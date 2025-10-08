Điều gì khiến cậu nhóc trong ảnh sợ xanh mặt vậy? Biết lý do, đảm bảo bạn cười ngất!

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc hài hước của một cậu bé khi đi thang máy, khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Trong clip, cậu bé khoảng 6,7 tuổi, đang nghịch một quả bóng xanh.

Bỗng phía sau có người phụ nữ lên tiếng nhờ cậu bé bấm thang máy giúp: "Chọn giúp cô tầng 11 nhé". Cậu bé cũng ngoan ngoãn làm theo, rồi quay lại nhìn người đằng sau. Tuy nhiên, ngay giây phút đó, gương mặt cậu bé lập tức "đóng băng" khi nhận ra người nhờ mình chính là… cô giáo chủ nhiệm ở lớp. Sao lại có thể trùng hợp đến thế cơ chứ!

Cậu bé được người phụ nữ đằng sau nhờ bấm giúp tầng thang máy (Ảnh cắt từ clip)

Biểu cảm của cậu nhóc đó phong phú và hài hước vô cùng, từ tròn xoe mắt ngạc nhiên, đến nhắm chặt mặt sợ hãi, bối rối đến mức làm tuột cả quả bóng trên tay rồi vội vàng quay mặt vào thang máy, đứng nghiêm chỉnh như thể đang trong giờ học.

Biểu cảm sợ hãi của cậu bé khiến nhiều người phì cười (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh vừa đáng yêu vừa hài hước này khiến nhiều người bật cười thích thú, bình luận rôm rả trên các nền tảng mạng xã hội.

Một số cư dân mạng bình luận: "Chắc là cô giáo nghiêm lắm đây!", trong khi những người khác thì khen ngợi: "Trẻ con mà biết sợ giáo viên như thế là rất ngoan, ít nhất là biết tôn trọng người lớn". Có người còn so sánh: "Ngày xưa mình mà gặp thầy cô ngoài trường cũng toát mồ hôi y chang cậu bé này".

Dưới đoạn video, hàng nghìn lượt thích và chia sẻ cho thấy sức hút mạnh mẽ của tình huống tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại rất "đời thường" này. Nhiều người cho rằng, đó là một minh chứng dễ thương cho mối quan hệ giữa thầy cô và học trò, vừa có sự nghiêm khắc, vừa có sự gần gũi, khiến những kỷ niệm học đường thêm phần sinh động và khó quên.