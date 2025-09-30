Danh sách 65 điểm úng ngập tại Hà Nội

Ảnh chụp lúc 14h25 ngày 30/9, trên phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự.

Theo UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 , từ sáng 30 đến chiều 30/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút.

Đáng lưu ý, lượng mưa đo được từ 7h đến 13h trong ngày hôm nay tăng đột biến, tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (319,6mm), xã Vĩnh Thanh (310,5mm), phường Hai Bà Trưng (195,3mm), phường Tây Hồ (190mm), xã Thanh Trì (166,5mm), phường Thanh Xuân (165,1mm)…

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn , trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập. Cụ thể như sau:

Danh sách 65 điểm úng ngập trên địa bàn thành phố

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ , trong chiều và tối nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do đó, tình hình úng ngập sẽ diễn ra trên diện rộng.

Các trạm bơm Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... đã được vận hành 100% công suất nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.