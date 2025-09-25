Cô gái làm “1 điều mà chẳng ai làm được” với Hứa Quang Hán tối qua là ai?

Sự kiện đang được quan tâm, đề cập nhiều nhất trên mạng xã hội lúc này là hình ảnh Hứa Quang Hán ở Việt Nam. Những người hâm mộ "chồng quốc dân" ai cũng háo hức, hào hứng tham dự sự kiện để được tận mắt nhìn thấy thần tượng ngoài đời. Chiều và tối (24/9), sao nam có mặt tại 2 cụm rạp tại TP.HCM để giao lưu với người hâm mộ, bởi thế ngay từ sáng và trưa, đông đảo fan girl đã ở nhà lên đồ, make up xinh đẹp để găp thần tượng.

Mọi người thường gọi Hứa Quang Hán là "chồng quốc dân" nên cũng có không ít người diện váy cưới, hoặc mặc đầm trắng, đội khăn voan tới. Trong số đó, có hình ảnh một gái xinh đẹp diện đầm cưới, đầu đội voan, đầu tư makeup, tay cầm hoa trông chẳng khác gì cô dâu đang đi lạc vào sự kiện.

Cô dâu hot nhất hôm nay. Ảnh: Nghĩa Lê.

Ngay khi vừa xuất hiện, cô gái này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ai nấy đều lấy máy ra quay, chụp, vừa khen ngợi. Nhiều người cũng tò mò danh tính cô gái có màn đầu tư táo bạo, phải gọi là nổi bật nhất, chiếm spolight nhất này. Và khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã có nhiều cư dân mạng nhận ra cô dâu hôm nay chính là TikToker Hồng Hạnh (Nguyễn Hồng Hạnh, sinh năm 1997).

Cô nàng vốn nổi tiếng với các clip về beauty, travel, lifestyle... trên mạng xã hội. Hiện tại, Hồng Hạnh sở hữu kênh TikTok cá nhấn với hơn 313 nghìn follower, các clip hút hàng triệu view, Facebook cá nhân cũng có tới khoảng 130 nghìn người theo dõi.

Đây không phải lần đầu tiên Hồng Hạnh copslay, hóa thân hoặc mặc trùng outfit hoặc phong cách với những thần tượng của mình. Lần nào cũng cho thấy sự đầu tư chỉn chu, nghiêm tục của gái xinh này. Gần đây nhất, khi G-Dragon về Việt Nam biểu diễn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hồng Hạnh lúc này cũng gây chú ý với outfit nhìn một cái là biết fan "anh Long".

Cô nàng chuẩn bị từ 1 tháng trước, tổng chi phí hoàn thiện lên đến 5 triệu đồng.

Hồng Hạnh "lên đồ" phải nói là nổi nhất tại sự kiện Daesung Fan Day Tour: D's Road ở TP.HCM vào hồi tháng 6/2024.

Trước đó khi tham dự các concert của thần tượng như Blackpink vào năm 2023, cô nàng cũng đầu tư outfit hot không kém.

Đời thường, cô nàng cũng không ít lần "lên đồ", hóa thân để đu trend. Có khi là mặc váy công chú đi siêu thị, khi lại hóa thân thành nàng tiên cá chụp ảnh biển, lọ lem, công chúa đều có đủ,...

Đây cũng là điểm đặc biệt của Hồng Hạnh. Có lần cô nàng còn chia sẻ chi đến 100 triệu để chụp một bộ hình. Bởi, hầu hết các video lên đồ, nữ TikToker này đều rất đầu tư, từ trang phục, trang điểm đến phụ kiện đi kèm. Trong đó phải kể đến series về các mẫu đầm lolita, đầm công chúa order từ Trung Quốc về, vừa độc lạ vừa đẹp mặt.

Trên trang TikTok cá nhân, Hồng Hạnh cũng đã nhanh chóng lên clip recap nhanh về quá trình đi đu idol của mình. Sự kiện bắt đầu vào lúc khoảng 2h30, song Hồng Hạnh dậy từ 6h sáng, miệt mài chọn đồ, makeup, sau đó là tự gọi xe đi đến sự kiện. Đổi lại là cô đã được trực tiếp gặp thần tượng ngoài đời, thậm chí là ở khoảng cách gần, được chụp ảnh chung. Cô nàng cho biết vô cùng hạnh phúc, vui sướng.

Clip recap nhanh quá trình "cô dâu" đi gặp "chồng yêu". Nguồn: Hồng Hạnh Nguyễn.

Hồng Hạnh hào hứng chia sẻ hình ảnh chụp tại sự kiện, được gặp "chồng quốc dân" ngoài đời.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi trong quãng thời gian chờ đợi đổi vé vào trong sự kiện gặp "chồng quốc dân" Hồng Hạnh cho hay cô thích “chất liệu chồng iu” của nam diễn viên. Đó không phải là kiểu đẹp trai theo gu của cô nhưng lại rất cuốn hút, rất đàn ông: “Đó là kiểu người chồng mà mình luôn tưởng tượng ra, không phải bỗng nhiên mà người ta được gọi là chồng quốc dân”.

Cỡ mà Hứa Quang Hán ở lại Việt Nam để quảng bá phim thêm vài ngày nữa thì có khi Hồng Hạnh cũng sẵn sàng lên nhiều outfit cô dâu khác nhau để đi gặp idol.

Đời thường, nữ TikToker này cũng là người yêu thích thời trang, đặc biệt là style nữ tính, kiểu công chúa, ngọt ngào. Thời gian đầy, cô nàng làm mẫu ảnh, cosplayer rồi dần lấn sân trở thành beauty vlogger nổi bật. Cô hiện có lượng người theo dõi lớn trên TikTok, YouTube và Instagram, nổi bật nhờ khả năng biến hóa nội dung, từ video makeup, tips làm đẹp, lifestyle đến những clip hài hước “bắt trend Gen Z”.

Cùng xem thêm một số hình ảnh "lên đồ" xinh lung linh của Hồng Hạnh: