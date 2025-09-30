Phó tổng Đỗ Quang Vinh xắn quần lội ra ô tô trong ngày Hà Nội "mưa ngập ối dồi ôi"

Diễn biến mưa ngập ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung do ảnh hưởng từ bão số 10 Bualoi đang là chủ đề được quan tâm nhất lúc này. Nhiều người không quên cập nhật tình hình nước ngập tại vị trí của mình.

Mới đây, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ màn lội nước hiếm có.

Clip lội nước của doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Theo đó vì nước ngập lớn đến ngang bắp chân nên nam doanh nhân phải lội ra xe ô tô. Tổng tài ngân hàng vừa lội vừa nói: “Ối dồi ôi! Sâu thế!”.

Ngay sau đó, nam doanh nhân cũng cập nhật thêm hình ảnh ngập nước ở Hà Nội và viết: “Thành phố Hà Nội ngập trong nước. Hi vọng các tỉnh miền Bắc sẽ không ảnh hưởng quá nặng nề, đặc biệt là thiệt hại về người”.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh và chia sẻ về tình hình bão lụt

Cùng với Quang Vinh, nhiều gương mặt nổi tiếng khác như MC Mai Ngọc, MC Khánh Vy, phi công Hà Còi, founder Schannel Huy NL, cầu thủ Hoàng Đức,... cũng cập nhật tình hình và mong mưa bão sớm tạnh, mọi người được bình an.

Ngoài ra nhiều người có ảnh hưởng trên MXH đã nhanh chóng chuyển khoản đến STK của Uỷ ban MTTQ để chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Nhiều người nổi tiếng như Huy NL, Hà Lade,... cập nhật tình hình đội mưa đi làm

Lời nhắn bình an được chia sẻ trên MXH

Hà Lade, Ngọc Hà Lê - vợ nghệ sĩ Công Lý,... đã chuyển khoản ủng hộ khắc phục hậu quả sau bão số 10

Hiện tại, do ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan, tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa lớn trên diện rộng từ tối 29/9 đến sáng sớm nay - 30/9. Nhiều khu vực ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Người đi xe máy buộc phải dắt bộ giữa dòng nước hoặc tìm cách đưa xe lên vỉa hè, chờ nước rút mới có thể tiếp tục di chuyển.

Không chỉ xe máy, nhiều ô tô khi đi qua đoạn ngập đã tạo thành những đợt sóng lớn, hất tung nước lên người đi đường. Cảnh tượng phố biến thành sông, người dân bì bõm trong nước tái diễn ở nhiều tuyến đường vốn là “điểm đen” ngập úng của Hà Nội mỗi khi mưa lớn.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong sáng và trưa 30/9, một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề ở Hà Nội gồm: Cầu Giấy, Láng, Giảng Võ, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Hà Đông, Từ Liêm,… Nhiều đoạn đường ngập sâu khiến giao thông gần như tê liệt trong thời gian cao điểm.

Một số hình ảnh mưa lụt ở Hà Nội vào ngày 20/9 (Ảnh: Lê Trung, Đức Minh)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và rạng sáng nay Hà Nội đã có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất to dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ. Dự báo trong chiều và tối 30/9, mưa sẽ còn tiếp diễn, một số khu vực có khả năng xảy ra mưa rất to.