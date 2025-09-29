"Thánh thần thiên đụng ơi" sao trần đời lại có người đã đẹp, còn mang tên khai sinh độc lạ cỡ này

Trong thế giới mạng xã hội Việt Nam, chỉ cần một cái tên lạ cũng đủ khiến dân mạng “đứng hình 3 giây”. Không cần chiêu trò hay phát ngôn gây sốc, đôi khi chính cái tên đã trở thành yếu tố khiến người ta nhớ đến ai đó thật lâu. Đặc biệt, có những cô gái không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn mang trong mình những cái tên nghe như tiểu thuyết, phim nước ngoài hay… tên hãng xe.

Võ Ê Vo

Nhắc tới những cái tên “độc nhất vô nhị”, chắc chắn không thể bỏ qua Võ Ê Vo. Cô gái sinh năm 1995, quê Quảng Bình, từng là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế.

Võ Ê Vo từng là gương mặt chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn bạn diễn nữ đóng cặp với Sơn Tùng M-TP vào năm 2015.

Vẻ ngoài dịu dàng của cô nữ sinh xứ Huế gốc Quảng Bình đã hút hồn nhiều teen Việt vào giai đoạn năm 2015.

Ê Vo không phải biệt danh mà là… tên thật trên giấy khai sinh. Cô chia sẻ, bởi vì mẹ từng sống ở Hungary nên khi sinh con, bà đã lấy cảm hứng từ tên “Eva” - phát âm theo tiếng Hungary nghe gần giống “Ê Vo”. Gia đình muốn giữ nguyên cách viết này như một kỷ niệm đặc biệt.

Sau thời gian học tập ở Huế, Võ Ê Vo chuyển sang sinh sống và làm việc tại Hungary. Hiện tại, cô nàng vẫn năng nổ hoạt động trên mạng xã hội, làm idol live, sở hữu kênh TikTok cá nhân có hơn 118 nghìn người theo dõi, Facebook gần 250 nghìn người theo dõi. Ở độ tuổi 30, Ê Vo được khen xinh xắn, trẻ trung như đôi mươi.

Sắc vóc hiện tại của Võ Ê Vo.

Đinh Good Otani

Nếu chỉ nghe tên Đinh Good Otani, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cô gái lai hoặc người nước ngoài. Thực tế, đây là tên thật 100% ghi trong giấy khai sinh.

Gia đình Otani kinh doanh vỏ lốp, mâm xe ô tô.

Good Otani từng chia sẻ rằng cái tên của mình do bố đặt, lấy cảm hứng từ hai hãng lốp nổi tiếng thế giới: Good Year (Mỹ) và Otani (Thái Lan). Vì quá yêu thích ngành xe, ông đã ghép hai tên này lại và đặt cho con gái với mong muốn “độc, lạ và không trùng ai”.

Hiện tại, Đinh Good Otani làm việc trong công ty lốp xe của gia đình; ngoài ra còn làm chủ một cửa hàng bán trang sức online. Sau khi nổi tiếng trên mạng, cô nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, đóng phim ngắn. Ngoại hình sáng, phong cách thời trang hiện đại càng khiến cái tên “Good Otani” gây tò mò mỗi khi cô xuất hiện.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng.

Vương Hoàng Mai Diz

Thời điểm khoảng năm 2017 - 2018, cộng đồng mạng từng “sốt rần rần” với một cô gái có cái tên nghe như fashionista nước ngoài: Vương Hoàng Mai Diz. Nhiều người ban đầu nghĩ “Diz” là nickname mạng, nhưng hóa ra đây chính là một phần trong tên thật của cô.

Cô nàng nổi tiếng từ năm 2017, khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, không chỉ bởi cái tên độc lạ mà còn có gương mặt sáng, có nhiều nét lai Pháp.

Sinh năm 2000, từng học trường Marie Curie (TP.HCM), Mai Diz gây ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo, khuôn mặt xinh xắn và phong cách thời trang mang hơi hướng phương Tây.

Hiện tại, Mai Diz đã cùng gia đình sang Mỹ định cư. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, hình ảnh của cô vẫn được chia sẻ lại nhiều trên các fanpage, group mạng xã hội mỗi khi chủ đề “tên lạ - gái xinh” được nhắc tới.

Cuộc sống sang chảnh và nhan sắc hiện tại của cô nàng.

Hoàng Hậu Phương Đông

Nghe tên Hoàng Hậu Phương Đông, nhiều người sẽ tưởng đây là nghệ danh hoặc biệt hiệu “ngầu ngầu” trên mạng. Nhưng không, đây là tên thật đầy đủ của một cô gái Hà Nội sinh năm 1995, từng tốt nghiệp Học viện Ngoại giao.

Nhan sắc trong veo của cô nàng.

Bố mẹ cô đặt tên này với mong muốn con gái lớn lên hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ và phong thái “cao quý như hoàng hậu phương Đông”. Mỗi lần làm giấy tờ, cô đều gây chú ý vì tên quá dài và hiếm gặp, nhưng gia đình quyết giữ vì ý nghĩa đặc biệt.

Hiện Hoàng Hậu Phương Đông làm MC/host các chương trình về tài chính - chứng khoán.

Một số hình ảnh đời thường của Hoàng Hậu Phương Đông.

Ánh Sáng AZA

Cô gái cuối cùng trong danh sách là Ánh Sáng AZA - tên thật Lê Ngọc Ánh Sáng, sinh năm 2006. Ngay từ khi debut, tên của cô đã khiến nhiều khán giả bật cười thích thú vì… tưởng là nghệ danh. Thực ra, “Ánh Sáng” chính là tên thật cha mẹ đặt, thể hiện kỳ vọng về tương lai rực rỡ.

Nhan sắc cỡ này.

Ánh Sáng AZA là thành viên thế hệ đầu của nhóm nhạc SGO48. Sau khi nhóm tan rã, cô tiếp tục hoạt động âm nhạc với nghệ danh AZA (ghép từ chữ cái đầu của tên).

Sở hữu phong cách trẻ trung, năng động, ngoại hình sáng sân khấu, AZA là minh chứng rõ ràng cho việc một cái tên đặc biệt có thể trở thành “thương hiệu cá nhân”, nhất là trong ngành giải trí.

(Tổng hợp)