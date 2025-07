Bùng nổ tranh luận về Jenny Huỳnh ở Em Xinh, Trấn Thành "châm ngòi"?

Mới đây, trong tập 7 của Em Xinh Say Hi, Jenny Huỳnh bất ngờ xuất hiện ở khu vực khán giả, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nữ YouTuber Gen Z cho biết có mặt tại đây để ủng hộ cho người chị thân thiết của mình - ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ngoài ra, Jenny Huỳnh cũng bày tỏ niềm yêu thích và hâm mộ chương trình cũng như sự tài năng của các em xinh.

Jenny Huỳnh xuất hiện tại chương trình Em Xinh Say Hi

Tuy nhiên, điều khiến netizen tranh luận sôi nổi lại đến từ màn dẫn dắt của MC Trấn Thành. Theo đó, nam MC giới thiệu Jenny Huỳnh là du học sinh Úc và cô đã bay từ Úc về Việt Nam để xem chương trình. Song thực tế, Jenny Huỳnh sinh sống và học tập tại Mỹ lâu năm. Cô là sinh viên trường ngành Symbolic Systems tại Đại học Stanford (Mỹ).

Ngoài ra đầu năm 2025, Jenny Huỳnh được chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa trường ĐH Stanford và ĐH Bắc Kinh (còn gọi là Bắc Đại) và học tại đây 1 học kỳ. Do đó thời gian gần đây, Jenny Huỳnh chủ yếu cập nhật cuộc sống tại Trung Quốc.

Chính vì vậy, với những ai đã theo dõi Jenny Huỳnh từ lâu đều cảm thấy thắc mắc, khó hiểu với cách giới thiệu “du học sinh Úc” của MC Trấn Thành. Nhiều người cũng để lại bình luận dưới các đoạn clip về màn giao lưu này của nữ YouTuber. Không ít người nhận định rằng có thể nam MC đã có sự nhầm lẫn nhưng Jenny Huỳnh đã tinh tế không chỉnh sửa lại.

Màn giao lưu giữa Jenny Huỳnh và MC Trấn Thành đang trở thành chủ đề được tranh luận (Nguồn: Em Xinh Say Hi)

Bên cạnh đó, một vấn đề được cho là gây tranh cãi khác của Jenny Huỳnh cũng được Trấn Thành hỏi thẳng thừng ngay trong chương trình. Theo đó, MC Trấn Thành hỏi Jenny Huỳnh liên tục các câu hỏi: “Con về Việt Nam để đi du lịch hay để xem Em Xinh?”; “Con thích Anh Trai hay thích Em Xinh?”, “Tại sao lại thích Em Xinh hơn Anh Trai?”. Trước loạt câu hỏi này nữ YouTuber sinh năm 2005 đều khẳng định mình thích chương trình Em Xinh Say Hi hơn bởi vì các chị em tham gia đều “quá là xinh”.

Song điều này lại được bàn tán nhiều là bởi trước đó, Jenny Huỳnh từng gây tranh luận khi có bài đăng với nội dung tham khảo ý kiến cộng đồng mạng về việc có nên tham gia concert Anh Trai Say Hi tại Mỹ hay không. Bên cạnh đó, Jenny Huỳnh cũng từng chia sẻ hình ảnh dự concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào tháng 6 ở Hưng Yên. Do đó, cách hỏi của cô nàng khiến người hâm mộ của hai chương trình và cả “team qua đường” bàn tán sôi nổi.

Jenny Huỳnh tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, được biết đến là vlogger - nhà sáng tạo nội dung người Việt Nam với 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ YouTuber sinh ănm 2005 bắt đầu làm video từ năm 12 tuổi, thường đăng tải các đoạn clip về cuộc sống hằng ngày và các chuyến du lịch của mình. Các nội dung Jenny Huỳnh đăng tải thường ghi dấu ấn với phong cách gần gũi, tự nhiên, phản ánh cuộc sống của một Gen Z.

Mới đây, Jenny Huỳnh gây chú ý khi được Forbes Asia vinh danh ở hạng mục Social Media, Marketing & Advertising. Điều này phần nào khẳng định được sức hút, độ ảnh hưởng của Jenny Huỳnh.

Jenny Huỳnh sinh sống và học tập tại Mỹ