Đời thực xinh nhất của "cô hàng xóm" đã có chồng vẫn khiến tổng tài sở hữu du thuyền si mê

Đó là nữ diễn viên Việt Hoa! Cô nàng hiện tại đang gây chú ý khi hóa thân thành nhân viên bán hàng trong dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhân vật của cô có tên Kim Ngân, được miêu tả là một cô gái độc thân, độc lập, giỏi giang và khéo léo.

Việt Hoa vào vai Kim Ngân - cô gái độc thân duy nhất, luôn phấn đấu hết mình cho công việc.

Thời gian gần đây, vai diễn của cô nàng càng nhận về nhiều sự quan tâm khi có sự xuất hiện của "tổng tài" Mạnh Trường (Denis Đặng). Anh chàng là chủ chiếc du thuyền sang trọng - phải lòng Kim Ngân ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhờ một chút sự cố trong quá trình phục vụ, Mạnh Trường đã nâng cấp hạng phòng. Từ đó Kim Ngân trở thành “cô hàng xóm” trên du thuyền của tổng tài.

Nhan sắc chụp vội màn hình mà cỡ này.

Kim Ngân được nâng hạng phòng, trở thành "cô hàng xóm" trên du thuyền của tổng tài.

Ngay từ những tập đầu, nhan sắc của Việt Hoa trong vai Kim Ngân đã trở thành đề tài bàn tán. Với gương mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, Kim Ngân càng thêm phần nổi bật. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng chính khí chất Á Đông đặc trưng, đôi mắt có hồn, sống mũi thanh, nụ cười duyên, khiến cô không cần thoại nhiều vẫn đủ gây ấn tượng trên màn ảnh.

Nếu trên phim, Việt Hoa là cô gái thanh lịch, nhẹ nhàng thì ngoài đời, nhan sắc của cô thậm chí còn khiến netizen “trầm trồ” hơn. “Bạn này đẹp không tỳ vết”, một cư dân mạng bình luận.

Sinh năm 1996, quê ở Yên Bái, Việt Hoa từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ngay từ thời sinh viên, cô đã gây chú ý bởi gương mặt hài hòa, ánh mắt sáng và đường nét tự nhiên. Sau khi bước chân vào nghề, ngoại hình của Việt Hoa ngày càng “lên hương”: Vóc dáng thanh mảnh, gương mặt tinh tế hơn, phong cách thời trang cũng trưởng thành và hợp thời.

Cô nhiều lần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện trong các bộ phim gần đây. Việt Hoa từng lên tiếng đính chính, nói rằng chỉ làm răng, không hề can thiệp dao kéo. Cô giải thích thêm rằng sự khác biệt về ngoại hình giữa các giai đoạn chủ yếu đến từ ánh sáng, góc quay, việc mặt bị sưng buổi sáng hoặc thay đổi cân nặng.

Hình ảnh “ngày ấy - bây giờ” của Việt Hoa cũng cho thấy cô vốn đã có đường nét đẹp tự nhiên từ nhỏ. Sự thay đổi hiện tại phần lớn là nhờ makeup, chăm sóc bản thân và định hình phong cách.

Xinh từ nhỏ là có thật.

Không ít netizen còn gọi cô là “nữ diễn viên xinh nhất nhì màn ảnh nhỏ phía Bắc”.

Hiện tại, Việt Hoa và bạn trai - diễn viên Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021, chưa tổ chức đám cưới.

