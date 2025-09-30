Ngoại hình 0% photoshop của mỹ nhân khiến "thiếu gia ăn chơi nhất Trung Quốc" ôm hận vì cả đời không có được

Tôn Nhất Ninh (SN 1999) từng là cái tên gây sốt trên truyền thông vào năm 2021 khi livestream khóc lóc, cầu xin Vương Tư Thông buông tha, ngừng tán tỉnh cô.

Đáp trả, thiếu gia ăn chơi bậc nhất Trung Quốc mắng người đẹp này dối trá, có vấn đề về tâm lý. Vương Tư Thông đã xem chương trình phát sóng trực tiếp của Tôn Nhất Ninh và tặng cô 200.000 nhân dân tệ (hơn 716 triệu đồng).

Tôn Nhất Ninh - hot girl cầu xin thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông buông tha.

Ngay lập tức, Tôn Nhất Ninh này tung ra loạt tin nhắn qua lại giữa cô và vị thiếu gia trên Weibo. Hot girl này cho biết, vì tán tỉnh không thành, Vương Tư Thông quay sang bôi xấu, dùng sức ép của dư luận khiến cô phải hứng chịu bạo lực mạng xã hội... Cuối cùng, với drama rầm rộ này, lượng follow trên tài khoảng mạng xã hội của Tôn Nhất Ninh tăng vọt, nhận về hàng tỷ đồng mỗi buổi phát sóng trực tuyến.

Nhiều năm qua, Tôn Nhất Ninh vẫn hoạt động với vai trò hot girl trên mạng xã hội. Gần đây, loạt ảnh, clip quay bằng camera thường của một người qua đường trong một sự kiện tại Hàng Châu, Trung Quốc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, gây chú ý.

Clip quay cận cảnh nhan sắc của Tôn Nhất Ninh khi dự sự kiện. Nguồn: Douyin.

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là visual “không filter” của cô vẫn vô cùng nổi bật. Tuy kém V-line như ảnh đăng mạng xã hội nhưng đường nét thanh thoát, làn da sáng mịn, cùng với đó là thần thái tự tin, sang chảnh.

Nhiều người bình luận nhận xét nhan sắc hot girl ngày càng thăng hạng, visual nổi bật; không chê vào đâu được.

Visual qua camera thường của Tôn Nhất Ninh.

Những bình luận của cư dân mạng: "Xinh quá", "Nhìn bả khác biệt từ khí chất đến nhận sắc luôn", "Xinh đỉnh nha, nhìn mặt không thon như trên mạng xã hội nhưng mà vẫn quá xinh đi, có thua kém gì mấy cô diễn viên bên Trung đâu", "Sao ngày càng xinh ha - cô gái mà cả đời Vương Tư Thông cũng không có được",...

Hiện tại, cô nàng sở hữu kênh Douyin cá nhân có hơn 11 triệu người theo dõi, gần 100 triệu lượt yêu thích - con số ngang ngửa nhiều ngôi sao giải trí thực thụ. Cô không ký hợp đồng với công ty quản lý nào mà lựa chọn con đường hoạt động độc lập, tự kiểm soát hình ảnh và thương hiệu cá nhân.

Nhan sắc và cuộc sống ngày càng đi lên của Tôn Nhất Ninh.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tôn Nhất Ninh chủ yếu kiếm tiền từ livestream, hợp tác quảng cáo thời trang - mỹ phẩm, và các hoạt động trực tuyến và dự sự kiện.

Cô cũng thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang, xa hoa: từ túi xách hàng hiệu, xe sang cho tới những chuyến du lịch đắt đỏ, biệt thự lộng lẫy… Tất cả góp phần xây dựng hình ảnh một hot girl sang chảnh, giàu có nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc thật.

Cô nàng có cuộc sống sang chảnh.

Không chỉ cuộc sống mà vẻ ngoài của người đẹp này cũng ngày càng thăng hạng trông thấy. Nhiều bài viết ví visual của cô như “bạch nguyệt quang” - ánh trăng trong trẻo, thuần khiết nhưng nổi bật, mang đến cảm giác khó quên giữa dàn hot girl mạng.

Không chỉ có gương mặt đẹp, Tôn Nhất Ninh còn sở hữu chiều cao khoảng 1m68 và vóc dáng cân đối, giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang.

Nguồn: Douyin, Sohu.