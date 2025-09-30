Gái xinh miền Tây Trân Phạm lăn xả, Emma Lê nhìn là “dính” luôn: Loạt khoảnh khắc đắt giá tại Fancy Pickleball #withGalaxy

Vừa qua, giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đã tổ chức và thu hút sự quan tâm của cộng đồng những người đam mê pickleball. Đúng với tinh thần mà Fancy Pickleball #withGalaxy hướng tới, dàn trai xinh gái đẹp đổ bộ đã biến sân thể thao giống như một thảm đỏ với loạt visual ấn tượng cùng những trận đấu bùng nổ cả về kỹ năng chuyên môn.

Không những thế, dàn vận động viên còn chiếm trọn spotlight từ trang phục đến phụ kiện thể thao cực cuốn hút. Ai cũng sở hữu trọn vẹn từ lối chơi hay đến gu thẩm mỹ, sự "thời thượng" qua từng phụ kiện được các VĐV "flex" rõ nét.

Trong đó, có thể kể đến một số cái tên nổi bật như Trân Phạm, Emma Lê,... đã thu hút trọn vẹn ánh nhìn với diện mạo cực phẩm. Phía đàng trai cũng không thua kém khi các gương mặt đình đám như Steven Leo, Lucas Tim Tiến,... lần lượt lên sân cũng khiến nhiều người “đứng ngồi không yên.

Điểm chung của dàn trai xinh gái đẹp này chính là sự xuất hiện của “trợ thủ” đắc lực trên tay, luôn đồng hành trong mỗi trận đấu. Đó chính là sự đồng hành của Samsung với dòng sản phẩm Galaxy Watch8 Series.

Galaxy Watch8 Series mà các VĐV đang sở hữu là mẫu đồng hồ mỏng nhất và nhẹ nhất, có thiết kế giúp bảo vệ màn hình khi vận động. Không những thế, chiếc đồng hồ này còn có những tính năng như theo dõi sức ép lên mạch máu, đo chỉ số chống oxy hóa, cung cấp dữ liệu giấc ngủ toàn diện - từ hướng dẫn trước khi ngủ, đo lường điểm số giấc ngủ đến cảnh báo ngưng thở khi ngủ, cùng khả năng đo lường hiệu suất lên đến 100 môn thể thao khác nhau và các bài tập huấn luyện chạy bộ được cá nhân hoá,... chiếc đồng hồ biến mỗi bài tập trở thành một hành trình “đọc vị” cơ thể, giúp người chơi chủ động phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và xây dựng thói quen bền vững.

Do đó khi chơi thể thao, chỉ cần một câu lệnh với Google Gemini, Galaxy Watch8 sẽ hỗ trợ cùng ứng dụng Samsung Health, khởi động hàng trăm chế độ tập luyện, giúp theo dõi nhịp tim, tính lượng calo đã đốt cháy và gợi ý tối ưu luyện tập cá nhân hoá. Ngoài ra, Galaxy Watch8 cũng được hỗ trợ One UI 8.0với giao diện trực quan, mọi thông tin sức khỏe và tiện ích đều được hiển thị nhanh chóng, giúp vận động viên dễ dàng theo dõi cơ thể, kiểm soát nhịp độ luyện tập và duy trì phong độ tối ưu.

Trải nghiệm dòng sản phẩm “xịn xò” này trong ngày thi đấu, các tay vợt đều cảm thấy “đủ wow” bởi những tính năng mà “người bạn đồng hành” này đem lại.

Người đẹp Emma Lê chia sẻ rằng trong mỗi trận pickleball, việc vận động liên tục với cường độ cao khiến nhịp tim tăng nhanh - điều vốn dĩ bình thường trong thể thao nhưng lại dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi và mất tập trung nếu không kiểm soát tốt. Nhờ có sự hỗ trợ của Galaxy Watch8, cô có thể chủ động theo dõi các chỉ số sức khỏe, đặc biệt là nhịp tim, để kịp thời điều chỉnh cường độ vận động. Điều này giúp Emma Lê không chỉ giữ được thể trạng ổn định mà còn cân bằng tâm lý tốt hơn, nhờ đó duy trì sức khỏe dẻo dai và phong độ thi đấu tối ưu trong suốt trận đấu.

Emma Lê đặc biệt ấn tượng với tính năng đo nhịp tim trên đồng hồ Galaxy Watch8 Series

Còn với Trân Phạm, cô nàng bày tỏ: “Fancy Pickleball #withGalaxy thật sự là giải đấu thời thượng bởi ngoài kỹ năng, mình thấy ai cũng “lên đồ” vừa đẹp, vừa thu hút. Không khí tại giải đấu cũng khiến mình hưng phấn, thích thú hơn rất nhiều. Đặc biệt, được trải nghiệm chiếc đồng hồ Galaxy Watch8 Series, mình cảm thấy nâng tầm outfit bởi rất đẹp, đeo nhẹ tay. Ngoài ra còn có nhiều tính năng phù hợp cho những ai chơi thể thao, vận động mạnh”.

Cũng là một người thường xuyên hoạt động thể chất, Steven Leo cho hay: “Galaxy Watch8 Series đúng là trợ thủ đắc lực của mình trong giải đấu này. Những tính năng đo chỉ số cơ thể, đo nhịp tim giúp mình rất nhiều trong các trận đấu khi có thể theo dõi, điều chỉnh sức lực để có thể trạng tốt nhất”.

Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 sẽ diễn ra với sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series – chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới không chỉ là điểm nhấn giúp outfit thêm thời thượng mà còn là trợ thủ chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hàng loạt công nghệ theo dõi sức khoẻ nâng cao và trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành trên cổ tay 24/7, Galaxy Watch8 Series chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.