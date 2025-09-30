Điều chỉ người giàu lâu đời mới có, người giàu giả "đắp 1000 tỷ" cũng không ra

Những tập phát sóng đầu tiên của dự án Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính bùng nổ, viral khắp mạng xã hội. Trong đó, câu chuyện vật Hứa Nghiên - một nữ MC xuất thân bình thường - thuê cha mẹ giả để làm đám cưới cưới với một tổng tài, làm dâu hào môn gây chú ý hơn cả. Không chỉ làm gia profile bản thân và bố mẹ mà Hứa Nghiên còn phải tập làm người giàu - gầy dựng hình tượng tiểu thư gia tộc thư hương.

Thế nhưng, một vài tình tiết xây dựng trong phim, khoảng cách giữa người giàu thật và giả giàu vẫn lộ rõ. Đó đôi khi đơn thuần chỉ là cách nói chuyện, dáng đi và ngay cả kiểu tóc,...

Mái tóc khô xơ thì không thể là tiểu thư?

Ngay cả người giúp việc cũng nhận ra sự khác biệt giữa Hứa Nghiên với các tiểu thư, phu nhân hay lui tới.

Trong một cảnh quay khi Hứa Nghiên lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, lúc ở trong nhà soạn trà bánh với người giúp việc. Lúc này, người giúp việc - tiếp xúc nhiều với các phu nhân, tiểu thư hào môn ra vào gia đình này đã liền nhận ra điểm khác biệt của Hứa Nghiên. “Tôi thấy cô hơi khác so với bà chủ, cô chủ ra vào nơi này. Tóc cô hơi khô và xơ cứng. Hội chị Lam (bà chủ) rất coi trọng đầu tóc. Họ thường xuyên đi dưỡng tóc nên tóc bóng như vải sa tanh ấy”, người giúp việc chỉ ra ngay điểm khác biệt.

Nhiều khán giả xem đến đây cũng phải gật gù. Người ta vẫn bảo “cái răng cái tóc là góc con người”, mà thực tế, mái tóc chính là “nét tướng” dễ nhận thấy nhất để phân biệt giữa một người có điều kiện lâu đời và một người chỉ mới bước vào vòng hào môn. Tóc bóng mượt, dày, có sức sống thường là kết quả của quá trình chăm sóc lâu dài, tốn kém và đều, không thể chỉ vài ngày mà thành. Các phu nhân, tiểu thư hào môn coi tóc là “vương miện tự nhiên”, được dưỡng bóng mượt như lụa - thứ mà tiền bạc không thể mua ngay trong một sớm một chiều.

Mái tóc cũng phân biệt được giàu thật, giàu giả.

Trong khi đó, tóc khô xơ, dễ gãy rối lại bị xem là dấu hiệu thiếu chăm chút, thậm chí trong nhân tướng học còn ngầm báo rằng phúc khí và tài vận khó bền. Nói cách khác, mái tóc không chỉ là chi tiết ngoại hình, mà còn phản ánh thói quen sống, điều kiện kinh tế và thậm chí cả vị thế xã hội.

Những bình luận của cư dân mạng: “Nhưng đúng nha, chi phí chăm sóc tóc và làm tóc cũng không rẻ và phải làm thường xuyên thì mới đẹp được”, “Có thể mặc đồ hiệu, xách túi hermes để trông thật đắt tiền nhưng những thứ được nuôi dưỡng hằng ngày như làn da, mái tóc thì không thể ngày một ngày hai mà có được”, “Tui cũng thấy thế á, nó phân biết giữa giàu giả và giàu thật đó, chứ có đắp lên người 1000 tỷ mà tóc xấu thì cũng... lắm".

Tiếp đến là việc theo học các bộ môn nghệ thuật

Có thể thấy, để đặt chân vào nhà tài phiệt cũng như tìm kiếm cơ hội được gặp gỡ, nói chuyện với các phu nhân hào môn đã đăng ký học thêm các bộ môn nghệ thuật khác như múa.

Theo Sohu, trong nhiều gia đình tài phiệt, nuôi dạy tiểu thư, thiếu gia không chỉ dừng ở chuyện cho học trường tốt hay khoác lên người hàng hiệu, mà còn là việc gây dựng một “khung văn hóa” được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hứa Nghiên đi học thêm các bộ môn nghệ thuật.

Bởi vậy, gần như không có cô gái nào bước ra từ gia đình danh giá mà lại không thành thạo ít nhất một bộ môn nghệ thuật như đàn, múa hay hội họa,...

Đây không đơn thuần là thú vui tao nhã, mà còn là “bảo chứng” cho giáo dưỡng và khí chất. Tiền bạc có thể mua sắm đồ hiệu trong chốc lát, nhưng sự điêu luyện trong nghệ thuật lại đòi hỏi thời gian, kỷ luật và vốn văn hóa tích lũy, những yếu tố tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa “giàu lâu đời” và “giàu chớp nhoáng”.

Một vài chi tiết nhỏ khác nữa như cách uống trà, dáng đi,... hay đơn thuần là cách lựa chọn trang phục… cũng nói lên phong cách của giới thượng lưu vốn có lâu đời. Họ thường ưu tiên chất liệu hoặc phong cách tối giản, ít họa tiết,...

Trong cảnh Hứa Nghiên mua khăn choàng cashmere đến tặng mẹ chồng tương lai. Một phu nhân hào môn bên cạnh có nhắc đến chuyện kiến thức khi mua khăn choàng - càng nhiều sợi, choàng sẽ càng mềm mại.

Từ cách ăn nói, điệu bộ tới cử chỉ nhỏ nhất đều được quan sát kỹ lưỡng.

Người trong giới không chỉ biết chọn thương hiệu, mà còn am hiểu đến từng con số sợi dệt, độ mềm, độ ấm. Đó là sự tinh tế được tích lũy qua nhiều năm sống trong môi trường tiêu dùng xa xỉ, chứ không phải sự khoe mẽ của kẻ mới có tiền.

Với họ, một chiếc khăn không đơn thuần để giữ ấm hay làm đẹp, mà còn là sự tiếp nối truyền thống thưởng thức cái đẹp, là “ngôn ngữ ngầm” để nhận ra nhau giữa những người cùng tầng lớp. Trong khi đó, giàu mới nổi thường chỉ dừng lại ở mức nhận diện logo, chạy theo những món đồ dễ phô trương nhưng thiếu kiến thức nền để thật sự toát ra khí chất….

Nguồn: Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Sohu