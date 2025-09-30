Another Saigon by LG bắt tay cùng local brand mang đến chuỗi sự kiện sáng tạo cho giới trẻ

Kể từ khi ra mắt, Another Saigon by LG đã trở thành sân chơi dành riêng cho Gen Z với đa dạng hoạt động sáng tạo. Bên cạnh giới thiệu và mang cơ hội trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới nhất từ LG đến với người dùng, LG còn kết hợp cùng hàng loạt local brand Việt, mang đến đa dạng hoạt động dành cho giới trẻ.

Ngay từ khi "chào sân", LG đã kết hợp cùng Dòng Dòng, thương hiệu thiết kế và sản xuất thủ công phụ kiện từ bạt cũ, bạt vụn tại TP. HCM, mang đến chuỗi workshop trang trí túi cũng như các hoạt động hướng đến môi trường.

Thời gian vừa qua, LG tiếp tục đồng hành cùng hàng loạt thương hiệu Việt như Đời này đẹp hay Tòhe mở ra những workshop sáng tạo, không chỉ tôn vinh thương hiệu Việt thông qua những sản phẩm lưu niệm chất lượng mà còn tạo ra những khoảnh khắc "Life’s Good" đầy ý nghĩa. Chuỗi sự kiện đã trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo các bạn trẻ tại TP.HCM trong thời gian qua.

Với nhiều hoạt động sáng tạo, Another Saigon by LG đã trở thành điểm hẹn của các bạn trẻ Sài thành

Điểm nhấn đầu tiên trong chuỗi sự kiện là workshop "Sạc Màu Yêu Thương" được Đời này đẹp mang đến. Giữa nhịp sống sôi động của thành phố, workshop đã trở thành chốn dừng chân để các bạn trẻ tìm lại sự thư giãn nhẹ nhàng, thoả sức tô màu truyện tranh, thả hồn vào những gam sắc rực rỡ. Gian hàng lưu niệm "Đời này đẹp" cũng là điểm ghé thăm thú vị với những sản phẩm độc đáo, mang tinh thần tích cực. Thông điệp "Đời luôn đẹp" mà thương hiệu gửi gắm đồng điệu một cách tự nhiên với tinh thần "Life’s Good" của LG – một lời nhắc rằng, cuộc sống đẹp từ chính những điều giản dị nhất.

Không khí hào hứng của các bạn trẻ trong workshop "Sạc Màu Yêu Thương"

Với những ai yêu thích làm đồ thủ công, Another Saigon by LG cùng Tòhe mang đến workshop "Diệu kỳ mang theo", mở ra một góc sáng tạo rực rỡ đầy sắc màu – nơi các bạn trẻ được tự tay trang trí túi tote bằng bộ sticker hồn nhiên, giàu tính nghệ thuật đặc trưng. Song song với đó, gian hàng lưu niệm trưng bày các sản phẩm độc đáo do những nghệ sĩ nhí đặc biệt của Tohe Social Enterprise sáng tạo cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm và yêu thích của đông đảo bạn trẻ.

Nhiều em nhỏ cũng hào hứng tự trang trí túi tote cho riêng mình

Hơn cả một hoạt động trải nghiệm, "Diệu kỳ mang theo" còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích kết nối cộng đồng và lan rộng những giá trị nhân văn. Bên cạnh hướng đến giới trẻ, các hoạt động này còn thu hút nhiều gia đình, đặc biệt là các em thiếu nhi hào hứng tham dự.

Những niềm vui, tinh thần lạc quan là điều LG và các thương hiệu Việt muốn mang tới

Với nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón, chuỗi sự kiện Another Saigon by LG x Local Goods hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho giới trẻ Sài Gòn những trải nghiệm mới mẻ, nơi mỗi khoảnh khắc sáng tạo đều trở thành một phần của hành trình "Life’s Good".

Another Saigon by LG sẽ tiếp tục mang đến nhiều workshop sáng tạo trong thời gian tới

Trong tháng 10/2025, Phinơi cũng sẽ góp mặt với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo như workshop vẽ lót ly bằng gốm, thưởng thức cà phê Việt,...

Khám phá Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG và trải nghiệm chuỗi hoạt động thú vị cùng local brand Việt Nam:

Địa chỉ: 96 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian hoạt động: 12:00 - 21:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6, từ 10:00 - 22:00 Thứ 7 và Chủ Nhật.