Tài khoản của người phụ nữ bị trừ hơn 2 triệu đồng mà không cần cung cấp mã PIN hay OTP: Cảnh sát ra tay kịp thời, bảo toàn hơn 5,4 tỷ tiền tiết kiệm

Tháng 8/2025, bà Cao ở Trùng Khánh, Trung Quốc, nhận được tin nhắn của shipper. Nội dung tin nhắn cho biết do shipper không liên lạc được với bà nên bưu kiện sẽ được giao lại vào ngày khác, kèm theo đề nghị gọi điện xác nhận thời gian giao hàng.

Dù không hề đặt mua hàng trực tuyến, bà Cao vẫn gọi lại cho shipper để tìm hiểu nguyên do. Khi bắt máy, người ở đầu dây bên kia không hề nói chuyện giao hàng, mà giới thiệu là chăm sóc khách hàng, thông báo bà đã “kích hoạt gói hội viên của một ứng dụng livestream”, nếu không hủy kịp thời sẽ bị trừ tiền 800 NDT/tháng (hơn 2,9 triệu đồng), tương đương 9.600 NDT/năm.

“Tôi không rành điện thoại như giới trẻ, chỉ xem video cho vui. Nghe nói mỗi tháng bị trừ tiền, tôi nghĩ mình lỡ bấm nhầm thật,” bà Cao kể.

Ảnh: Weixin

Theo hướng dẫn của người này, bà Cao truy cập đường link được cho là “trang chính thức” của nền tảng livestream và thấy tài khoản mình hiển thị trạng thái “đã là hội viên livestream”. Khi bà không thể tìm thấy nút “hủy hội viên”, đối phương nói “bà thao tác sai” và đề nghị “hỗ trợ trực tiếp”.

Sau đó, người này hướng dẫn bà Cao tải một ứng dụng mang tên “Shanhua”, được giới thiệu là phần mềm hỗ trợ trò chuyện. Thực tế, đây là ứng dụng cài mã độc điều khiển từ xa. Sau khi cài đặt và thêm đối tượng làm bạn, chỉ vài phút sau, điện thoại của bà Cao mất hoàn toàn quyền kiểm soát.

“Hắn tự mở tài khoản ngân hàng, gửi mã xác nhận rồi chuyển đi hơn 600 NDT (hơn 2 triệu đồng). Tôi định tắt máy nhưng không thể, thậm chí bấm nút nguồn cũng vô hiệu,” bà Cao kể lại.

Ngay sau đó, hệ thống cảnh báo chống lừa đảo của cảnh sát địa phương phát hiện số điện thoại của đối tượng đã bị gắn nhãn lừa đảo. Lực lượng chức năng lập tức gọi cho bà Cao nhưng không thể liên lạc. Không còn cách nào khác, họ phải tìm đến con gái của bà để xác minh tình hình.

Người con này xác nhận vừa nghe cha báo tin mẹ gặp sự cố về điện thoại sau khi hủy đăng ký hội viên livestream. Nghi ngờ bà Cao là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cảnh sát yêu cầu họ mang điện thoại đến đồn để xử lý.

Qua điều tra, cảnh sát xác định đường link mà “nhân viên chăm sóc khách hàng” gửi bà Cao là trang web giả mạo được thiết kế giống hệt trang thật, nhằm đánh lừa nạn nhân. Không những vậy, ứng dụng mà người này yêu cầu bà Cao tải xuống điện thoại cũng là ứng dụng cài mã độc điều khiển từ xa. Sau khi cài đặt và thêm đối tượng làm bạn, chỉ vài phút sau, điện thoại của bà Cao mất hoàn toàn quyền kiểm soát.

Ảnh: Weixin

Bằng một số thao tác nghiệp vụ, cảnh sát địa phương sau đó đã kịp thời phong tỏa và bảo toàn toàn bộ 1,48 triệu NDT (hơn 5,4 tỷ đồng) tiền tiết kiệm trong ngân hàng của bà Cao. Tuy nhiên, số tiền 600 NDT đã bị kẻ gian kịp chuyển đi trước đó không thể lấy lại.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo, thời gian gần đây, các vụ lừa đảo điều khiển điện thoại từ xa qua phần mềm chứa mã độc đang gia tăng nhanh. Một khi người dùng cài đặt hoặc bị dụ bật quyền điều khiển, điện thoại sẽ bị kiểm soát hoàn toàn.

Trước tình trạng trên, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt phần mềm từ nguồn không rõ ràng. Nếu có người tự xưng là nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu bật “chia sẻ màn hình” hoặc “hỗ trợ từ xa”, cần lập tức từ chối.

Ngoài ra, người dùng nên kích hoạt tính năng chuyển khoản chậm để có thêm thời gian phát hiện giao dịch bất thường và kịp thời báo ngân hàng. Đặc biệt, cần hướng dẫn người lớn tuổi thao tác cơ bản trên điện thoại, thường xuyên kiểm tra quyền truy cập ứng dụng và tắt các tính năng đặc biệt không cần thiết nhằm tránh trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao.

(Theo Weixin)