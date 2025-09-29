Có hai điều đàn ông không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu, tôi đang vô cùng hối tiếc

Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông Trương, 70 tuổi, Giang Tô, Trung Quốc đang thu hút trên nền tảng Toutiao

Sau hơn ba thập kỷ làm trong ngành cơ khí, tôi nghỉ hưu với niềm tin rằng những ngày phía trước sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, tôi nhận ra mình đã phạm phải hai sai lầm nghiêm trọng. Đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy hối tiếc.

Đặt cược tất cả tài sản vào đầu tư mà không nghiên cứu

Ngay sau khi nghỉ hưu, tôi bị bạn bè lôi kéo tham gia đầu tư. Người khuyên mua cổ phiếu, người bảo bất động sản là “kho báu” không bao giờ lỗ. Nghĩ rằng mình đã vất vả cả đời, giờ cũng nên thử vận may, tôi bán bớt 1 mảnh đất nhỏ ở thành phố, dồn hết số tiền ấy cùng khoản tiết kiệm vào đầu tư mà không có sự nghiên cứu.

Ảnh minh họa

Thời gian đầu, tài khoản tăng trưởng khiến tôi ngập tràn hy vọng. Nhưng chỉ sau một biến động lớn, số vốn tích cóp cả đời gần như tan biến. Ở tuổi 70, tôi không còn sức lực và cơ hội làm lại. Sai lầm mạo hiểm với toàn bộ tài sản đã khiến những tháng nghỉ hưu của tôi trở nên nặng nề.

Buông bỏ hoàn toàn việc chăm sóc sức khỏe

Khi rời khỏi công việc, tôi nghĩ mình có thể tự do ăn uống, ngủ nghỉ tùy ý, không cần phải giữ gìn quá nhiều. Tôi ăn uống thất thường, thường xuyên gặp gỡ với bạn bè, lười vận động và bỏ qua các buổi khám sức khỏe định kỳ. Tôi từng tự nhủ: “Mình từng khỏe suốt mấy chục năm, có gì đâu mà lo.”

Ảnh minh họa

Thế nhưng, chỉ vài năm sau, cơ thể tôi bắt đầu báo động. Huyết áp tăng, đường huyết thất thường, đi bộ một đoạn ngắn cũng thấy mệt. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng bệnh tật đã âm thầm tích tụ từ lâu, nay mới bùng phát. Tôi mới thấm thía rằng, nghỉ hưu không đồng nghĩa với buông thả, mà càng cần phải chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng hơn.

Nhiều người đàn ông cùng thế hệ tôi cũng mắc sai lầm tương tự. Sau khi nghỉ hưu, họ nghĩ đã hết trách nhiệm với công việc thì có thể mặc kệ bản thân. Nhưng thực tế, sức khỏe mới là tài sản quan trọng nhất ở tuổi già. Mất tiền có thể còn tìm lại, chứ mất sức khỏe thì chẳng cách nào bù đắp được.

Trải qua hai sai lầm cay đắng này, tôi nhận ra rằng đàn ông khi nghỉ hưu cần nhớ kỹ hai nguyên tắc:

Quản lý tài chính an toàn: Không bao giờ dốc hết tiền bạc vào đầu tư. Giữ lại một khoản tiết kiệm dự phòng, chỉ dùng phần nhỏ cho những kênh đầu tư phù hợp, tránh đặt cược tất cả.

Duy trì sức khỏe chủ động: Giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, đi khám định kỳ. Đừng đợi đến khi bệnh xuất hiện mới hối hận thì đã muộn.

Ngoài ra, hãy duy trì những thói quen nhỏ như đi bộ buổi sáng, uống ít rượu bia, ăn nhiều rau quả. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại giúp tuổi già kéo dài thêm nhiều năm an vui.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc mà là một hành trình mới. Tôi đã phạm phải hai sai lầm lớn: mạo hiểm với toàn bộ tài sản và buông bỏ việc chăm sóc sức khỏe. Đến giờ, tôi vẫn tiếc nuối những năm tháng đã qua.

Nếu là một người đàn ông đang chuẩn bị nghỉ hưu, xin hãy nhớ: tiền bạc cần được quản lý khôn ngoan, và cơ thể cần được trân trọng hơn bao giờ hết. Chỉ khi giữ được cả tài chính lẫn sức khỏe, bạn mới thật sự tận hưởng trọn vẹn sự an nhàn của tuổi già.

(Theo Toutiao)