Hà Nội gần nửa đêm, điểm danh các bác ở lại công ty: Tôi, đã sẵn sàng giường, đồ ăn, tắm rửa!!!!

Hà Nội tối nay đúng nghĩa biến thành một “thử thách sống còn” dành riêng cho dân công sở! Mưa liên tục từ sáng mấy tiếng không ngớt, giờ tan tầm càng mưa “dữ dội” khiến đường phố lập tức hoá thành sông, kẹt cứng không thể di chuyển.

Nhiều người phải bỏ lại phương tiện cá nhân, bì bõm lội nước về nhà. Tuy nhiên, “hành trình” này cũng không hề dễ dàng gì bởi không ít người chia sẻ, phải tốn đến 5 tiếng vẫn chưa thể về đến nhà. Người ướt nhẹp, xe thì chết máy, chân thì mỏi rã rời,....

Chính vì vậy, dù không muốn nhưng một số dân văn phòng vẫn phải chọn cách… ở lại công ty qua đêm.

Công ty thật sự trở thành ngôi nhà thứ 2!

Trên MXH, không ít những bài đăng chia sẻ hài hước rằng: “Hết 8 tiếng nếu con còn chưa về… mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con ở lại công ty tránh bão”. Bên cạnh đó, những màn “biến hình” văn phòng thành một nơi nghỉ ngơi cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ.

Minh Anh (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình làm việc ở Hồ Tây nhưng nhà thì ở Mỹ Đình. Mình cập nhật tình hình ở nhà thì biết xung quanh vẫn toàn là nước, ngập sâu mãi chưa rút nên dù có cố đi về thì mình cũng không thể về được nhà.

Do đó mình cùng một vài đồng nghiệp đã quyết định ở lại, sang cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng cá nhân cần thiết như bàn chải, kem đánh răng và xác định ngủ tại công ty”.

Cô bạn cũng chia sẻ rằng sếp cũng là người chủ động gợi ý để nhân viên trong công ty có thể ở lại văn phòng, để đảm bảo sự an toàn. Minh Anh cho hay công ty cũng khá tiện nghi, không gian rộng rãi có thể trải thảm để nằm nghỉ lưng. Đương nhiên không thể thoải mái bằng ở nhà nhưng đây là cách tốt nhất trong thời điểm này.

Đồ dùng cá nhân đã sẵn sàng

Có thêm cả đồng nghiệp ở lại chung

Công ty còn "tài trợ" đồ ăn cho nhân viên ở lại qua đêm (Nguồn: @Cennext)

Máy bán mì ăn liền một công ty ở Keangnam Landmark 72 "trống trơn" do nhân viên ở lại đã mua hết sạch

Giống như Minh Anh, hội “làm công ăn lương” cũng liên tục điểm danh ở lại công ty. Thậm chí, có nơi còn được công ty chuẩn bị sẵn mì gói để có thể “sinh tồn” qua đêm nay.

M.Lan (Hà Nội): “Mình đã chuẩn bị sẵn chăn gối rồi, sẵn sàng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên vì thấy con gái đi làm mãi vẫn chưa về, trời lại mưa ngập nên mẹ mình ở nhà cũng khá sốt ruột. Liên tục nhắn tin, gọi điện cập nhật tình hình”.

Trong khi đó, Minh Trang (30 tuổi) thì đang “khổ sở” vì phải ở lại công ty bất đắc dĩ. Minh Trang cho biết cô đã ra về từ lúc 6h tối, lội nước ra bến xe buýt với hi vọng sẽ về được nhà. Tuy nhiên ngồi đợi khá lâu, vì tình hình ngập sâu nên “tiến thoái lưỡng nan”, không có xe buýt, cũng không thể đặt xe công nghệ. Điều này khiến Trang ngậm ngùi đi bộ quay trở lại công ty.

Gần 9 rưỡi tối vẫn không thể bắt xe về nhà, Minh Trang dự sẽ có một đêm tại công ty

“Vì mưa lớn quá nên hầm công ty mình đã phải gia cố để tránh ngập sâu, nên mình không thể lấy xe máy ra. Sau đó cũng không còn phương tiện nào có thể di chuyển nên mình quay về công ty. Đến hiện tại là gần 9h30 tối rồi nhưng mình vẫn không thể bắt được xe, cả công ty chỉ còn lại duy nhất mình”, Minh Trang nói.

Cô cũng cho hay, vì tình huống xảy đến bất ngờ nên cô không chuẩn bị bất kỳ đồ dùng cá nhân nào. Hơn nữa vì cũng chỉ có một mình nên Minh Trang vẫn đang hi vọng sẽ có thể bắt được xe để trở về nhà. Còn nếu vẫn không được thì mới ở lại công ty.

“Nãy mình có tranh thủ ghé tạm một quán ăn tối. Giờ trong người không có đồ dùng gì cá nhân cả, vẫn đang chờ đợi bắt xe trong vô vọng. Nếu mà không khả quan, chắc mình cũng sẽ phải nhắn tin cho gia đình rằng hôm nay ở lại công ty”, cô bạn chia sẻ.

Nhắn tin về cho gia đình, cập nhật tình hình liên tục

Chăn gối cũng đã có đầy đủ

Đồ ăn tầm này: Mì tôm là chân ái!