Mẹ chồng Triệu Lộ Tư "ngoài mặt thì rót trà, sau lưng hạ độc": Gả vô danh môn dễ gì được an nhàn!

Chủ đề dâu hào môn, gả cho nhà giàu, cuộc sống giới thượng lưu,... luôn khiến netizen ố á, bàn tán rôm rả. Đây cũng là lý do mà Hãy Để Tôi Tỏa Sáng trở thành tựa phim nhận được nhiều sự chú ý từ dân tình.

Về bối cảnh trong phim, nữ chính Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) muốn gả cho thiếu gia tài phiệt Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) nên tìm đủ cách phông bạt gia thế. Nhưng trước khi trở thành dâu hào môn, cô phải vượt qua cửa ải mang tên mẹ chồng Vu Lam (Ôn Tranh Vanh) cùng với 1001 thử thách mà phu nhân này gây ra để test con dâu.

Ngay từ ngày Hứa Nghiên thuê bố mẹ fake để đi gặp nhà trai, mẹ chồng cô đã sớm bày ra cạm bẫy để “check VAR” con dâu. Chỉ một câu hỏi: “Chị thông gia, hồi nhỏ Hứa Nghiên bị dị ứng phải nhập viện, là bệnh viện nào nhỉ?”, mẹ chồng bắn trúng 2 đích. Bà vừa ra vẻ mình là người quan tâm con dâu, vừa kiểm tra xem đó có phải là bệnh viện xịn không thì biết độ giàu có nhà thông gia.

Tình huống đó, màn kịch mà Hứa Nghiên bày ra suýt lộ tẩy vì người mẹ fake tỏ ra lúng túng nhưng nữ chính đã kịp bịa chuyện tuổi thơ gửi nhờ nhà bà ngoại để che đậy.

Thực tế, Vu Lam đã âm thầm điều tra thân thế con dâu từ trước. Một kiểu mẹ chồng thậm chí còn đáng sợ hơn Hoàng hậu trong phim cung đấu: Ngoài mặt thì rót trà, sau lưng lại hạ độc.

Trong bối cảnh khác, mẹ chồng của Triệu Lộ Tư trong phim còn dàn cảnh cho cô chứng kiến chồng đi khách sạn với người khác. Sau đó khi con dâu ngồi khóc bên vỉa hè, bà cầm ô xuất hiện và thong thả nói: “Con thật nghĩ Hạo Minh tình cờ gặp cô ta sao?”.

Vu Lam vốn là người được chọn từ những cuộc tranh đấu hào môn để thành phu nhân, nên bà muốn biến tất cả xung quanh con trai thành con rối. Bà cố tình để tiểu tam tiếp cận Thẩm Hạo Minh, đồng thời nắm thóp thân phận giả của Hứa Nghiên để chia rẽ cặp đôi.

Điều đáng sợ là bà mẹ chồng giàu có này luôn khoác chiếc áo “tình mẫu tử”: “Mẹ đều vì các con thôi”. Ngoài đời cũng chẳng thiếu những bà mẹ chồng kiểu này, luôn nhân danh “muốn tốt cho con” nhưng thực chất là bạo lực và thao túng tinh thần.

Cuối cùng, khi con dâu quyết định ly hôn, mẹ chồng hào môn tung chiêu cuối để đe dọa: “Ly hôn rồi, cái thân phận giả kia cũng đủ khiến con ngồi tù mấy năm đấy”. Phim cung đấu cũng chỉ cỡ này!

Về phần Hứa Nghiên, cô tự biết bản thân không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng nên có những thứ không thể nắm bắt được, rất khó để hiểu và hòa nhập vào hội phú bà thượng lưu của mẹ.

Vì vậy cô chuyển sang học múa, tiếp cận nữ giám đốc quyền lực, khiến nhóm phụ nữ nhà giàu nhìn bằng con mắt khác và bắt đầu nể nang. Nhưng Hứa Nghiên khéo léo đẩy hết công lao cho mẹ chồng, khiến bà vui vẻ. Không những thế dù có bị dè bỉu đến cỡ nào cũng giữ nụ cười trên môi, thường xuyên bưng cơm rót nước.

Một số bình luận từ cư dân mạng về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mưu mô này: - Tui không nói đây là chuẩn mực của một nàng dâu hay ai làm dâu cũng phải như thế. Nhưng khi nhìn vào những việc Hứa Nghiên đã làm thì thấy cô quyết tâm gả cho Thẩm Hạo Minh cỡ nào. - Làm dâu hào môn mà không môn đăng hộ đối là phải đánh đổi thế đó. Tuy trong phim nữ chính phông bạt con nhà tri thức nhưng so với gia thế nam chính vẫn kém nhiều. Bề ngoài vinh quang sử dụng dịch vụ sản phẩm cao cấp nhưng bên trong thì khổ sở đủ đường, dù không được coi trọng thì vẫn phải chăm lo chu toàn cho gia đình chồng. Nên gả vô danh môn không dễ để được an nhàn đâu, nhiều khi phải rất lâu mới thực sự có chỗ đứng trong gia đình. Tất nhiên không phải ai gả vào hào môn cũng vậy. - Coi phim này xong mới thấy, tốt nhất vẫn là môn đăng hộ đối. Ngay từ khúc đầu đã mệt mỏi vậy rồi lấy về còn phải đối phó x1000 công sức hơn nữa, lấy chồng mà mệt mỏi vậy thì tôi thà ở 1 mình còn hơn. - Cái gì mà chẳng phải đánh đổi, làm dâu nhà tài phiệt đâu phải đơn giản. Lọ Lem muốn lấy được hoàng tử thì bản thân cũng phải cố gắng lắm chứ, vừa phải đẹp vừa phải nỗ lực học tập. Nhưng mà nếu bản thân vừa đẹp vừa nỗ lực học tập như vậy thì trước sau gì cũng thành công thôi, không nhất thiết phải bám vào chồng. - Mẹ chồng thử thách cỡ đó mới thấy làm dâu hào môn không đơn giản nha. Nhưng cũng nể bà này hòa nhập giỏi ấy.

Người mẹ chồng của Triệu Lộ Tư đại diện cho hình mẫu mẹ chồng giàu có nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Bà không chỉ đặt ra những thử thách nhỏ nhặt về lễ nghi, ứng xử, mà còn sẵn sàng dựng kịch bản để thử lòng con dâu. Với bà, con dâu không đơn thuần là người yêu thương con trai mà là một quân cờ cần phải kiểm soát trong ván cờ gia tộc.

Câu chuyện này phơi bày một thực tế rằng trong nhiều gia đình quyền thế, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hiếm khi chỉ xoay quanh tình cảm và sự hòa thuận. Nó còn chất chứa yếu tố địa vị, quyền lực, thậm chí là lợi ích kinh tế.

Với nhiều người, việc “gả vào nhà giàu” không chỉ đồng nghĩa với cuộc sống sung túc mà còn là gánh nặng của hàng loạt quy tắc ngầm như phải duy trì hình ảnh, giữ thể diện gia tộc, thậm chí trở thành cầu nối cho những mối quan hệ làm ăn. Ở đó, mẹ chồng không đơn thuần là người lớn trong gia đình, mà giống như một “người gác cổng”, quyết định việc con dâu có đủ tư cách hòa nhập vào vòng tròn thượng lưu hay không.

