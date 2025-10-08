Tiến sĩ Việt 8X “đẹp trai như tài tử” được ĐH Seoul “chiêu mộ” với mức lương 180 triệu đồng/tháng: “Dù ở nơi nào cũng muốn cống hiến cho quê nhà”

Năm 2024, trào lưu Flex bùng nổ trong giới trẻ và nhanh chóng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội. Trong hàng loạt bài đăng trên nhóm Facebook “Flex đến hơi thở cuối cùng” với hơn 1,3 triệu thành viên, có một bài viết đã trở thành tâm điểm khi thu hút tới 61.000 lượt thích và 2.600 bình luận.

Bài viết gây sốt kể lại hành trình 15 năm “săn” học bổng quốc tế của chàng trai 8X tại nhiều trường đại học, hiệp hội và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Chủ nhân bài đăng còn hài hước thừa nhận rằng trong tất cả những nghề từng trải qua, nghề anh giỏi nhất chính là “săn” học bổng. Đa số bình luận phía dưới đều trầm trồ, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tích mà nhân vật đạt được.

Ít ai biết rằng trước khi “flex” gây chú ý, chủ nhân bài đăng đã là gương mặt cực hot trong cộng đồng du học sinh Việt với hành trang học thuật đáng nể. Anh là tiến sĩ Ngô Văn Hoàn (Hoàn Ngô) – người từng được Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc, “chiêu mộ” với mức lương 180 triệu đồng/tháng.

Hoàn Ngô từng là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Khi mới nhập học, anh gần như không biết tiếng Anh và từng làm đủ nghề như dọn phòng nhà nghỉ, quét đường, bưng phở, nhồi mùn cưa vào bao tải…để có tiền ăn học. Bằng nỗ lực không ngừng, anh đã giành được học bổng thạc sĩ của Đại học Chonnam (Hàn Quốc) và học bổng tiến sĩ tại Đại học Otago (New Zealand). Trong suốt quá trình học tập, anh còn “săn” thêm nhiều học bổng khác tại Nhật Bản, Anh, Mỹ, Hàn.

Cụ thể, những học bổng giá trị mà anh giành được phải kể đến: Học bổng quốc tế của tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản cấp) cho những sinh viên xuất sắc nhất Đại học Y Hà Nội; Học bổng Linnaeus/Palme của chính phủ Thuỵ Điển sang du học tại Học viện Karolinska; Học bổng Giáo sư (Hàn Quốc cấp), Học bổng du lịch (Nhật Bản cấp); Học bổng du lịch (Singapore cấp); Học bổng Tiến sĩ (New Zealand cấp); Học bổng Elizabeth (New Zealand cấp); Học bổng Quốc tế Newton của Hiệp hội Hoàng gia Anh; Học bổng du lịch của Nhật bản; Học bổng Brain Pool Chính phủ Hàn Quốc; Học bổng du lịch của GYA và của Hội nghị Thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ thế giới (WYSS) (Đức và Trung Quốc cấp).

Trong số đó, Học bổng quốc tế Newton (Newton International Fellowship) mà Hiệp hội Hoàng gia Anh trao cho anh là 100 nghìn bảng Anh để nghiên cứu trong vòng 2 năm. Đây là học bổng duy nhất dành cho tiến sĩ nước ngoài đến Anh làm việc. Tính đến năm 2015, chưa có tiến sĩ người Việt nào nằm trong danh sách của Hoàng gia Anh cho học bổng này.

Do mức độ danh giá của học bổng, visa của anh sẽ chuyển từ General Work Visa (Tier 2) loại 2 sang Exceptional Talent Visa (Tier 1) loại 1 - loại cao nhất dành cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Anh.

Năm 2018, Hoàn Ngô sang Anh làm việc tại Đại học Hoàng gia London, sau đó là Viện Vệ sinh Dịch tễ và Y học Nhiệt đới London. Đến năm 2021, anh được nhận học bổng Brain Pool của Chính phủ Hàn Quốc - chương trình tuyển chọn tiến sĩ xuất sắc quốc tế đến làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu.

Khi được Đại học Quốc gia Seoul mời về làm việc, anh nhận mức lương 9 triệu won/tháng (tương đương 180 triệu đồng thời điểm đó) - cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung của các tiến sĩ tại Hàn Quốc (40 - 60 triệu đồng). Ngoài ra, năm đầu tiên anh còn nhận thêm 10 triệu won (khoảng 200 triệu đồng) hỗ trợ ổn định chỗ ở, vé máy bay, bảo hiểm và chi phí visa.

Trong một lần chia sẻ với báo chí trước đó, Hoàn Ngô thừa nhận lý do rời Anh sang Hàn làm việc chỉ gói gọn trong 2 chữ “mức lương”. Anh nói:

“Anh Quốc là giấc mơ của rất nhiều người. Rời Anh sang Hàn làm việc, nghĩa là bỏ đi cơ hội để được làm việc tại một trong những môi trường tốt nhất và danh giá nhất thế giới, bỏ đi cơ hội được nhập quốc tịch Anh. Nhưng tại sao mình vẫn chấp nhận đánh đổi? Tất cả là vì 2 chữ ‘mức lương’".

Anh nói thêm: “Trong mỗi một giai đoạn, mục tiêu của mình khác nhau. Ví dụ như khi vừa tốt nghiệp Tiến sĩ, mục tiêu của mình đó là đến được Anh và được làm việc trong một trường danh giá để cải thiện hồ sơ của mình. Lúc đó mình không quan tâm nhiều đến mức lương (và trên thực tế, mình đã chấp nhận mức lương thấp), vì mình hiểu để xin được việc tại thủ đô London là không hề đơn giản. Tuy nhiên hiện tại, mục tiêu của mình là tài chính nên mình tìm cách để có thể sống tốt (hoặc rất tốt) bằng đồng lương của nghề này.”

Từ năm 2023 đến nay, tiến sĩ trẻ tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều học bổng danh giá: học bổng tiến sĩ của Trường Y, Đại học Indiana (Mỹ); học bổng của Hiệp hội Vi sinh Anh để tham dự hội nghị chuyên ngành lớn nhất tại Anh; học bổng của Hiệp hội Hoàng gia Anh cho các sự kiện quốc tế trong năm 2024 và 2025.

Hoàn Ngô thẳng thắn chia sẻ mỗi người có một đam mê, sở thích riêng và đam mê của anh là “săn” học bổng, các giải thưởng quốc tế. Điều này giúp anh vừa được đi du lịch nước ngoài miễn phí, vừa có thành tựu nổi bật làm đẹp hồ sơ cá nhân.

Sau 3 năm làm việc tại Đại học Quốc gia Seoul, anh tiếp tục được gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Nhìn lại quyết định rời Anh sang Hàn, anh khẳng định đó là lựa chọn đúng đắn và gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “Nếu cảm thấy môi trường hiện tại nhàm chán, không phát huy được năng lực, hãy dám mạo hiểm một lần để thay đổi. Hãy nghe theo con tim, đừng chỉ đi theo lý trí.”

Là tiến sĩ khoa học với hồ sơ học thuật “khủng”, nhưng Hoàn Ngô lại không hề mang dáng dấp “mọt sách” như nhiều người thường hình dung về một tiến sĩ, nhà nghiên cứu. Trái lại, anh gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai cùng phong cách trẻ trung, năng động.

Hoàn Ngô chia sẻ, việc từng sống và làm việc ở nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc - nơi rất coi trọng ngoại hình - đã khiến anh chú ý hơn đến việc chăm sóc bản thân. Từ đó, phong cách ăn mặc gọn gàng, chỉn chu và mang dấu ấn cá nhân dần trở thành thói quen khó bỏ của anh.

Không chỉ sở hữu diện mạo như “nam thần”, anh còn ghi điểm nhờ lối trò chuyện duyên dáng, hóm hỉnh. Trên Facebook cá nhân, anh thường chia sẻ những câu chuyện với góc nhìn và giọng văn dí dỏm, khiến người đọc bật cười. Chính vì vậy, không ít người gọi trang cá nhân của anh là “vựa muối”.

Song song với những dấu ấn cá nhân, chàng tiến sĩ 8X cho biết anh vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định hình ảnh một nhà khoa học trẻ khác biệt, giàu bản lĩnh, góp phần làm rạng danh Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2023, anh là Tiến sĩ thứ 3 của Việt Nam được lựa chọn trở thành thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học trẻ Toàn cầu (Global Young Academy, GYA) trụ sở tại Berlin Đức, nơi quy tụ 200 nhà khoa học xuất sắc từ 6 châu lục trên thế giới. Đồng thời, anh là một trong 20 tiến sĩ tiêu biểu toàn cầu được lựa chọn sang Croatia tập huấn.

Gần đây, Hoan Ngô tiếp tục được chọn làm diễn giả tại FEMS Congress 2025, hội nghị khoa học lớn nhất châu Âu quy tụ hàng nghìn nhà nghiên cứu, diễn ra ở Milan (Ý) vào tháng 7/2025. Tại đây, anh trình bày về cơ chế kháng thuốc mới của vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm nhất hiện nay.

Trên trang cá nhân, tiến sĩ 8X viết: “‘Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome’. Mọi công việc, mọi chuyên ngành đều có thể dẫn đến thành công, quan trọng là ở bạn, ở cách bạn đi. Và để đến được Rome như ngày hôm nay, mình đã chăm chỉ, đã cố gắng và quan trọng là đã chọn đúng con đường đi.”

Anh cũng bày tỏ quan điểm rằng, không nhất thiết phải sống và làm việc ở Việt Nam mới có thể đóng góp cho đất nước: “Hãy cứ sống và làm việc ở nơi nào giúp bạn phát triển nhất. Khi nào đạt được chút thành tựu, dù nhỏ hay lớn, hãy tự hào nói với bạn bè quốc tế rằng: Tôi là người Việt Nam.”

