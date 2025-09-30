ChatGPT gợi ý 6 kiểu người mà bạn nên tránh xa nếu không muốn "chuốc họa vào thân"

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có những mối quan hệ lành mạnh, tích cực để cùng nhau trưởng thành. Nhưng thực tế thì không phải ai bạn gặp cũng sẽ mang lại năng lượng tốt đẹp. Có những kiểu người nếu vô tình để họ ở quá gần, bạn sẽ dễ bị kéo vào vòng xoáy tiêu cực, mệt mỏi và thậm chí còn ảnh hưởng đến tương lai.

Dưới đây là 6 kiểu người mà ChatGPT gợi ý mà bạn nên tránh xa, nếu không khả năng cao bạn sẽ chuốc họa vào thân.

1. Kiểu người luôn tiêu cực

Đây là dạng người lúc nào cũng nhìn đời bằng lăng kính màu xám. Trời đang nắng cũng than nóng, trời mưa thì than ướt. Làm gì họ cũng chỉ thấy vấn đề mà không bao giờ nhìn ra giải pháp. Nếu ở bên cạnh quá lâu, bạn sẽ dễ bị cuốn vào tâm trạng u ám của họ.

Thực tế, than thở một chút không có gì sai, nhưng nếu liên tục phát ra năng lượng tiêu cực thì chẳng ai có thể giữ được sự vui vẻ. ChatGPT cho rằng, cách tốt nhất là giữ một khoảng cách nhất định và hạn chế để bản thân bị “nhiễm vibe xấu”.

2. Kiểu người ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân

Đây là mẫu người “chỉ biết ta”, mọi việc đều xoay quanh bản thân họ. Khi cần thì họ tìm đến bạn, còn khi bạn cần, họ lại lảng tránh hoặc tìm cách thoái thác. Họ sẵn sàng chiếm dụng công sức, thậm chí lấy thành quả của người khác để phục vụ cho mình.

Giao du với những người này, sớm muộn bạn cũng sẽ cảm thấy bị lợi dụng. Bạn hãy học cách phân biệt giữa người thực sự quan tâm bạn và người chỉ coi bạn là “công cụ”.

3. Kiểu người hay đố kỵ, ghen ghét

Thành công của bạn không làm họ vui, thậm chí còn khiến họ khó chịu. Họ có thể buông những lời mỉa mai, châm chọc khi thấy bạn đạt được điều gì đó. Kiểu người này thường khó thật lòng chúc mừng người khác.

Sống trong sự so đo, họ luôn tìm cách “dìm” bạn xuống để tự thấy mình cao hơn. Đố kỵ không chỉ khiến họ mệt mỏi mà còn dễ tạo ra những xung đột không đáng có. Bạn nên nhận diện sớm và tránh để bản thân bị cuốn vào cuộc so sánh vô nghĩa.

4. Kiểu người hay nói xấu sau lưng

Không gì độc hại bằng việc ở gần một người luôn đem câu chuyện riêng tư của bạn ra để bàn tán. Họ có thể ngọt ngào trước mặt nhưng khi quay lưng thì lại gieo rắc những lời đồn không hay. Lâu dần, uy tín và hình ảnh của bạn dễ bị ảnh hưởng.

ChatGPT nhấn mạnh: nếu ai đó thường xuyên nói xấu người khác trước mặt bạn, khả năng cao một ngày nào đó họ cũng sẽ nói xấu chính bạn. Giải pháp đơn giản nhất chính là... xa mặt thì bớt thị phi.

5. Kiểu người thiếu trách nhiệm

Đây là những người hứa nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu. Họ có thể khiến bạn thất vọng liên tục vì không giữ lời, không chịu nhận sai, và thường đẩy trách nhiệm sang người khác. Trong công việc, họ là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ; trong tình bạn, họ khiến bạn mất niềm tin. Trong tình yêu, họ làm bạn cảm thấy cô đơn.

Gắn bó lâu dài với kiểu người này chỉ khiến bạn ngày càng kiệt sức. Khi đối diện với kiểu người này, bạn hãy ưu tiên những người biết giữ cam kết và dám chịu trách nhiệm.

6. Kiểu người luôn thích kiểm soát

Ở gần họ, bạn luôn có cảm giác như bị giam cầm. Họ muốn quyết định thay bạn, từ việc nhỏ như ăn gì, mặc gì, đến những quyết định lớn trong cuộc đời. Ban đầu bạn có thể thấy đó là sự quan tâm, nhưng dần dần sẽ nhận ra nó bóp nghẹt sự tự do. ChatGPT nhắc nhở rằng: ai cũng có quyền sống theo lựa chọn của riêng mình. Nếu phải ở cạnh một người luôn tìm cách thao túng, hãy mạnh dạn đặt ra ranh giới rõ ràng hoặc dứt khoát rời đi.

ChatGPT không có ý kêu gọi chúng ta “tẩy chay” hoàn toàn những người có tính cách trên, vì ai cũng có lúc yếu đuối, ích kỷ hay sai lầm. Tuy nhiên, nếu một người liên tục mang lại năng lượng xấu và ảnh hưởng đến sự bình yên của bạn, thì việc giữ khoảng cách là lựa chọn khôn ngoan. Suy cho cùng, cuộc sống vốn đã đủ phức tạp, chúng ta xứng đáng được bao quanh bởi những mối quan hệ tích cực, nơi có sự tôn trọng, tin tưởng và yêu thương thật sự.

Vậy nên, lần tới nếu gặp một trong 6 kiểu người kể trên, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn: tiếp tục để họ bước vào đời mình, hay nhẹ nhàng khép cánh cửa để bảo vệ sự an yên.