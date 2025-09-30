Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác doanh nghiệp, mở rộng cơ hội cho sinh viên

Doanh nghiệp đồng hành cùng đào tạo

Nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm và tham quan thực tế đã được tổ chức tại trường và các khoa nhằm đưa doanh nghiệp đến gần hơn với sinh viên. Mới đây nhất, ngày 26/9, Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh đã tổ chức chương trình giao lưu doanh nghiệp cho hơn 2.200 sinh viên thuộc các ngành Quản trị Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Chương trình giao lưu doanh nghiệp dành cho sinh viên Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh

Trước đó, từ 25 đến 27/9, sinh viên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại điện tử đã đối thoại trực tiếp với đại diện Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Aeon Việt Nam, MB Bank và nhiều doanh nghiệp khác. Trong khuôn khổ sự kiện, các diễn giả không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn công bố cơ hội thực tập, tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp.

Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu tại sự kiện toạ đàm cùng doanh nghiệp

Bên cạnh đó, ở lĩnh vực công nghệ, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin cũng có dịp trải nghiệm thực tế tại Công ty IL - SUNG TECH đồng thời tham quan Tập đoàn Hồng Hải (Foxconn). Đây là những chuyến đi giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành doanh nghiệp và xu thế tuyển dụng trong ngành công nghệ cao.

Sinh viên khoa CNTT tham quan tại cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần IL – SUNG TECH

Song song với các chương trình hợp tác doanh nghiệp, VNUA còn tăng cường kết nối học thuật và hợp tác quốc tế. Đáng chú ý là seminar "Công nghệ hình ảnh tiên tiến trong nghiên cứu khoa học sự sống" với sự tham gia của TS. Ngô Xuân Kiên từ Đại học Kanazawa (Nhật Bản), cũng như hội thảo tập huấn dự án CEBCAT về kinh tế tuần hoàn. Các sự kiện này mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận tri thức mới và xu hướng toàn cầu trong nghiên cứu khoa học. Thông qua các hoạt động này, sinh viên không chỉ được nâng cao năng lực hội nhập mà còn góp phần mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế.

Phát triển học bổng nâng bước sinh viên

Bên cạnh phát triển hoạt động hợp tác đào tạo và học thuật, VNUA còn chú trọng đến chính sách hỗ trợ sinh viên thông qua học bổng. Chương trình "Tôi yêu quê hương" dành cho học sinh lớp 12 tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là một ví dụ tiêu biểu. Riêng năm học 2025-2026, hơn 1.400 suất học bổng đã được trao, mở ra cơ hội học tập cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình học bổng "Tôi yêu quê hương" đã bước vào năm thứ 3 thực hiện tại VNUA

Những nỗ lực từ hợp tác đào tạo, thực tập, đến hội thảo quốc tế và chương trình học bổng cho thấy VNUA kiên định với định hướng trở thành trường đại học gắn kết doanh nghiệp. Đây không chỉ là xu thế phát triển trong giáo dục đại học hiện đại mà còn là cam kết lâu dài của Học viện: đào tạo những thế hệ sinh viên có tri thức, kỹ năng thực tiễn và năng lực hội nhập toàn cầu. Nhờ đó, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam có thể tự tin bước vào thị trường lao động với lợi thế cạnh tranh vững chắc, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học.

Nhìn từ những hoạt động hợp tác trong thời gian qua, có thể thấy Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang chủ động xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và quốc tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để sinh viên không chỉ học tập trong giảng đường, mà còn tích lũy trải nghiệm thực tiễn, sẵn sàng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế.