Lục đục mãi không yên, coi chừng năng lượng trong nhà đang nuôi "luồng khí nghi ngờ”

Trong phong thuỷ học, ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là "trường khí" phản ánh và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng sống của con người. Khi vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, xung đột, thậm chí nghi ngờ lẫn nhau, ngoài yếu tố tâm lý - giao tiếp, thì rất có thể, dòng khí trong nhà đã bị sai lệch, năng lượng âm dương mất cân bằng.

Ảnh minh hoạ

Kiểm tra lại vị trí phòng ngủ - "trái tim" của hôn nhân

Phòng ngủ là nơi duy trì năng lượng tình cảm. Theo phong thuỷ, phòng ngủ lý tưởng nên đặt ở vị trí trung tâm hoặc phía sau của ngôi nhà, tránh gần cửa chính hoặc nhà bếp. Khi phòng ngủ đối diện cửa ra vào, năng lượng "xông thẳng" từ ngoài vào dễ khiến mối quan hệ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài - ví như người thứ ba hoặc những nghi ngờ vô căn cứ.

Giường ngủ không nên đặt sát cửa sổ hoặc gương chiếu thẳng vào. Gương đối diện giường là một trong những "điềm xấu" cổ điển: nó tượng trưng cho sự phản chiếu, nhân đôi – ngụ ý có "kẻ thứ ba" chen vào. Ngoài ra, nếu giường đặt lệch hoặc nghiêng, người nằm sẽ khó có cảm giác an ổn, dễ sinh bất an và khó dung hoà cảm xúc.

Lời khuyên: Giữ giường ngay ngắn, đầu giường tựa vào tường vững chãi, hai bên giường nên có khoảng trống đều nhau để cân bằng âm dương. Nên dùng gam màu ấm dịu như hồng phấn, be, kem, hoặc ánh vàng nhạt để kích hoạt năng lượng Mộc - hành tượng trưng cho sự sinh trưởng, hoà hợp.

Ảnh minh hoạ

Nhà bếp - nơi giữ lửa, cũng là "điểm kích" tài vận

Nhiều gia đình lục đục không chỉ do phòng ngủ mà còn bởi bếp đặt sai vị trí. Trong phong thuỷ, bếp thuộc hành Hoả - đại diện cho tình cảm và tiền tài. Bếp nếu đặt ngược hướng nhà (tức lưng bếp quay ra cửa chính), thì "lửa" của gia đạo bị thổi tạt, khiến tình cảm nguội lạnh, tài khí thất tán.

Không nên đặt bếp cạnh bồn rửa hoặc đối diện tủ lạnh - vì Thuỷ khắc Hoả, dễ tạo ra "xung khắc trong nhà". Đây là nguyên nhân khiến vợ chồng cãi nhau những chuyện tưởng nhỏ.

Lời khuyên: Giữ bếp gọn gàng, sáng sủa, không để dao kéo, rác rưởi lộ ra ngoài. Có thể đặt một chậu cây xanh nhỏ hoặc bình hoa tươi để cân bằng năng lượng, vừa kích hoạt tài vận vừa nuôi dưỡng cảm xúc dịu dàng, hòa khí trong gia đình.

Ánh sáng và luồng khí - yếu tố quyết định trường năng lượng

Ngôi nhà quá tối hoặc bí khí thường tích tụ năng lượng âm. Khi năng lượng âm vượng, con người dễ u uất, dễ nghi ngờ và xung đột. Mở rèm, để ánh sáng tự nhiên tràn vào là cách đơn giản nhưng hiệu quả để làm mới năng lượng dương.

Cửa chính phải sạch sẽ, thông thoáng. Nếu trước cửa có cây khô, thùng rác, gương vỡ, thì chẳng khác nào đặt chướng ngại trên "đường dẫn khí". Phong thuỷ khuyên mỗi tháng nên "thanh tẩy" không gian: lau dọn, mở cửa đón gió mới, có thể xông nhà bằng trầm hương hoặc lá bưởi, ngải cứu để loại bỏ khí xấu.

Ảnh minh hoạ

Giữ năng lượng "động" - yếu tố giúp tiền tài thăng hoa

Nhiều người nghĩ phong thuỷ chỉ là chuyện bài trí vật thể, nhưng cốt lõi chính là dòng khí phải lưu chuyển . Nhà càng nhiều góc chết, đồ đạc cũ kỹ, bụi bặm, năng lượng càng tắc nghẽn. Khi năng lượng không lưu thông, cả tài vận lẫn tình cảm đều đình trệ.

Vì vậy, hãy định kỳ dọn dẹp, loại bỏ những vật không còn dùng đến - đặc biệt là quà tặng từ người cũ, vật gợi ký ức buồn. Khi năng lượng cũ được giải phóng, trường khí mới sẽ dễ dàng lan toả, giúp cả tinh thần và vận may khởi sắc.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm.



