng tựa”, lộc khí thất tán

Một lỗi tưởng nhỏ mà lại “phá” tài vận không kém: bếp không có điểm tựa phía sau – tức là phần lưng bếp không kê sát vào tường, hoặc thậm chí đặt giữa không gian trống, không tựa vào bất cứ thứ gì.

Ảnh minh họa.

Trong phong thủy, tường sau bếp đại diện cho hậu phương vững chắc và sự ổn định về tài chính. Nếu thiếu đi “điểm tựa” này, lộc khí khó mà tụ lại, cũng giống như bạn làm ra tiền nhưng không có kế hoạch tài chính rõ ràng, dễ tiêu pha vô tội vạ hoặc bị người khác thao túng.

Dễ gặp nhất ở những căn hộ thiết kế kiểu mở, nơi bếp “lơ lửng” giữa phòng cho tiện đi lại. Nhưng chính sự tiện đó lại kéo theo: Tài lộc không ổn định, nay được mai mất; vợ chồng dễ lâm vào cảnh chật vật tài chính mà không biết nhờ cậy ai; quyết định tiền bạc dễ bị người khác chi phối, không giữ được thế chủ động

Thế nên, nếu không thể bố trí bếp sát tường, bạn nên đặt một chiếc kệ tủ cố định, vách thạch cao hoặc lam gỗ phía sau, vừa làm đẹp không gian, vừa tạo cảm giác “vững chãi” về phong thủy. Chỉ cần có chỗ dựa, cả người và tiền sẽ đều thấy an tâm hơn.

5. Bếp quá gần hoặc hướng thẳng vào phòng ngủ - “Lửa thiêu vận”, tiền lẫn tình đều hao

Nghe có vẻ vô hại, nhưng thực ra đây là lỗi bố trí có thể âm thầm phá nát tài lộc và hạnh phúc.

Khi hỏa khí từ bếp lan thẳng vào phòng ngủ, không gian vốn cần sự tĩnh lặng và thư giãn sẽ khiến bạn: Mất ngủ, tâm trạng bất an; vợ chồng dễ xung đột, đặc biệt khi áp lực tài chính tăng; sức khỏe giảm sút kéo theo tài vận cũng đi xuống

Ngoài ra, mùi dầu mỡ, thức ăn ám vào chăn gối không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm chất lượng nghỉ ngơi, một yếu tố thiết yếu giữ vững “phong độ” tài chính và tinh thần.

Gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng, nó còn là trái tim của ngôi nhà, là nơi giữ ấm cho những bữa cơm, gắn kết tình cảm, tích tụ tài khí và nuôi dưỡng sự ổn định.

Với các cặp vợ chồng mới cưới, đang cùng nhau xây dựng cuộc sống, tránh những lỗi phong thủy cơ bản trong thiết kế bếp là bước quan trọng để giữ vững nguồn lực kinh tế và tinh thần.

Bởi đôi khi, "xui xẻo" không phải do vận mệnh, mà chỉ vì bạn… đặt nhầm cái bếp.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm