Tin từ Sở GD&ĐT phụ huynh Hà Nội cần đọc ngay

Ảnh hưởng của bão số 10 đã gây mưa lớn và ngập úng tại nhiều nơi ở Hà Nội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, đi lại của học sinh. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thầy trò, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành công văn khẩn, yêu cầu các trường học chủ động triển khai phương án ứng phó. Thông tin này phụ huynh cần đặc biệt lưu ý để phối hợp cùng nhà trường.

Theo đó, ngày 30/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký ban hành Công văn số 3978 gửi UBND các xã, phường cùng các trường học trực thuộc về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Các đơn vị giáo dục cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, thành phố và địa phương trong công tác phòng chống thiên tai. Sở yêu cầu các trường chủ động rà soát kế hoạch phòng chống bão, triển khai phương châm "4 tại chỗ", đồng thời kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên; nếu phát hiện cây nguy cơ gãy đổ phải có cảnh báo và liên hệ xử lý kịp thời.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập nặng trong ngày 30/9

Để hạn chế thiệt hại, các trường cần di dời máy móc, thiết bị, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn; bảo đảm không hư hỏng, mất mát. Những cơ sở có học sinh bán trú phải quản lý chặt chẽ, phối hợp với phụ huynh khi di chuyển, đồng thời chuẩn bị sẵn nước uống, lương thực, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của học sinh nếu phải ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Trường hợp mưa lớn, ngập sâu khiến học sinh không thể đến lớp, các nhà trường phải chủ động phương án dạy học phù hợp và thông tin kịp thời tới phụ huynh. Sau bão, việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp cũng được nhấn mạnh nhằm bảo đảm an toàn, phòng ngừa dịch bệnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể ở khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Các trường cần thiết lập kênh thông tin thường xuyên với cha mẹ học sinh để quản lý việc học tập, sinh hoạt, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro phát sinh từ ảnh hưởng của bão số 10.

Trong bối cảnh thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, phụ huynh nên thường xuyên theo dõi thông báo từ giáo viên và nhà trường, đồng thời chủ động nhắc nhở con tránh những khu vực ngập úng, nguy hiểm. Việc nắm bắt sớm và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường sẽ giúp học sinh được an toàn và duy trì việc học tập ổn định sau bão.

Tổng hợp