Hơn 1.000 trường học thiệt hại sau bão số 10

Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về hậu quả của cơn bão số 10 đối với trường học ở các tỉnh, thành phố.

Điều may mắn là các địa phương không có thiệt hại về người tuy nhiên cơ sở vật chất, trường học nhiều nơi bị hư hỏng nặng.

Tại Hà Tĩnh , Sở GD&ĐT báo cáo đến nay có 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 430 tỉ đồng. Trong đó, khối mầm non, tiểu học, THCS bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trường học ở Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10 (ảnh: Hoài Nam)

Sau trận càn quét của bão, trường học nhiều nơi tan hoang, cần có thời gian sữa chữa, khắc phục. Ngành giáo dục Hà Tĩnh quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn cho các em và đến nay, trường học chưa mở cửa trở lại.

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT rà soát, báo cáo có tới 483 trường học các cấp bị ảnh hưởng với tổng giá trị thiệt hại khoảng 300 tỉ đồng. Trong đó, có 123 trường mầm non, 130 trường tiểu học, 122 trường THCS và 108 trường THPT. Mưa bão cũng làm gián đoạn việc dạy học của thầy trò tại địa phương này.

Thành phố Huế cũng có tới 134 trường học chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 10. Theo ước tính, tổng thiệt hại cơ sở vật chất do bão của địa phương này hơn 1,1 tỉ đồng. Các trường học trên địa bàn thành phố Huế đến nay cho học sinh đi học bình thường, chỉ có 29 trường/điểm trường vùng trũng bị ngập nên nghỉ cục bộ.

Ngoài ra, các tỉnh như Quảng Trị, Thanh Hóa cho biết, đến nay mưa bão đã làm nhiều trường học tốc mái , sập tường rào, đổ cây xanh… Các địa phương này hiện cũng đang cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.