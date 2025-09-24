Vợ đại gia đẹp như minh tinh của nam NSƯT là Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam

NSƯT Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đa năng hàng đầu showbiz Việt. Anh ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Khát vọng sống, Đồng tiền xương máu..., và được khán giả yêu mến với danh xưng “MC quốc dân”. Ngoài ra, nam nghệ sĩ hiện còn giữ chức Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam.
Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, Quyền Linh còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ bên vợ doanh nhân Dạ Thảo. Trong nhiều sự kiện, nam nghệ sĩ không ngần ngại dành những lời trân trọng, tôn vinh bà xã - người được anh gọi là “hậu phương vững chắc” của gia đình.
Nhiều khán giả tò mò về người phụ nữ đã chinh phục trái tim nghệ sĩ đa tài này. Không phải ngôi sao màn ảnh, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng chồng, Dạ Thảo đều khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà cùng phong thái sang trọng, quý phái.
Quyền Linh và Dạ Thảo gặp nhau lần đầu tại một tiệm chụp hình ở TP.HCM vào năm 2001. Ấn tượng trước khuôn mặt trái xoan cùng má lúm duyên dáng, nam nghệ sĩ đã thốt lên: “Cô chủ kinh doanh thời trang sao mà dễ thương dữ vậy trời?”. Chính sự rung động ấy khiến anh quyết tâm theo đuổi.
Cặp đôi hẹn hò 4 năm trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2005. Nói về hôn nhân, Quyền Linh cho rằng hạnh phúc không nằm ở nhà cao cửa rộng mà ở sự thấu hiểu và yêu thương. Với anh, Dạ Thảo chính là người đã đem đến sự bình yên, vun vén cho mái ấm.
Sau gần 20 năm chung sống, họ có hai cô con gái xinh đẹp là Lọ Lem và Hạt Dẻ, được nhiều người yêu mến.
Ít ai biết rằng trước khi kết hôn, Dạ Thảo đã là một nữ doanh nhân thành đạt. Chị sở hữu hai bằng đại học, từng làm việc cho một công ty Hàn Quốc với mức lương cao, sau đó tự gây dựng thương hiệu thời trang riêng và nhanh chóng trở thành “phú bà” tự thân.
Vốn là bà chủ trong lĩnh vực thời trang, Dạ Thảo có gu ăn mặc tinh tế, sành điệu và không thiếu những món đồ hiệu đắt đỏ.
Tuy vậy, phong cách của chị vẫn toát lên sự thanh lịch, kín đáo, khiến nhiều người nhận xét chị sang trọng chẳng kém nữ minh tinh nổi tiếng nào.
Bước sang tuổi 54, Dạ Thảo vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, thon gọn cùng đôi chân dài gợi cảm. Bí quyết của chị là duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng, ăn nhiều rau xanh và giữ tinh thần lạc quan, giúp nhan sắc luôn trẻ trung, tươi tắn.
Trong mắt Quyền Linh, Dạ Thảo là hậu phương vững chắc, âm thầm gánh vác kinh tế để anh toàn tâm cống hiến cho nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng. Anh từng chia sẻ rằng cơ ngơi gia đình hiện có phần lớn là nhờ bàn tay chèo lái của vợ.
Hiện tại, gia đình Quyền Linh - Dạ Thảo sống trong căn biệt thự rộng 500m2 tại TP.HCM. Tổ ấm không chỉ sang trọng mà còn ấm cúng nhờ bàn tay chăm chút của người vợ, người mẹ khéo léo.