Một trường tại Hà Nội lo chỗ ăn chỗ ngủ, phát cơm miễn phí cho học sinh nếu mưa bão không về được nhà

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 10 (Bualoi), Hà Nội đang phải hứng chịu một trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền, khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Nước dâng cao, giao thông tê liệt, nhiều gia đình và học sinh khó có thể trở về nhà an toàn.

Trong hoàn cảnh đó, Trường Marie Curie Hà Nội đã có một quyết định đầy nhân văn và kịp thời: mở cửa, sắp xếp chỗ ăn ở để học sinh và cán bộ, giáo viên có thể an tâm trú lại trường qua đêm. Ban giám hiệu nhà trường khẳng định sẽ không để bất kỳ em học sinh nào phải chịu cảnh đói rét, lo lắng hay bất an vì không thể về nhà. Ngay trong chiều tối, thầy cô cùng các nhân viên nhà bếp đã khẩn trương chuẩn bị các suất ăn nóng hổi, hoàn toàn miễn phí, nhằm đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - "Ông nội" trong trái tim của biết bao nhiêu thế hệ học sinh Marie Curie.

Toàn bộ thông báo của nhà trường: "THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT ỨNG PHÓ VỚI THỜI TIẾT XẤU Nhà trường không để học sinh và tất cả mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được. Các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí. Các nhà bếp của trường, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30/9/2025. Thầy Khang".

Ngay sau khi câu chuyện về việc Trường Marie Curie mở cửa cho học sinh trú mưa và chuẩn bị cơm, chỗ nghỉ được chia sẻ, cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhiều bình luận khen ngợi tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo của nhà trường, đặc biệt là thầy Khang và các thầy cô đã tận tình chăm sóc học sinh.

Một số bình luận của dân tình:

- Thật sự ấm lòng trước quyết định kịp thời của trường Marie Curie. Thầy Khang và các thầy cô thật chu đáo, từ chuẩn bị cơm nóng đến chỗ nghỉ.

- Mình thực sự ấn tượng với cách ứng phó kịp thời của trường. Trong khi ngoài kia nhiều tuyến đường ngập, phụ huynh lo lắng, thì các em vẫn được chăm sóc đầy đủ, ấm áp như ở nhà. Thầy Khang và các thầy cô xứng đáng nhận lời khen lớn.

- Thầy Khang và các thầy cô Marie Curie đúng là quá chu đáo, mưa ngập mà các em vẫn được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, nhìn ấm lòng thật.

Trường Marie Curie Hà Nội.

- Nghe tin trường mở cửa cho học sinh trú mưa mà thấy yên tâm. Thầy cô lo từng suất cơm nóng, chỗ ngủ tận tình ghê. Cha mẹ lỡ chẳng may không đón được con, gần như tin tưởng rồi.

- Mình cảm phục cách nhà trường ứng phó nhanh chóng. Thầy Khang và các thầy cô chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận, đáng khen luôn.

- Trời mưa ngập mà các em vẫn được chăm sóc chu đáo, cảm giác như ở nhà vậy. “Ông nội” Khang thật sự có tấm lòng bao la. Câu chuyện nhỏ mà ý nghĩa lớn. Thầy cô quan tâm học sinh từ đời sống vật chất đến tinh thần, quá tuyệt vời.