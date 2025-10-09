Chạy xe ôm được "bé iu" U50 tặng 1 chỉ vàng, người đàn ông đem cho vợ: Tiểu tam hứa hẹn đủ điều

Cùng với việc giá vàng tăng nhanh, các câu chuyện liên quan đến chủ đề này cũng được cư dân mạng quan tâm. Mới đây, trong một group chuyên thảo luận về nội dung thu nhập - chi tiêu gia đình, xuất hiện bài đăng ẩn danh nhưng lại gây chú ý vì liên quan đến 1 chỉ vàng.

Câu chuyện đang được chia sẻ trên MXH (Ảnh chụp màn hình/ Vén khéo)

Chủ nhân bài đăng là một người vợ trẻ. Người vợ cho biết thời gian gần đây chồng hay về muộn và nói là chạy xe ôm công nghệ, tích cóp tiền và mua tặng vợ 1 chỉ vàng.

Vốn tính đa nghi nên vợ lén xem điện thoại chồng và đọc được tin nhắn mùi mẫn giữa chồng và một người phụ nữ U50 - tạm gọi là cô H. Hoá ra món quà mà chồng tặng vợ là của cô H. tặng chồng. Cô H. còn hứa sẽ tặng quà Noel sắp tới cho người chồng là một chiếc xe máy.

“Mình nên làm sao đây ạ? Thật sự mình sock lắm, chồng mình thường ngày thương mình lắm mà không hiểu sao ảnh làm vậy nữa” - người vợ hoảng loạn.

Kèm theo bài đăng, người vợ đính kèm tin nhắn của chồng với cô H. Ban đầu cả 2 xưng cô cháu nhưng sau đó để chiều ý cô H., người chồng không ngần ngại chuyển tone, gọi “em”, “bé iu” ngọt xớt. Người chồng còn nói rằng chỉ vàng này sẽ dùng để tặng mẹ: “Anh tặng má anh. Má thích lắm mà anh chưa mua được”.

Đoạn tin nhắn giữa chồng và người phụ nữ U50 được vợ chụp lại

Ngay lập tức, bài đăng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng điều đáng nói là ở phần bình luận, đa số ý kiến lại là sự cợt nhả, cho rằng người vợ nên nhắm mắt làm ngơ vì dù ngoại tình nhưng chồng biết mang vàng về cho vợ, vợ thì có vàng và sắp có xe mới.

Quá đà hơn, có người còn tag tên chồng vào bài đăng với câu hỏi: “Còn cô nào không? Em xin cho chồng em”, có người lại cho rằng người vợ nên bào thêm vài cây vàng hoặc căn nhà thì càng tốt.

Chỉ có rất ít lời khuyên cho rằng người vợ nên suy nghĩ thấu đáo, đưa ra quyết định đúng luân thường đạo lý và đúng pháp luật.

“Mấy bạn đừng hùa vào cho vui, cái gì nói đủ nhiều người nghe sẽ dễ tin là thật đó. Vàng cũng chỉ là miếng kim loại thôi so sao được với nhân phẩm, danh dự, niềm tin và sự tôn trọng của con cái, người thân? Tuyệt đối đừng đánh đổi lương tâm. Anh ta nên chạy xe ôm mang tiền chính đáng về cho vợ chứ không phải làm điều đó. Thực sự hy vọng đây chỉ là content chứ không phải sự thật” - một cư dân mạng nói.

Hiện tại chưa rõ người vợ đã ứng xử thế nào nhưng câu chuyện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hoài nghi độ chân thực nhưng cũng không ít người tiếp tục a dua, đùa cợt.

Quả thực MXH là nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần vài dòng kể lể, vài tấm ảnh chụp màn hình là hàng nghìn người có thể vào bình luận, chỉ trích, châm chọc như thể họ chứng kiến tận mắt. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là lời đồn, mà là khi đám đông bắt đầu coi chuyện sai thành chuyện đùa, chuyện vui và cái sai đó được bình thường hóa bằng tiếng cười.

Không thể lấy lý do “nói đùa thôi mà” để bao biện cho việc hùa theo điều không đúng. Một hành động sai, dù nhỏ, nếu được cổ vũ đủ nhiều lần sẽ trở thành thói quen. Và khi cả cộng đồng bắt đầu xem nhẹ sự thật, xem nhẹ đạo đức thì chính những người “hùa cho vui” hôm nay có thể sẽ là nạn nhân của điều đó ngày mai.