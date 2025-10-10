“Thần kinh doanh” Kazuo Inamori: Nếu không tài năng, cần biết 1 con đường “lợi hại” này để làm giàu, đáng tiếc nhiều người lại coi thường

Doanh nhân Nhật Bản Kazuo Inamori từng thẳng thắn nói rằng ông không đánh giá quá cao những người được tung hô là có tài năng. Khi mới thành lập công ty Kyocera, một số nhân viên ông tuyển dụng đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, trong khi những người khác chỉ có trình độ trung học.

Thế nhưng sau một thời gian, những nhân viên xuất sắc đó lại phàn nàn rằng công việc quá nhàm chán hoặc nghi ngờ về tương lai của công ty và quyết định đổi việc. Những nhân viên ở lại có xuất phát điểm kém hơn sau này lại trở thành quản lý cấp cao hoặc chuyên gia trong ngành.

Trong cuốn sách “Lời khuyên cho người trẻ của Kazuo Inamori”, doanh nhân người Nhật viết: “Sức mạnh của sự tích lũy liên tục, lặp đi lặp lại biến điều bình thường thành phi thường”. Kazuo Inamori cho rằng, không chỉ người tài năng mới có thể thành công mà người chăm chỉ, kiên nhẫn vẫn nhiều khả năng “làm nên chuyện”.

Doanh nhân người Nhật có nhắc đến câu chuyện về một người đồng nghiệp thời trẻ của ông. Người đồng nghiệp đó ban đầu học tại một trường danh tiếng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh phải tạm dừng việc học và đi làm sớm. Mặc dù chỉ mới bắt đầu làm trợ lý nghiên cứu cho Inamori nhưng anh lại giỏi hơn hầu hết mọi người trong công ty. Kazuo Inamori rất ngưỡng mộ tài năng của anh và tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nắm vai trò quan trọng trong công ty.

Thế nhưng người đồng nghiệp này lại bắt đầu tỏ ra chán ghét công việc của mình, cho rằng mỗi ngày đều phải lặp lại việc đo lường dữ liệu thực nghiệm nhàm chán.

Sau hai năm làm việc hời hợt, anh rời công ty và cố gắng tìm một công việc phù hợp hơn với khả năng của mình. Thế nhưng dù gia nhập nhiều công ty khác nhau, người đàn ông vẫn cảm thấy chán nản nên đã quyết định từ chức.

Những người vào công ty cùng đợt với anh lần lượt được thăng chức, tăng lương còn người đàn ông bị “kẹt” trong mong muốn về công việc lý tưởng, mãi không thể đi làm ổn định và có bước tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Ngược lại, Kazuo Inamori từng bắt gặp một nhân viên có phần chậm chạp, dù một thao tác đơn giản vẫn cần người hướng dẫn. Thế nhưng 20 năm sau, khi Inamori gặp lại người này, anh ấy đã trở thành trưởng bộ phận kinh doanh. Đối phương cho biết mình là người học chậm nên luôn mang theo cuốn sổ tay để ghi lại những kỹ năng cần học. Không biết kỹ thuật nào, anh ấy sẽ luyện cho thành thục và gạch bỏ nó trong sổ tay. Nhờ sự tiến bộ dần theo thời gian, anh đã được thăng chức như hiện tại.

“Thần kinh doanh” Inamori cho rằng những người bậc thầy và chuyên gia trong mỗi ngành đều từng phải làm đi làm lại những việc đơn giản hàng nghìn lần. Chỉ khi vượt qua được sự nhàm chán khi luyện tập, họ mới thành thạo và làm chủ được kỹ năng, hướng đến thành tựu lớn hơn phía trước.

Thế nhưng hầu hết mọi người luôn cố gắng vượt qua giai đoạn lặp đi lặp lại trong công việc, tìm đường tắt để tới thành công. Kết quả là, sau khi liên tục thay đổi hướng đi và bỏ cuộc giữa chừng, họ chỉ có thể nhìn mình bị vượt qua bởi những người đồng trang lứa trước đây.

Vậy nên Kazuo Inamori kết luận, nếu tự nhận thấy bản thân không có tài năng bẩm sinh hay IQ xuất chúng, con đường thành công và làm giàu chỉ có thể phụ thuộc vào mức độ nỗ lực mà người đó sẵn sàng bỏ ra.

Doanh nhân người Nhật cũng nhấn mạnh: “Tiến bộ không phải là lặp lại một cách cẩu thả những điều giống như ngày hôm qua, mà là làm cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”. Đó là lý do ông luôn đặt cho mình nguyên tắc sau mỗi ngày tan làm đều nhìn lại công việc trong ngày và đúc kết lại kinh nghiệm, bài học cho ngày mai.

Kazuo Inamori tin rằng không có nhiều thiên tài trên thế giới và những khoảnh khắc tỏa sáng của hầu hết mọi người đều là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ thầm lặng. “Thần kinh doanh” thường khuyên nhân viên: “Hãy kiên trì, sáng tạo mỗi ngày, dù nhỏ bé đến đâu. Sau mười năm tích lũy và nỗ lực, bạn chắc chắn sẽ bùng nổ với nguồn năng lượng mạnh mẽ”.

(Theo Toutiao)