Cập nhật Hà Nội lúc này: Nhân viên ăn mì tôm, xác định ngủ ở công ty, phụ huynh loay hoay 5 tiếng vẫn chưa đón được con

Sống ở Hà Nội lâu năm, nhiều người vốn đã quen với cảnh tắc đường hay những cơn mưa lớn bất chợt. Tuy nhiên, hiếm khi nào lại chứng kiến cảnh ngập lụt nhiều tuyến đường giống như hôm nay.

Do ảnh hưởng từ bão số 10 Bualoi, từ tối 29/9 đến ngày 30/9, Thủ Đô Hà Nội ghi nhận lượng mưa lớn trên diện rộng. Điều này khiến nhiều khu vực ngập sâu, các phương tiện bị chết máy, “kẹt cứng” không thể di chuyển. Đặc biệt là vào khung giờ tan tầm, không ít người điều khiển xe máy buộc phải dắt bộ hoặc thậm chí sẵn sàng để xe lại công ty, gửi nhờ nhà dân để lội bộ đi đón con, đi về.

Phụ huynh đi đón con từ lúc 3h chiều vẫn không xong, có trường lo ăn uống, cho học sinh ngủ lại

Trên MXH, vô số các bài đăng chia sẻ lại những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” chưa từng khó trong ngày mưa lớn tại Hà Nội. Phần lớn các phụ huynh đều gặp khó khăn trong việc đón con trở về nhà.

Chị Thu Trang (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Dù lúc đó trời mưa rất lớn nhưng khoảng 3h, mình vẫn tan làm để về đón con. Một bé học ở Mỹ Đình, một bé thì học ở Văn Quán. Mưa ngập ở nhiều tuyến đường về nhà nên không ít đoạn 3 mẹ con phải xuống dắt bộ. Bé gái còn nhỏ nên được mặc áo mưa ngồi trên xe, mình và con trai lớn học lớp 5 thì cùng nhau đẩy xe qua những đoạn nước sâu. Cũng phải mất hơn 2 tiếng 3 mẹ con mới về được đến nhà”.

Đây cũng là trải nghiệm tương tự của rất nhiều phụ huynh. Bởi nhiều người cho hay thời tiết buổi sáng có mưa nhưng không lớn nên vẫn quyết định cho con đi học. Không ai nghĩ càng về chiều, mưa to không dứt gây ngập úng nên ai cũng rất sốt ruột, lo lắng cho trẻ con.

Đi bộ đón con vừa mặc áo mưa, vừa che ô mới có thể đỡ bị ướt (Nguồn: Trung Phạm)

Hình ảnh của phần lớn các phụ huynh hôm nay (Nguồn: Chu Quỳnh Trang)

Chị Hà My (SN 1988, Hà Nội) chia sẻ trong các group trao đổi, phụ huynh nháo nhác hỏi nhau về tình hình đường sá lẫn việc đi đón con. “Con gái lớn của mình học cấp 1 còn con gái bé thì đang học mẫu giáo. Nhà mình chia nhau ra, nhờ ông bà đi đón giúp bé nhỏ. Nhưng vì mưa lớn, khu nhà mình ngập ngang chân nên ông chỉ có thể đi bộ rồi cõng cháu về. Trong khi đó, mình đi đón bé thứ 2 từ 4h nhưng cũng phải mất hơn 1 tiếng mới về tới nhà dù chỉ cách khoảng 2km vì phải đi vòng, tránh những chỗ ngập”.

Ngoài ra trên MXH, nhiều bố mẹ sau khi đã đưa các con trở về nhà an toàn cũng đều đăng tải lại khoảnh khắc khó quên này. Tất cả đều cảm thấy “mệt phờ” vì người phải đi bộ mất 2 tiếng, người phải đẩy xe hay vượt bao nhiêu “chướng ngại vật” mới có thể về đến nhà.

Song, cũng có không ít người bày tỏ dù đã ở ngoài đường 5 tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn nhưng vẫn chưa thể đón được con. Chính vì vậy, nhiều trường học đã đưa ra phương án hỗ trợ bằng cách chuẩn bị bữa tối, để học sinh ngủ qua đêm tại trường, đảm bảo an toàn nếu người nhà không kịp đến đón.

Xung quanh toàn là nước, phụ huynh vất vả đón con đi học về (Nguồn: @bo_family)

Thậm chí không ít phụ huynh mang chậu, bồn tắm đến để đưa các con về (Nguồn: Em bé Thủ đô)

MC Trần Ngọc cập nhật tình hình đón con

BTV Quang Minh mất 5 tiếng nhưng vẫn không đón được con

Gia đình MC Hoàng Linh cũng phải rất vất vả, người ướt nhẹp lội về

Nhân viên văn phòng ăn mì gói, sẵn sàng qua đêm ở công ty

Dù không phải đi đón con nhưng nhiều người cũng “quằn quại” không kém để trở về nhà. Bởi tình hình ngập úng không thể tự lái xe về nhà, gọi xe ôm công nghệ càng khó khăn hơn nên nhiều người quyết định “lội bộ”.

Chị T.Anh (Hà Nội) cho hay đây là trải nghiệm đặc biệt nhất cuộc đời: “Xác định đường ngập nên tôi để xe lại bãi xe công ty và đi bộ về nhà. Nhà cách công ty khoảng 2km, bình thường đi xe máy chỉ mất 5-7 phút thì bây giờ tôi đi bộ mất 1 tiếng, trong đó mất 20 phút đứng loay hoay ở Trần Duy Hưng vì không thể di chuyển tiếp được.

Đi bộ nên di chuyển trên vỉa hè là chủ yếu nhưng có lúc thử thò chân xuống đường xem mực nước thế nào mà mãi không thấy đường nên tôi lại phải lên vỉa hè để đi đường khác”.

Nhiều người bỏ phương tiện cá nhân tại công ty để lội bộ về (Clip: T.Anh)

Anh Trung (Hà Nội) - một dân văn phòng khác cho hay: “Tranh thủ mưa nhỏ mình cũng quyết định đi bộ về nhà. Nhà mình thì khá xa, cách công ty đến 7km nhưng các tuyến đường về nhà đều ngập cục bộ, không thể còn lựa chọn nào khác. Ban đầu mình tính sẽ đi tàu điện trên cao để đỡ một quãng đường nhưng cũng rất đông đúc, không thể chờ nên mình đành lội bộ. Đi nửa đường mệt quá mình ghé vào quán cafe ngồi 1 lúc rồi lại tiếp tục hành trình. Nhìn xung quanh thấy nhiều người cũng như mình, thấy vừa mệt, vừa thương mà cũng vừa buồn cười”.

Trong khi đó, nhiều người đã quyết định “bỏ cuộc”, thông báo về cho gia đình rằng đêm nay sẽ ở lại công ty. Bởi thực tế, có những người nhà cách công ty đến 10km, nên nếu không thể di chuyển bằng các phương tiện công cộng thay cho xe cá nhân, họ đành ở lại đợi tình hình khả quan hơn.

Phải mất rất nhiều tiếng loay hoay trên đường nhưng vẫn không thể về tới nhà

Bữa tối của rất nhiều dân văn phòng tối nay khi "tá túc" tại công ty

Ngoài ra, một số người cũng bày tỏ cách này cũng phần nào an toàn hơn, tránh được một số tình huống không mong muốn bên ngoài như trượt chân ngã, giật điện, tai nạn,...

P.A (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình đã dắt xe đi về rồi nhưng tới gần Hoàng Đạo Thuý vẫn ngập rất sâu, xe chết máy không thể đi nữa. Người thì ướt nhẹp nên mình đành dắt xe vòng lại công ty ‘tá túc’. Nếu khoảng 9h tối nước rút bớt thì mình sẽ bắt xe về, còn không thì sẽ ở lại công ty đêm nay”.

Rất nhiều người xác định ngủ lại công ty