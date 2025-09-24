Vợ đại gia đẹp như minh tinh của nam NSƯT là Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam

Cặp đôi hẹn hò 4 năm trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2005. Nói về hôn nhân, Quyền Linh cho rằng hạnh phúc không nằm ở nhà cao cửa rộng mà ở sự thấu hiểu và yêu thương. Với anh, Dạ Thảo chính là người đã đem đến sự bình yên, vun vén cho mái ấm.