"Nữ hoàng chim chào mào" ở Gia Lai: Được trả 1,2 tỷ đồng/con vẫn không bán, xây dinh thự 2.000m2 giữ "kho báu biết hót"

Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 2000, Gia Lai) vốn nổi tiếng với niềm đam mê nuôi chim chào mào thi đấu. Với những ai cũng có chung sở thích này đều biết tới Mỹ Trang cùng dàn “chiến binh” của cô bởi đã từng thi đấu vô số giải từ nhỏ đến lớn, rinh về nhiều cúp và phần thưởng xịn sò.

Thậm chí, nhiều người còn gọi Trang với nickname là “nữ hoàng chim chào mào” bởi số lượng chim “khổng lồ” mà cô sở hữu cùng với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Không những vậy, cách mà Mỹ Trang đầu tư để nuôi, chăm sóc cho dàn “chiến binh” của mình cũng khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ.

Mỹ Trang (SN 2000, Gia Lai) được biết đến là "nữ hoàng" sở hữu nhiều chú chim chào mào thi đấu đắt tiền

Trang trại rộng hơn 2000m2 của Mỹ Trang tại Gia Lai

Theo đó vào khoảng năm 2021, Mỹ Trang bắt đầu bén duyên với thế giới của những loài chim nhỏ bé nhưng lại cực cá tính. Cô đầu tư một khuôn viên rộng hơn 2000m2, cùng chồng nuôi hàng chục con chim chào mào thi đấu, gồm nhiều hạng khác nhau từ tầm trung đến tầng cao. Bên cạnh đó, cô còn có những chú chim sinh sản, cũng được thiết kế khu riêng để chăm sóc.

Mỗi chú chim sẽ có những cái tên riêng, nuôi trong lồng thiết kế riêng hoặc các chuồng nuôi được xây dựng kiên cố. Các khu vực nuôi chim được chia riêng biệt, những người không phận sự miễn vào. Không những vậy với mối chú chim, Mỹ Trang đều thuộc từng đặc tính, tính cách và thói quen của chúng để có chế độ nuôi phù hợp.

Trong số hàng chục con chim chào mào thi đấu, cô thường giới thiệu 3 “chiến binh” nổi tiếng nhất là Quét Sạch, Con Già và Tâm Bão. Đây là những chú chim có tuổi đời lâu năm từ khoảng 10 năm tuổi trở lên, có kinh nghiệm tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài tỉnh. Trong giới chơi chim, nhiều người cũng nhận định đây là những “chiến binh” thực thụ, có những màn trình diễn đẹp mắt khiến ai xem cũng phải nể phục.

"Chiến binh" có tên Quét Sạch

"Chiến binh" Con Già dù tuổi đời lớn nhưng lại có tính cách trẻ con, hiếu thắng

Đặc biệt là chú chim Quét Sạch được gọi “thi đâu thắng đó”, luôn nằm trong “tứ trụ” giải thưởng cao nhất. Đây cũng là nhân tố đã mang lại cho Mỹ Trang trên dưới 50 chiếc xe máy, trong đó có cả những mẫu xe SH đắt đỏ. Cũng chính bởi thành tính “bất khả chiến bại” này mà chú chim Quét Sạch từng có người hỏi mua với giá 1 - 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Mỹ Trang khẳng định sẽ không bao giờ bán “con cưng” này. Bởi cô đã dành nhiều tình cảm để nuôi dưỡng, chăm sóc chú chim Quét Sạch.

Hiện tại, Mỹ Trang cũng đang rèn luyện, đầu tư cho một số chú chim chào mào khác để cũng tham gia thi đấu và rinh giải về.

Không đếm xuể số cúp, giải thưởng mà các "chiến binh" chào mào đem về

“Nữ hoàng chơi chim” cũng nhiều lần chia sẻ, để có phong độ thi đấu tốt, chế độ chăm sóc phải rất khắt khe. Hàng ngày, mỗi “chiến binh” sẽ ăn cám, trái cây luân phiên: Đu đủ, chuối, táo, cà rốt hấp,... và 7 con cào cào/ngày. Trong giai đoạn chuẩn bị đi thi đấu, Mỹ Trang sẽ điều tiết, tăng khẩu phần ăn theo tình hình. Cô cũng cho hay, chế độ ăn trái cây của chim cũng còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết.

Là nữ giới theo đuổi thú chơi vốn được mặc định là của đàn ông, Mỹ Trang từng không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò, thậm chí hoài nghi. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách chứng minh bằng chính thành tích của mình. Giờ đây, nhắc đến Trang, giới chơi chim không chỉ nhớ đến một cô gái trẻ mà còn xem cô như nữ nghệ nhân nổi bật, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Hiện tại, Mỹ Trang cũng đang cải tạo, nâng cấp khuôn viên nuôi chim để phù hợp và tiện nghi hơn. Đặc biệt là thiết kế riêng một căn phòng để trưng bày cúp. Về các giải thưởng xe máy, cô cũng cho hay thường mang đi làm thiện nguyện đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cô cũng bày tỏ mong muốn rằng thời gian tới, các “chiến binh” có thể chạm tới thêm những đỉnh cao mới như là rinh giải ô tô.

Rất nhiều người đến tận trang trại để thăm thú, chiêm ngưỡng dàn chim của Mỹ Trang

Những chú chào mào thi đấu "chiến đét" đem về hàng chục chiếc xe máy

Hai vợ chồng Mỹ Trang cùng nhau đồng hành chăm sóc, nuôi dương và đưa chim đi thi đấu

Cuộc sống đời thường của cô cũng được nhiều người quan tâm vì có hôn nhân viên mãn

Nguồn: Cú Đấm Thép TV; Độc Lạ Bình Dương