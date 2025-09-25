Cuộn băng dính bỗng "cháy hàng", đua độ hot với cà chua, khoai tây trước bão Ragasa: Lý do mới sốc

Thông tin về siêu bão Ragasa đổ bộ vào Trung Quốc đang nhận về nhiều sự quan tâm. Trên truyền thông lẫn các diễn đàn mạng xã hội, ngoài những hình ảnh về tình hình, sự ảnh hưởng,... thì chuyện mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm trong mùa bão, lũ cũng được quan tâm không kém.

Lúc này trên các diễn đàn như Weibo, Xiaohongshu bất ngờ lan truyền hình ảnh một gian hàng bày bán thực phẩm ở Hong Kong (Trung Quốc) với sự xuất hiện của rất nhiều cuộn băng dính. Chúng được xếp ngay ngắn cạnh cà chua, khoai tây, bí đỏ...

Đắt hàng đến nỗi các quầy bán thực phẩm cũng tranh thủ bán luôn băng dính.

Chủ cửa hàng chia sẻ: “Bình thường chúng tôi chỉ bán rau củ, nhưng mùa bão, nhu cầu mua băng dính quá cao nên phải nhập thêm để phục vụ khách.”

Không chỉ có cửa hàng, các khu chợ dân sinh, nhiều chuỗi siêu thị và tiệm phần cứng ở Hong Kong cũng ghi nhận cảnh tượng “cháy hàng” băng dính. Tờ HK01 mô tả nhiều quầy đồ gia dụng bị vét sạch, khách chen nhau mua băng dính - loại băng dính giấy nhăn vốn dùng trong sửa chữa và đóng gói.

Không chỉ khan hiếm nguồn cung, giá bán cũng tăng vọt. Một chủ cửa hàng phần cứng chia sẻ với tờ Sing Tao Daily: "Loại cuộn dây dài 1 foot (khoảng 30 cm) trước đây có giá khoảng 11 nhân dân tệ (tương đương gần 40 nghìn đồng), nay nhiều nơi đã đẩy lên tới 18 nhân dân tệ (hơn 65 nghìn đồng) vì nhu cầu quá lớn".

Băng dính là mặt hàng được nhiều người chọn mua, có người mua tới vài chục cuộn.

Trên mạng xã hội, có người khoe mua tới cả chục cuộn để dùng cho gia đình, công ty hoặc trường học. Có người đùa: “Cả nhà đã đủ mì gói rồi, giờ đến lượt băng dính!”

Trong khi nhiều người Hong Kong coi chuyện này là thói quen quá quen thuộc, thì cư dân mạng ở nơi khác lại đặt câu hỏi: “Bão thì mua mì, mua nước còn hợp lý, chứ băng dính thì để làm gì?”

Thì câu trả lời là nhiều người vẫn tin rằng dán băng dính hình chữ X hoặc hình “米” lên cửa kính sẽ giúp cửa không bị vỡ tung khi gặp gió lớn. Đây là một ý tưởng phổ biến từ lâu, được cho là có thể gia cố cửa kính trước sức gió lớn.

Thậm chí, nhiều người dân còn dán thêm hình của Tạ Đình Phong, bởi phiên âm tên của ảnh giống với câu "xin dừng gió lại".

Cửa sổ ở khu nhà cao tầng cũng phủ đầy băng dính.

Nhưng có thật sự hiểu quả như lời đồn? Câu trả lời là: Không.

Tuy nhiên, theo thông tin từ ABC, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh hiệu quả của phương pháp này.

Ngược lại, nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo và khuyến nghị phản bác. Theo phân tích của chuyên gia, việc dán băng dính lên kính cửa sổ không hề giúp kính chắc hơn. Trong gió bão, lực tác động quá mạnh có thể khiến kính vỡ dù đã dán chằng chịt. Thậm chí, mảnh kính còn dính lại trên băng dính thành mảng lớn, khi rơi xuống sẽ gây sát thương nguy hiểm hơn nhiều so với những mảnh nhỏ.

Thay vì dán băng dính, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên sử dụng các thanh chắn hoặc ván ép để bảo vệ cửa kính. Ngoài ra, cần đóng chặt cửa sổ và tránh xa các khu vực có nhiều kính để giảm thiểu rủi ro bị thương do kính vỡ trong bão.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết: "Đây là sự lãng phí công sức, thời gian và tất nhiên là lãng phí băng dính", NOAA cho biết vào năm 2018, NOAA cho rằng, việc dán băng dính vào cửa sổ không giúp tăng độ bền cho kính và cũng không giúp chống các mảnh kính vỡ.

Thay vào đó, các chuyên gia an toàn khuyến nghị: để bảo vệ nhà cửa trong bão, nên dùng kính cường lực, cửa chống bão, hoặc che chắn bằng ván gỗ, kim loại. Nếu không có điều kiện, ít nhất hãy kéo rèm dày, để khi kính vỡ, mảnh vụn không bay thẳng vào nhà.

Nguồn: HK01, tổng hợp.