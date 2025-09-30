Hà Nội mưa lớn kéo dài đến khi nào?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10 tiếp tục gây mưa tại nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự báo trong hôm nay (30/9), tại nhiều xã, phường sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong 3-6 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, có nơi cao hơn.

Ảnh: Lê Trung

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,60m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 2-4 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Theo cơ quan khí tượng của Bắc Bộ, nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn ở Hà Nội là do ảnh hưởng của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 10) kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển lên đến 5000m.

Trao đổi với báo Sức khoẻ & Đời sống, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp cảnh báo trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Theo thông tin trên báo Lao động dẫn theo dự báo từ Accuweather dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/9 có mưa tăng cường, có lúc mưa vừa, mưa to kèm dông, tập trung vào khung giờ 13h-17h. Tối và đêm, trời tiếp tục nhiều mây, vẫn còn mưa nhưng cường độ giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/10, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây. Buổi sáng vẫn có những đợt mưa nhỏ lác đác, song cường độ nhẹ và ngắt quãng. Từ trưa đến chiều, thời tiết khô ráo hơn, trời nắng yếu xen kẽ mây dày. Tối và đêm, độ ẩm tăng, đôi nơi có mưa rào nhẹ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/10 có sự biến động rõ rệt. Sáng sớm, các đợt mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trở lại, tập trung nhiều từ 4h-9h, kèm theo nguy cơ gió giật.

Sau đó, trời nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, không khí oi ẩm. Buổi tối, thời tiết lắng dịu, hầu như không còn mưa, thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Mưa lớn không chỉ gây ngập lụt ở Hà Nội mà còn lan rộng nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Ninh, khiến nước sông dâng cao, nhiều khu dân cư chìm trong nước, hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Nguy cơ lũ quét và sạt lở tiếp tục gia tăng khi mưa lớn kéo dài.