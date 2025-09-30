Người đàn ông có nhân tình, bơm thuốc trừ sâu vào sữa đầu độc vợ

Thua cờ bạc, ngoại tình

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh (65 tuổi) mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị cáo Vinh với bà Tr. là vợ chồng hợp pháp, có với nhau 4 người con. Ông Vinh từng chơi cờ bạc, thua 300 triệu đồng khiến con trai của ông phải trả nợ thay nên gia đình thống nhất cho anh con trai đứng tên nhà đất chung.

Cuối năm 2023, bà Tr. phát hiện ông Vinh có quan hệ tình cảm với bà Nh. (SN 1977) nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân. Ông Vinh hằng ngày sinh hoạt ở phòng khách còn bà Tr. ở trong buồng ngủ.

Đầu năm 2025, bị cáo Vinh yêu cầu con trai bán nhà, đưa một phần tiền cho mình nhưng không được mọi người trong gia đình đồng ý.

Ông Vinh sau đó thường xuyên đến nhà bà Nh. ăn, ở vào các buổi tối, từ 17 giờ hôm trước đến sáng hôm sau.

Cáo buộc cho rằng, sáng 12/4/2025, ông Vinh từ nhà bà Nh. về, đi vào phòng ngủ của vợ, thấy 3 hộp sữa đậu nành để ở trên bàn gần đầu giường nên nảy sinh ý định đi mua thuốc trừ sâu, cho vào trong nhằm đầu độc vợ.

Nghĩ là làm, người đàn ông này liền đi mua thuốc trừ sâu hiệu BPALATOX và một kim tiêm. Trưa hôm đó, nhân lúc trong nhà không có ai, bị cáo lấy xi lanh bơm thuốc sâu vào sữa của bà Tr. Đến tối, bà Tr. lấy sữa ra uống, thấy có mùi như mùi xăng nên đi gặp con trai, con dâu kể chuyện.

Gia đình kiểm tra, thấy hộp sữa đang uống dở có mùi lạ; 2 hộp còn nguyên có các vết thủng nhỏ, như bị kim tiêm đâm vào liền đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 15/4, bà Tr. được ra viện và tổ chức họp gia đình nhằm làm rõ sự việc nhưng bị cáo Vinh không thừa nhận hành vi đầu độc. Ông ta còn vứt tang vật là thuốc sâu, kim tiêm ra bãi rác.

Ngày 27/4, bà Tr. đến cơ quan công an trình báo sự việc và ba hôm sau, ông Vinh đầu thú.

Bị cáo Ngô Văn Vinh tại tòa.

Vợ xin giảm án, không yêu cầu bồi thường

Tại tòa, ông Vinh cho rằng cáo trạng truy tố mình về tội giết người với tình tiết “vì động cơ đê hèn” là không đúng, ông chỉ muốn dùng thuốc sâu để dọa vợ.

Khi Chủ tọa hỏi tại sao dọa nhưng lại giấu rồi vứt chai thuốc sâu cùng kim tiêm đi? Dọa thì phải để lại cho người ta biết phải không? Ông Vinh sau đó thừa nhận có hành vi bơm thuốc sâu vào sữa nhằm cho vợ uống nhưng cho rằng mình phạm tội “không đê hèn”.

Chủ tọa sau đó phân tích, nếu bà Tr. ngoại tình mà ông đầu độc mới là "không đê hèn" nhưng trường hợp này lại là ông ngoại tình, muốn sống cùng bà Nh. nên mới đầu độc vợ. Như vậy, cơ quan điều tra xác định ông phạm tội "vì động cơ đê hèn".

"Có phải ông định giết bà Tr. rồi đón bà Nh. về sống cùng hay không?”, Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Vinh trả lời, không thể đón bà Nh. về sống cùng vì đã cho con trai nhà đất.

Theo ông Vinh giải thích, do thấy hàng xóm xây nhà to, đẹp nên ông bảo con bán 50% đất đi, lấy tiền xây nhà, Còn lại bao nhiêu, các con đưa đưa ông 1 – 2 tỷ đồng, để ông "đi đâu thì đi".

Còn bà Tr. khẳng định tại tòa, số sữa bị đầu độc, thường ngày chỉ có bà sử dụng, con cháu trong nhà không ai uống.

Dù là bị hại nhưng người phụ nữ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Vinh vì tuổi ông đã già, cả hai cũng sống chung 40 năm, giờ đã ly thân nhưng còn tình nghĩa.

Ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, bà Tr. cũng không yêu cầu chồng phải hoàn thành nghĩa vụ bồi thường dân sự.

Khi luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của ông Vinh là mong muốn tước đoạt tính mạng vợ mình, người cùng mình “tay gối, đầu ấp” suốt 40 năm. Do vậy, cần xử lý bằng bản án nghiêm khắc.

Hội đồng xét xử thấy ông Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có bố là thương binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ chống Mỹ và bị cáo là người thờ cúng. Do vậy, phạt bị cáo mức án như trên. đồng thời ghi nhận bà Tr. không yêu cầu bồi thường nên không xem xét.

Đối với hành vi sống chung cùng bà Nh., hồ sơ vụ án thể hiện hai người chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm chế độ một vợ, một chồng” nên không khởi tố, chỉ đề nghị xử phạt hành chính.