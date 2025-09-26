Chân dung nữ CEO chiến đét ở Fancy Pickleball #withGalaxy: Diện cây đồ 10 triệu, vibe phú bà nhìn là biết

Người đẹp này gây chú ý khi tham gia giải đấu Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy tại Carmelina Beach Resort, vào sáng nay 26/9. Là 1 trong 32 vận động viên góp mặt trong giải đấu năm nay, cô gái nhanh chóng trở thành tâm điểm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, lên outfit chỉn chu.

Kelly Lương thu hút sự chú ý tại sự kiện.

Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, và màn lên đồ chỉn chủ.

Ảnh cam thường và tự chụp không có nhiều chênh lệch

Mỹ nhân này chính là hoa khôi/ hot girl Kelly Lương, tên thật là Trịnh Uyên Lương, sinh năm 1995 tại Đà Lạt, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Đến với giải đấu năm nay, Kelly Lương thi đấu ở hạng mục Đánh đôi VĐV nam - nữ phong trào.

Đến với giải đấu, Kelly Lương chọn trang phục thể thao đẹp, tôn dáng, và đặc biệt là ưu tiên sự thoải mái, giúp thi đấu được tốt nhất có thể. Trong suốt quá trình thi đấu, cô cũng gây ấn tượng với những cú đánh lăn xả, tinh thần thể thao hừng hực,

Chia sẻ với chúng tôi, Kelly Lương cho biết hôm nay cô thức dậy từ 1h sáng để make, lên đồ chỉn chu nhất có thể.

“Mình cũng hồi hộp và háo hức nữa. Hôm nay, mình chọn cho mình outfit màu xanh nhạt, mát mẻ, thoải mái khi vận động. Tính cả giàu thì màn ‘lên đồ’ hôm nay của mình hết khoảng 10 triệu đồng. Makeup thì mình tự làm thôi”, Kelly Lương hào hứng chia sẻ.

Đời thường, cô nàng cũng đầu tư rất nhiều cho trang phục chơi pickleball: “Chắc không thể đếm xuể đâu (cười), cũng tốn kha khá tiền đó. Nhưng với mình là nó xứng đáng nha, đầu tư cho sức khỏe và tinh thần thì hoàn toàn xứng đáng”.

Một số hình ảnh của Kelly Lương tại giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy.

Người đẹp cho biết cô đã theo đuổi pickleball được 6 tháng trở lại đây, và cảm thấy rất phù hợp nên quyết định tập luyện đều đặn hằng tuần.

Kelly Lương cho biết vì lịch trình công việc dày đặc, phải thường xuyên makeup từ sáng đến tối nên việc tìm được một bộ môn thể thao vừa giúp giải tỏa stress, vừa nâng cao cả thể chất, tinh thần mà cũng không tốn quá nhiều thời gian như vậy khiến cô cảm thấy rất hài lòng.

Một số hình ảnh Kelly Lương chơi pickleball.

Kelly Lương là Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài 2020. Hiện tại, cô nàng được biết đến nhiều với vai trò doanh nhân, CEO và là nhà sáng lập một viện thẩm mỹ viện tại TP.HCM.

Trên trang Facebook cá nhân cô thu hút lượng tương tác cao với những bài đăng chia sẻ hình ảnh, cuộc sống đời thường mang vibe “phú bà”.

Một số hình ảnh đời thường của Kelly Lương: