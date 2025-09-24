Vì sao chùm ảnh mới nhất về "trái cổ bén đứt tay" của Hứa Quang Hán trở thành đề tài hot?

Hôm nay (24/9) Hứa Quang Hán chính thức có mặt tại TP.HCM, Việt Nam để tham gia quảng bá cho dự án điện ảnh Năm Của Anh, Ngày Của Em.

Những hình ảnh/clip của "chồng quốc dân" từ ở sân bay đến khi tham dự sự kiện được chia sẻ rầm rộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ai nấy dành lời khen ngợi cho Hứa Quang Hán, không chỉ bởi nhan sắc không góc chết, visual điện ảnh sáng bừng mà còn không thể rời mắt trước khí chất, tính cách của nam diễn viên.

Clip visual Hứa Quang Hán tại sự kiện chiều nay ở TP.HCM. Nguồn: Quân.

Lúc này, nhiều người cũng chú ý đến một đặc điểm ở ngoại hình của Hứa Quang Hán, làm cho sự đẹp trai, nam tính của anh chàng nâng lên x1000. Đó chính là yết hầu (hay còn thường gọi là trái cổ).

Có mặt tại sự kiện Fan Screening Năm Của Anh, Ngày Của Em, chúng tôi đã trực tiếp chụp lại loạt khoảnh khắc cận cảnh "trái cổ bén đứt tay" của Hứa Quang Hán. Dù là góc nghiêng hay chính diện cũng đều lộ rõ mồn một. Đỉnh cỡ này cơ mà!

Trái cổ "bén đứt tay" là có thật.

Thông thường, nam giới vẫn có yết hầu nhưng không phải ai cũng lộ quá rõ. Thế nhưng ở Hứa Quang Hán, đặc điểm này lại sắc nét và nổi bật hơn hẳn. Trái cổ sắc nét, đi kèm gương mặt góc cạnh và ánh mắt ấm áp, khiến hình tượng của anh vừa mạnh mẽ, nam tính lại vừa lãng tử, dịu dàng.

Bởi thế nên không khó để hiểu khi hiện tại, "trái cổ" của Hứa Quang Hán lại tiếp tục trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Việt. Trên nền tảng TikTok, cá clip quay cận cảnh đặc điểm ngoại hình của nam diễn viên ở sân bay rạng sáng nay (24/9) cũng thu hút lượng tương các cao, thảo luận sôi nổi về chủ đề này. Đông đảo cư dân mạng cho hay trước nay họ chỉ được xem qua truyền hình, ảnh chụp nay mới nhìn thấy tận mắt ngoài đời, rõ mồn một càng thêm phần ấn tượng.

- Thực ra là trái cổ của anh cũng có fandom riêng đó, nhìn mê thiệt sự", - "Chạm vào có khi là đứt tay luôn không ạ", - "Tượng tưởng với cái trái cổ đó của ảnh mà uống nước hay chỉ nuốt nhẹ một cái thôi là 'ai cũng không được Hứa Quang Hán là được ngay'". - "Có thể là ngất lịm, bánh bèo nào yếu là mất bình tĩnh liền khi nhìn thấy trái cổ của ảnh". - "Trái cổ của Hứa Quang Hán đẹp quá, thật sự luôn ấy người đẹp đến cổ cũng đẹp luôn, da đẹp, tính nết cũng đáng yêu. Sao bảo ông trời không cho ai tất cả, nhưng nếu mà Hứa Quang Hán thì được nha" - "Trái cổ ảnh cỡ đó, mấy cái clip uống nước với lúc đeo khẩu trang ra sân bay chỉ chú ý trái cổ của ảnh", "Đẹp quá đi trời ơi sao có người đẹp như thế ở trên đời".

Ở Việt Nam, nhiều sao nam cũng có trái cổ rõ mồn một như Hứa Quang Hán. Nổi bật nhất trong số đó chính là Hiếu Thứ Hai. Nam rapper nổi tiếng điển trai, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Ở góc độ nhân tướng học, yết hầu (hay còn gọi là trái cổ) cũng là một trong những bộ phận được giới tướng số đặc biệt quan tâm khi luận về ngoại hình nam giới. Người xưa tin rằng: “Cổ vững, yết hầu rõ thì khí chất hiên ngang, bản lĩnh hơn người”.

Hứa Quang Hán ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào rạng sáng nay. Ở góc nghiêng độ lộ trái cổ "thương hiệu" Hứa Quang Hán.

Thông thường, đàn ông vẫn có yết hầu nhưng đa phần không quá lộ rõ. Chỉ những người sở hữu đường nét sắc sảo, vóc dáng cân đối hoặc khí chất nổi bật thì yết hầu mới hiện ra rõ mồn một. Trong nhân tướng học, điều này được xem như dấu hiệu của sự cứng cỏi, quyết đoán, khí chất lãnh đạo; biểu hiện của người có khả năng ăn nói, dễ gây ảnh hưởng đến người khác.

Người có tướng cổ đầy đặn, rộng rãi, màu sắc sáng tươi nhuận thường được xem là tướng phú quý: Tài vận hanh thông, cả đời sung túc, không phải quá lao lực nhưng vẫn dễ dàng gặt hái thành công. Không chỉ vậy, những người sở hữu tướng cổ đẹp còn được tin rằng có thể mang lại may mắn, củng cố tài vận cho cả gia đình, tạo nên đời sống ổn định và dư dả.

Có thể thấy, trái cổ không chỉ là một chi tiết sinh học đơn thuần, mà còn gắn với nhiều ý nghĩa biểu trưng cho tính cách, vận mệnh của một người.

Với Hứa Quang Hán, việc yết hầu lộ rõ ràng, sắc nét trên gương mặt vốn đã “điện ảnh” khiến vẻ nam tính của anh như được nhân đôi. Đây vừa là lợi thế ngoại hình, vừa vô tình trở thành “dấu hiệu nhân tướng” khiến anh toát lên khí chất mạnh mẽ, trưởng thành, đúng với hình ảnh “chồng quốc dân” mà khán giả yêu mến.

Những năm gần đây, tên tuổi Hứa Quang Hán bùng nổ trên toàn châu Á với cả loạt phim nổi tiếng như Muốn Gặp Anh, Dương Quang Phổ Chiếu, Hôn Lễ Của Em, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà… Năm 2020, Hứa Quang Hán lần đầu tiên lọt vào danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo tạp chí Forbes.

Năm 2024, theo trang idolnetworth, Hứa Quang Hán sở hữu tài sản 1,3 triệu USD (33 tỷ đồng) nhờ đóng phim, làm mẫu, đại sứ cho các thương hiệu. Tuy nhiên, nam diễn viên lại hết sức khiêm tốn, anh trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi không nổi tiếng đến vậy đâu" và chia sẻ cuộc sống giản dị: "Vẫn là một Hứa Quang Hán thích ở một mình, thích đi tản bộ mà thôi".