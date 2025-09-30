Chủ công ty ở Hà Nội thất nghiệp về nhà làm TikToker nấu ăn, nổi tiếng vì toàn nấu “món nhà nghèo”

Cuộc đời mỗi người luôn có những tình huống tưởng chừng bế tắc, mọi thứ khép lại thì đúng lúc đó, một cánh cửa khác mở ra. Đó cũng là câu chuyện của Trần Đức Hiếu (sinh năm 1996), đang sống ở Hà Nội. Anh là chủ tài khoản TikTok Lou Tran - Thi sĩ thất nghiệp có 135.000 người theo dõi, với loạt video nấu ăn viral thời gian vừa qua.

Trần Đức Hiếu

Có thể với nhiều người, lượng theo dõi này không nhằm nhò gì. Nhưng với một người từng là chủ công ty nay trắng tay phải làm lại từ đầu như Đức Hiếu thì đó là câu chuyện dài.

Bố 2 con từng là chủ doanh nghiệp, giờ thất nghiệp ở nhà nấu ăn

Năm 2024, sau khi công ty trong lĩnh vực giáo dục của Đức Hiếu phải giải thể, anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Đó cũng là quãng thời gian khó khăn với ông bố trẻ khi đã có gia đình với vợ và 2 em bé kháu khỉnh phải chăm sóc, khi áp lực về sự thất bại bủa vây,...

Trong những ngày chán nản đó, Đức Hiếu bắt đầu làm nội dung trên MXH. Thời gian đầu, Hiếu thử nghiệm nhiều nội dung khác nhau nhưng được chú ý nhất lại từ clip nấu nồi thịt kho.

Món thịt kho giúp Đức Hiếu có clip viral

Khác với các nhiều content creator khác, anh chàng có một điểm nổi bật là nội dung lồng tiếng “bánh cuốn”. Thay vì khô khan kiểu món này có nguyên liệu gì hay phải nấu thế nào, Hiếu chuyển thành những chia sẻ đời thường như chuyện tình “chị ơi anh yêu em” của 2 vợ chồng, góc nhìn cuộc sống,... Lối nói chuyện bay bổng như thơ nhưng cũng không kém phần hài hước, bắt trend như đang nói chuyện với bạn bè.

Sau màn viral đó, Hiếu nhận ra kể chuyện qua món ăn chính là hướng đi của mình.

Ngoài những món ăn làm ngẫu hứng, Đức Hiếu cũng làm video nấu ăn theo yêu cầu netizen và được mọi người ủng hộ, theo dõi. Anh dần dà thử sức với tiếp thị liên kết (affiliate) hợp tác với các nhãn hàng review sản phẩm,... và không thất nghiệp nữa mà có thu nhập trở lại để lo cho gia đình.

Dù được sự đồng hành và ủng hộ của vợ nhưng suy cho cùng, Hiếu vẫn là một người chồng, người bố như bao người khác. Anh thừa nhận có những lúc quá tải khi vừa chạy deadline, vừa chăm con ốm, vừa lo việc nhà,... Có điều thay vì xem đó là áp lực, anh tìm cách biến công việc và việc bếp núc thành điểm chung.

“Mình chọn cách xem bếp là điểm chung giữa công việc và gia đình, nấu ăn vừa là công việc, vừa là thời gian dành cho gia đình. Khi nấu, mình vừa quay cho khán giả, vừa nấu cho vợ con. Nhờ vậy mà bớt đi áp lực ‘phân thân’ ra nhiều vai người làm sáng tạo nội dung - người bố - người chồng” - Đức Hiếu chia sẻ.

Những món ăn thường ngày mà Đức Hiếu chia sẻ

Cũng trong quãng thời gian ở nhà, Hiếu hiểu rõ hơn 46547839209 công việc không tên của vợ, áp lực của một người mẹ - người vợ. Vì vậy anh nhận ra điều quý nhất từ khi nổi tiếng và kiếm được tiền từ làm sáng tạo nội dung không phải là tiền bạc, mà là tìm thấy thêm niềm vui, có thêm thời gian bên vợ con.

Hiện tại, song song với làm nội dung, vợ chồng Hiếu cũng phát triển thêm việc kinh doanh.

Nổi tiếng khi nấu cơm độn sắn khoai, hạt bo bo, chè khoán...

Đã được biết đến nhưng phải đến khi làm 2 series Một miếng lịch sử và Một miếng văn hoá, Đức Hiếu mới thực sự nổi tiếng. Tại đây, anh làm những món ăn ngày xưa như cơm nắm muối vừng, cơm cháy, cháo hoa trộn đường, cháo hành, cháo bẹ rau măng, cơm độn sắn khoai, hạt bo bo, chè khoán,...

Một số món ăn dân dã ngày xưa mà ông bố trẻ từng làm như cơm nắm muối vừng, cháo hoa trộn đường,...

Về ý tưởng bắt nguồn cho 2 series đặc biệt này, Hiếu cho biết: “Ý tưởng cho Một miếng lịch sử và Một miếng văn hoá xuất phát từ một nghịch lý: chúng ta thường nhớ những bữa tiệc linh đình, những món ăn sang trọng - nhưng lại quên mất những bữa ăn khắc khổ, những món dân dã của nhà nghèo ngày xưa.

Có một lần, khi đọc lại nội dung về lịch sử, mình tự hỏi: ‘Tại sao những món ăn gắn với một thời khó khăn ngày xưa lại không ai kể lại cho những người trẻ hôm nay?’. Đó là khoảnh khắc châm ngòi cho 2 series”.

Để tái hiện, Đức Hiếu cẩn trọng tìm kiếm và kiểm chứng tư liệu từ sách, hồi ký, nhật ký chiến sĩ, tài liệu lưu trữ và cả lời kể của người cao tuổi. Với anh, mỗi món ăn không chỉ là công thức mà còn là một bằng chứng về ký ức tập thể.

Vì sự khác biệt của nội dung mà khán giả xem kênh của Hiếu cũng phản hồi theo một cách rất khác. Thay vì chỉ thả tim hay bình luận khen ngon, phần dưới các clip tràn ngập ký ức như “Ông bà mình kể lại…”, “Nhà tôi cũng ăn thế ngày xưa…”.

Trong số các món ăn, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Hiếu là món chè khoán làm từ cám lợn, từng xuất hiện trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân.

Chè khoán vốn là một món ngọt dân dã, phổ biến ở miền Bắc được làm từ các nguyên liệu chính như đậu xanh, đường và bột nếp hoặc gạo nếp. Tuy nhiên trong những ngày khổ cực, chè khoán được nấu từ cám lợn, cho thấy cuộc sống vất vả của một thời.

“Cái khó của chè khoán từ cám lợn không phải vì chế biến phức tạp, mà vì chính ký ức gắn với nó. Mình phải làm sao tái hiện đúng tinh thần ấy, mình buộc phải đặt bản thân vào ký ức khốn khó... Nguyên liệu thì có, nhưng ‘nuốt’ nó mới là thử thách” - Hiếu chia sẻ.

Về dự định tương lai, Hiếu mong muốn: "Ngoài 2 series hiện tại mình dự định phát triển thêm một số món ăn gắn với đời sống tinh thần người Việt mình. Xa hơn, mình mong 2 series này trở thành bộ sưu tập ký ức qua ẩm thực - nơi người trẻ có thể vừa học lịch sử, vừa tìm thấy bản sắc trong từng bữa cơm”.