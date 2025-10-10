Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view

Có những người đàn ông chẳng cần nói lời ngôn tình, chỉ cần hành động là đủ khiến người ta phải trầm trồ. Đó cũng là lý do khiến đoạn clip nấu cơm cữ cho vợ giữa cảnh nước lũ ngập nửa người của Sơn Sovo - TikToker có 614k người theo dõi đang viral trên MXH.

Cảnh anh chồng nấu cơm cữ cho vợ giữa mênh mông nước ngập (Nguồn: @sonsovo.review)

Trong khoảnh khắc được Sơn chia sẻ vào ngày 8/10, vì trời tối nên anh phải kê bàn, đặt bếp gas và đầu đội đèn pin đứng nấu cơm cho vợ. Xung quanh ông bố trẻ là nước ngập mênh mông, mực nước cao đến ngang hông.

Trong clip tiếp theo vào trưa ngày 9/10, mực nước cũng không giảm đi là bao nên Sơn lại tiếp tục kê bàn và đứng nấu giữa nước ngập. Thực đơn bữa trưa gồm có thịt luộc, tôm hấp và canh rau ngót. Anh chồng còn lội nước ngập ra vườn hái cho vợ vài quả ổi và khế.

“Cơm cữ của ‘Hoàng hậu’ ngày mưa lũ về. Nhà mình thế này mà đã thấy khổ lắm rồi, nghĩ mà thương bà con ở vùng lũ ngập sâu quá!” - Sơn Sovo chia sẻ tình hình tại nhà anh ở Bắc Giang (cũ - nay là Bắc Ninh).

Mâm cơm cữ được chia sẻ vào trưa 9/10

Khung cảnh nấu cơm vẫn ngập nước ngang bắp chân

Phía dưới các clip của Sơn, cư dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa vì sự đảm đang của ông bố trẻ, mong gia đình khỏe mạnh và bình an vượt qua khó khăn này.

“Có ông chồng đáng đồng tiền bát gạo”, “Trải nghiệm này không mấy khi có nhưng mong không ai phải trải qua”, “Thật may vẫn còn đủ thực phẩm và nước sạch cho mẹ bỉm dùng, mong lụt mau rút. Tội mọi người quá!”, “Kiếm đâu được người chồng tuyệt vời như thế này? Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại chị vợ thật có phúc đức, gia đình hạnh phúc”, “Có những thứ nhỏ nhặt cả đời mình mong cũng không có được. Hôn nhân phải có sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau thế này chứ”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Về phần Sơn, ông bố trẻ cũng giải đáp các thắc mắc từ mọi người. Sơn cho biết mình bày ở dưới để nấu vì cầu thang đang để rất nhiều đồ chạy lũ, việc xách nồi niêu rổ rá lên tầng cũng bất tiện. Hiện tại nước ngập nhưng gia đình anh vẫn có nước sinh hoạt để dùng vì có téc nước ở sân thượng.

Được biết vợ của Sơn mới sinh con thứ 3 vào ngày 23/9 vừa qua - đúng ngày sinh nhật của anh. Tính đến hiện tại, em bé mới được hơn 2 tuần tuổi và từ đó đến nay, Sơn đều nấu cơm cữ, chăm sóc chu đáo cho vợ và các con mỗi ngày.

Một số mâm cơm cữ mà Sơn nấu cho vợ trước khi ngập lụt

Sơn Sovo có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1994), trước đây từng làm nghề quay phim tự do. Trong thời gian dịch COVID-19, khi công việc bị gián đoạn, Sơn ở nhà đảm nhận vai trò nội trợ như nấu ăn, chăm con, dọn dẹp để vợ đi làm nhân viên văn phòng. Ban đầu, anh chỉ xem đây là cách tạm thích nghi với hoàn cảnh, nhưng dần dần, việc này khiến anh nhận ra giá trị và niềm vui trong việc chăm sóc gia đình - điều mà trước đó anh từng xem là “việc của phụ nữ”.

Từ những trải nghiệm đó kết hợp với kỹ năng quay phim từ công việc cũ, năm 2022, Sơn lập kênh TikTok chuyên review đồ gia dụng, sản phẩm mẹ và bé. Sơn bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình qua các video trên mạng xã hội như cảnh thay tã cho con, dọn nhà, nấu ăn đến những mẹo chọn đồ gia dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Các nội dung đơn giản ấy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, giúp anh trở thành một người sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực. Hiện tại, tài khoản đang có 614k lượt theo dõi và gần 11 triệu lượt yêu thích toàn kênh nên anh nhận được quảng cáo, gắn link affiliate, có được thu nhập ổn định, giúp gia đình có cuộc sống vững vàng hơn.

Sơn Sovo hiện đang là bố của 3 em bé

Dẫu vậy Sơn cũng từng vấp phải định kiến từ người thân, hàng xóm, cư dân mạng rằng đàn ông không nên quanh quẩn trong bếp. Bản thân Sơn không ngại đáp trả những bình luận không tích cực, ác ý trên MXH như “Lấy vợ về làm cảnh à?”, “Vợ ông này nhác quá. Bắt chồng làm hết à?”,...

Anh cho biết mình sinh ra trong gia đình hoàn cảnh nên muốn dành cho vợ con sự yêu thương và chăm sóc tốt nhất: “Chắc hẳn mọi người luôn thắc mắc là: ‘Tại sao đa số đàn ông đều ra ngoài bươn chải kiếm tiền, còn mình thì cứ quanh quẩn ở nhà làm mấy cái việc theo mọi người đáng ra việc của phụ nữ?’. Nhưng có lẽ ngoài mình ra bên ngoài kia còn quá nhiều ông chồng giống như mình, chẳng qua nhiều bạn chưa thấy thôi.

Cả tuổi thơ anh em mình lớn lên không có bố, vì bố mình tai nạn mất lúc anh em mình còn bé xíu chưa biết gì. Một mình mẹ mình ở vậy nuôi 2 anh em mình trưởng thành. Nên mình quá hiểu sự vất vả của phụ nữ như thế nào. Do đó thì sau này mình lấy vợ, mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình, mình đủ sức gánh vác cả nhà và mình muốn tuổi thơ các con lớn lên trong đầy đủ sự yêu thương từ cả bố và mẹ. Vậy nên hai vợ chồng cùng nhau làm việc nhà, chăm con. Mình chăm con thì vợ nấu cơm dọn nhà và ngược lại. Có gì đâu mà đáng xấu hổ”.

(Nguồn: @sonsovo.review)