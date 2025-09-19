Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa"

3 năm liên tiếp được TC Candler gọi tên trong Top đẹp nhất thế giới

Á hậu Thảo Nhi Lê là một trong số ít mỹ nhân Việt ghi dấu ấn khi liên tiếp xuất hiện trong bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Từ năm 2020 đến 2022, cô đều được vinh danh, với thứ hạng tăng dần qua từng năm, khiến người hâm mộ trong nước không khỏi tự hào.

Cụ thể, năm 2020, Thảo Nhi Lê lần đầu có tên trong danh sách ở vị trí 81. Năm 2021, cô vươn lên vị trí 67 và đến năm 2022, thứ hạng tiếp tục cải thiện, đạt vị trí 57 – một kết quả ấn tượng với đại diện đến từ Việt Nam.

Trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đã nổi bật trong vai trò fashionista trên mạng xã hội. Cô được biết đến với phong cách thời trang biến hóa đa dạng, cùng lối trang điểm sắc sảo, cầu kỳ, làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại mang hơi hướng lai Tây.

Sinh năm 1994 tại Đức, Lê Thảo Nhi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có bốn anh chị em, cô là con thứ hai. Bố mẹ cô có thu nhập ổn định, mang lại cuộc sống sung túc cho các con.

Tự lập từ tuổi thiếu niên

Thảo Nhi bắt đầu được chú ý khi một bức ảnh trong chuyến du lịch Mykonos (Hy Lạp) cùng bạn bè được chia sẻ trên trang “Hội con nhà giàu Việt”. Từ khoảnh khắc đó, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô tăng mạnh. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng hào quang của danh xưng “con nhà giàu”, người đẹp lại cảm thấy không ít áp lực.

Cô từng thẳng thắn chia sẻ: “Nhiều người thường nhìn con nhà giàu với con mắt khắt khe. Họ khó công nhận nỗ lực của mình, thậm chí đến bộ quần áo hay món đồ cá nhân mua được cũng dễ bị cho là bố mẹ chu cấp. Nói ngắn gọn, mang mác con nhà giàu không hề dễ chịu chút nào.”

Trong nhiều dịp trả lời báo chí, Thảo Nhi cũng tâm sự rằng bản thân luôn ý thức về những hy sinh, cố gắng của cha mẹ để mang lại cuộc sống đầy đủ cho bốn anh em. Cô bày tỏ: “Hãy xem tôi như một cô gái trở về từ Đức, mang cảm hứng thời trang đến với giới trẻ. Tiền bạc quan trọng để có cuộc sống tốt đẹp, nhưng tôi sẽ không đánh đổi tất cả chỉ để có tiền.”

Dù sinh ra trong gia đình khá giả, Thảo Nhi Lê khẳng định cô chưa bao giờ là một “rich kid” đúng nghĩa. Ngược lại, cô sớm tập sống tự lập từ khi còn nhỏ.

Từ năm 13 tuổi, Thảo Nhi đã bắt đầu đi rải báo để kiếm thêm thu nhập. Đến 15 tuổi, cô đi làm thêm tại các nhà hàng, và một năm sau đó thử sức với nghề mẫu ảnh. Trong thời gian học đại học chuyên ngành thời trang, cô tiếp tục làm nhân viên bán hàng tại một cửa hiệu quần áo để tự trang trải một phần cuộc sống.

Hành trình ấy cho thấy sự nỗ lực và tinh thần tự lập mạnh mẽ, là nền tảng để Thảo Nhi xây dựng hình ảnh một người đẹp bản lĩnh, không chỉ dựa vào điều kiện sẵn có của gia đình.

Cuộc sống đầy sáng tạo và tận hưởng

Thảo Nhi Lê nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng qua loạt hình ảnh cuốn hút cùng gu thời trang tối giản, thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm. Cô sớm trở thành một trong những influencer nổi bật của giới trẻ.

Năm 2018, người đẹp thành lập thương hiệu riêng, chính thức lấn sân kinh doanh thời trang. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, mở ra con đường vừa làm nghệ thuật vừa khẳng định vị thế doanh nhân. Đến đầu năm 2023, Thảo Nhi còn tuyên bố tổ chức show diễn riêng cho thương hiệu, với mong muốn: “Khi mặc đồ tôi thiết kế, phụ nữ sẽ cảm thấy tự tin và yêu bản thân hơn.” Những show diễn của thương hiệu được đầu tư chỉn chu không chỉ thu hút đông đảo giới trẻ mà còn nhận được sự đồng hành của nhiều nhãn hàng lớn.

Song song với vai trò doanh nhân, Thảo Nhi Lê còn gặt hái thành công trên đấu trường nhan sắc. Năm 2022, cô đăng quang Á hậu 1 – Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định bản thân ở lĩnh vực thời trang quốc tế khi góp mặt tại Tuần lễ Thời trang New York.

Thảo Nhi Lê là sao Việt đầu tiên xuất hiện ở LHP Cannes 2024. Ảnh: gettyimages

Với tinh thần cầu tiến, sự sáng tạo trong thời trang và truyền thông, Thảo Nhi Lê dần xây dựng tên tuổi như một biểu tượng hiện đại: vừa là Á hậu, vừa là influencer, vừa là doanh nhân.

Hiện tại, Thảo Nhi sinh sống trong căn nhà mặt tiền đường Pasteur (TP.HCM), được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu trắng chủ đạo. Thành công mang lại cho cô cuộc sống đáng mơ ước với nhà đẹp, xe sang và những chuyến du lịch xa hoa.

