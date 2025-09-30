Đám cưới khi bão số 10 Bualoi đổ bộ: Clip đón dâu của một cặp đôi nổi tiếng gây xôn xao

Đó là loạt hình ảnh, clip về lễ ăn hỏi, vu quy (ngày cưới tại nhà gái) của cặp đôi Lê Đức (Trần Lê Đức, SN 1995, tại Hà Nội) và Luna (Hằng Trịnh, SN 1997).

Sự kiện được diễn ra tại quê nhà của cô dâu ở tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ). Tuy nhiên, rơi vào thời điểm bão số 10 Bualoi đổ bộ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nên khu vực Nam Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng, mưa lớn kèm gió to.

Khung cảnh đám cưới ngày bão số 10 đổ bộ. Nguồn: ALL SHOWBIZ.

Trong các clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng khi thấy bầu trời xám xịt, gió rít và con đường đất lầy lội vì mưa kéo dài. May mắn, mưa đã ngớt đúng lúc nên đám cưới vẫn diễn ra trọn vẹn, nhận về nhiều lời chúc phúc.

"Trời ơi, đúng kiểu bão tố luôn á, may mà nó chỉ là ảnh hưởng thôi, chức mừng hai bé", "Nhìn clip mà lo, may mà thấy cũng thành công rồi nè", "Bão lớn nên ảnh hưởng thấy chỗ nào cũng mưa hết ha, tui ở trong TP.HCM gió cũng to, mưa sấm chớp đùng đùng mấy ngày không ngớt,... là những bình luận của cư dân mạng.

Đường đầy bùn sình, may mắn sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Vào giữa tháng tháng 8 vừa qua Lê Đức chính thức cầu hôn Luna sau 2 năm yêu. Trước đó, trên sóng chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Lê Đức tiết lộ đã “crush” cô suốt 3 năm, nhiều lần bày tỏ nhưng đều nhận lại cái lắc đầu. Luna từng tâm sự Lê Đức là người tỉ mỉ, quan tâm tới những chi tiết nhỏ. Điều đó khiến cô an tâm rằng anh có thể làm chỗ dựa vững chắc để cả 2 cùng xây dựng gia đình.

Được biết, ngoài đám cưới ở quê nhà cô dâu thì còn hai đám cưới nữa ở Hà Nội (quê nhà chú rể) và TP.HCM - nơi cả hai đang sinh sống và làm việc.

Không chỉ riêng Lê Đức và Luna, nhiều đám cưới được tổ chức cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10. Theo đó, một rạp cưới ở thôn An Hòa (Đà Nẵng) của cô dâu Lưu Thị Sương và chú rể Huỳnh Tấn Trường bị gió lớn quật đổ, phông bạt rách nát, bàn ghế và mâm cỗ vương vãi khắp sân. Nhưng may mắn đám cưới không bị gián đoạn.

Rạp cưới tan hoang trong mưa bão.

Nhờ bà con trong thôn tìm cách giúp đỡ. Lãnh đạo nhà máy Phước Hữu Duyên gần đó biết tin, đã chủ động cho mượn khu bãi xe rộng rãi để làm nơi tổ chức tiệc thay thế.

Người lớn, thanh niên, phụ nữ cùng xắn tay áo, người khiêng bàn, người bê ghế, người bưng mâm cỗ, tất bật chạy đi chạy lại dưới trời mưa tầm tã. Chỉ trong vòng 30 phút, toàn bộ 80 mâm tiệc đã được chuyển đến nơi an toàn, kịp giờ "khai tiệc".

Cả thôn chung tay giúp gia đình di dời tiệc cưới.

Cùng lúc, một đám cưới diễn ra ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10. Clip quay lại cảnh con đường dẫn vào nhà ái ngập nặng, khiến chú rể cùng đoàn nhà trai phải xắn quần, bì bõm lội nước đi đón dâu trên TikTok thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Clip chú rể ở Thanh Hóa lội nước đi đón dâu. Nguồn: HOME Linh xin chào.

Chia sẻ trên Vietnamnet, cô dâu Tường Vy cho biết nhà cô ở cạnh ao. Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 29/9 khiến nước ao dâng cao, gây ngập nặng đoạn đường hơn 50m từ đầu ngõ vào đến nhà. Vượt 20km về nhà trai cũng rơi vào tình cảnh gần tương tự, rạp cưới bị tốc hết, hôn lễ vẫn được tổ chức trong sân nhà, nhờ sự chung tay của hai bên gia đình.

