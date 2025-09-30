Điều tiếc nuối ở tuổi 81 của tỷ phú Hoàng Kiều - người từng đi van xin tình địch trả lại vợ

Ở tuổi 81, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều thừa nhận còn một nỗi day dứt lớn trong đời sống tình cảm. Ông kể có những người phụ nữ thật lòng yêu thương, sẵn sàng hiến dâng cho ông:

“Có một điều mà tôi hối tiếc là có những cuộc tình người ta hiến dâng, người ta thương tôi lắm, người ta buộc tôi, người ta muốn giữ tôi nhưng mà tôi không vì hoàn cảnh này cũng vì hoàn cảnh kia mà không muốn”, Hoàng Kiều chia sẻ trong một talkshow.

Vị tỷ phú cũng phủ nhận suy nghĩ cho rằng, phụ nữ đến với ông vì tiền: "Có nhiều người đến với tôi người ta giàu lắm... người ta thương tôi thật tình". Tuy nhiên ở tuổi 81, Hoàng Kiều cho biết, đọc những thông tin yêu đương không như ý rồi kết thúc cuộc đời nhau khiến ông sợ: "Tôi nói thiệt với các bạn tôi sợ lắm. Người ta không thương mình cũng mệt nhưng người ta thương mình quá mình cũng mệt".

Tỷ phú Hoàng Kiều.

Dù hiện tại độc thân nhưng quá khứ, Hoàng Kiều lập gia đình khá sớm, vợ đầu sinh cho ông năm người con. Khi các con còn nhỏ, người vợ rời bỏ gia đình để theo một người đàn ông thành đạt khác. Không chấp nhận, Hoàng Kiều đã cùng cha mình – nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – tìm đến tình địch để cầu xin.

“Tôi phải đi năn nỉ, lạy lục tình địch để nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình. Ba tôi rất thương tôi và chính ba đã đi cùng tôi van xin”, ông kể lại.

Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau khi sang Mỹ định cư, ông bắt đầu gây dựng sự nghiệp trong ngành dược phẩm và nhanh chóng trở thành một trong những người Mỹ gốc Việt giàu nhất thế giới. Tuy hiện tại, ông không còn nằm trong danh sách tỷ phú giàu nhất nữa nhưng Hoàng Kiều khẳng định, ông vẫn còn tiền.

Tên tuổi Hoàng Kiều cũng từng gây xôn xao dư luận khi ông có mối tình ồn ào nhưng chóng vánh với “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.