Công thức giả giàu của Triệu Lộ Tư

Trong Hãy để tôi toả sáng - tựa phim Trung Quốc đang hot, nhân vật Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư thủ vai) vốn là cô gái tỉnh lẻ, có xuất thân bất hạnh nhưng lại phông bạt để tìm đường vào cánh cổng hào môn. Cô biến cuộc đời thành một sân khấu, nơi từng chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để tỏa sáng như một tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Hình ảnh giàu sang này chỉ toàn là giả dối

Và trót đâm lao thì phải theo lao, lời nói dối này liên tiếp kéo theo sự giả tạo khác, khiến cuộc sống của Hứa Nghiên như một công thức giả giàu dài dằng dặc. Đó là giả mạo từ thứ nhỏ nhất đến chuyện tày trời như gia thế, đó là không ngừng chi tiền để có vẻ ngoài giống người giàu, đó là giả mạo cả nụ cười lẫn biểu cảm,...

Sự sang trọng được… học thuộc

Vì không được tiếp xúc với giới thượng lưu từ bé nên con đường giả giàu của Triệu Lộ Tư trong phim bắt đầu từ việc học những thứ nhỏ nhất. Hứa Nghiên học kiến thức về rượu, học thưởng trà để dự tiệc trà chiều với mẹ chồng, học cả nghệ thuật truyền thống như Côn khúc để chứng minh mình thuộc giới tinh hoa,...

Cô nàng đi học Côn khúc để làm quen vợ Chủ tịch

Những khóa học này không xuất phát từ đam mê, mà chỉ nhằm xây dựng một nhân dạng giả - một “phiên bản quý tộc” mà bản thân Hứa Nghiên chưa từng thuộc về. Cô không thật sự yêu thích Côn khúc mà chỉ đi học để tiếp cận vợ Chủ tịch và chứng minh mình là người có quan hệ rộng với hội bạn phú bà của mẹ chồng.

Khi mọi tri thức và kỹ năng chỉ được học để khoác lên mình một lớp vỏ, nó dễ dẫn tới sự rỗng tuếch. Người ta có thể thuộc hết tên các loại rượu vang, có thể được khen khéo léo trên bàn tiệc trà nhưng vẫn không tìm thấy niềm vui hay bản sắc thật. Và như một nghịch lý, càng đầu tư nhiều để giả sang, càng xa rời chính mình.

Đổ cả nửa tháng lương để chăm sóc tóc kiểu người giàu

Để giả dạng một tiểu thư khuê các, Triệu Lộ Tư còn tỉ mỉ chăm chút bản thân từ đầu đến chân.

Đầu tiên là mái tóc, khi Hứa Nghiên nghe người giúp việc của nhà bạn trai nói rằng tóc của cô khô và xơ cứng, không bóng như vải sa tanh giống như các phú bà mà người này hay gặp. Cô liền chi nửa tháng lương đến salon thượng lưu làm tóc.

Chính việc để người giúp việc hoài nghi thân phận của Hứa Nghiên dựa trên chất lượng mái tóc của cô là cách khẳng định gu thẩm mỹ và sự thông minh của khán giả. Bởi suy cho cùng, những người thực sự am hiểu ngành công nghiệp làm đẹp và giới thượng lưu có thể nhìn vào mái tóc là biết ai giàu thật - ai giàu giả.

Mái tóc của Hứa Nghiên bị người giúp việc chê thẳng thừng

Chuyện thay đổi về trang phục và kiểu tóc của Triệu Lộ Tư trong phim cũng được bàn tán. Theo thống kê, chỉ riêng 4 tập đầu tiên, cô nàng đã thay 31 bộ trang phục và tổng cộng hơn 230 bộ cho bộ phim - được ví như sàn diễn thời trang di động.

Lúc chưa quen bạn trai thiếu gia, Hứa Nghiên mặc áo sơ mi rẻ tiền, tóc buộc loà xoà. Đến khi bắt đầu nhen nhóm ý định làm dâu hào môn, cô nàng chọn trang phục công sở thanh lịch, trang nhã. Khi đến ra mắt nhà người yêu, cô buộc tóc thấp và váy trắng, chuẩn tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Trang phục của Triệu Lộ Tư trong phim được netizen quan tâm

Phong cách đi làm của Hứa Nghiên cũng thay đổi trước - sau khi có ý định làm dâu hào môn

Đây là kiểu giàu bằng mắt nhìn, nơi thời trang và xa xỉ phẩm trở thành đạo cụ để che đi những lỗ hổng về thân phận thật sự. Cái giả này được thiết kế quá tinh vi, đến mức không chỉ thuyết phục người trong phim mà còn khiến khán giả cũng bị hút vào.

Phông bạt cả gia thế lẫn biểu cảm

Vì bố mẹ là người lao động bình thường và cũng đã từ mặt họ nên Hứa Nghiên phải thuê bố mẹ giả cùng mình đến nhà bạn trai. Cô “vẽ” thông tin rằng bố mẹ làm nghiên cứu tại Đại học Syracuse, đầu tư cho họ đi nước ngoài sang tận trường để check-in chụp ảnh, đi tham quan trường.

Hứa Nghiên đưa bố mẹ fake đi nước ngoài check-in trường đại học để nhập vai trí thức

Tất nhiên mẹ chồng tương lai ghê gớm đã giăng ra 7749 câu hỏi để “bẫy” bố mẹ giả của Hứa Nghiên vì hoài nghi từ đầu. Bà hết hỏi chuyện nhà hàng có món thịt quay Bắc Kinh (thực chất là món Tứ Xuyên) đến yêu cầu bố fake của Hứa Nghiên ký tặng để so sánh với bản gốc.

Có điều Hứa Nghiên đã tính toán trước nên những cửa ải này được vượt qua. Ngay cả đến chữ kỹ, cô cũng đã nhờ tác giả ký trước và mang về cho người cha giả mạo luyện tập.

Nhưng cũng trong bữa ăn ra mắt này, chỉ vì một quả trứng mà Hứa Nghiên suýt bị vạch trần. Người mẹ fake gắp trứng cho con mà không biết cô không hề ăn trứng nên mẹ chồng tương lai dằn mặt: “Có một số việc, giả không thể thành thật”.

Khi mối nguy bủa vây, Hứa Nghiên lại giả vờ rơi nước mắt, bịa thêm câu chuyện tuổi thơ thiếu vắng tình thương cha mẹ (thực tế cô cũng bị cha mẹ ruột ruồng bỏ) để lấy lòng thương hại. Đây là ví dụ cho “công thức giả giàu” của Hứa Nghiên: Khi lời nói dối này chồng lên lời nói dối khác, người ta không còn biết đâu mới là sự thật.

Ngay cả biểu cảm trên gương mặt của Hứa Nghiên cũng trở thành mặt nạ. Khi ở cạnh mẹ chồng, cô luôn nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh giả vờ lễ phép nhưng vừa quay lưng đi, nụ cười liền tắt ngấm, ánh mắt lạnh lùng, mưu mô. Một con người hai mặt được khắc họa rõ ràng, bề ngoài là tiểu thư tài mạo song toàn còn bên trong chỉ là cô gái tự ti, cố gắng che giấu thân phận để gia nhập giới thượng lưu.

Hứa Nghiên trước mặt mẹ chồng

Hứa Nghiên khi chỉ có một mình

Biểu cảm của cô khi trao đổi với bố mẹ chồng fake cũng lạnh lùng

Trong khi đó, ở cạnh mẹ chồng lại xun xoe cơm bưng nước rót

Trên chuyến xe về quê thăm bà ngoại, Hứa Nghiên lại hoàn toàn cô độc

Những chiêu trò giả giàu của Triệu Lộ Tư trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng khiến khán giả ấn tượng, mổ xẻ kỹ càng. Nhưng ẩn sau bề ngoài lộng lẫy ấy là bi kịch của một người sống trong nỗi sợ bị vạch trần. Càng giả lâu, cô càng đánh mất bản thân, sống trong chiếc lồng vàng tự mình dựng lên. Ngay đến nụ cười cũng phải tính toán thì con người không còn là chính mình nữa, chỉ là một vai diễn trong vở kịch mang tên “giàu có”.