"Hết đường cứu" Nàng Mơ và Trần Nghĩa

Thảm đỏ TikTok Awards Việt Nam 2025 đêm qua thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi quy tụ rất nhiều gương mặt người nổi tiếng, KOLs, các nhà sáng tạo nội dung được yêu thích. Không ít những visual lọt ống kính “cam thường check” nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của netizen. Đặc biệt hơn là phong cách ăn mặc, cử chỉ,... của các KOLs đều khiến cõi mạng bùng nổ thảo luận.

Trong đó, sự xuất hiện của Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) và diễn viên Trần Nghĩa (SN 1993) được nhiều người quan tâm. Cả hai sánh đôi trên thảm đỏ, thoải mái khoác tay và trò chuyện thân thiết. Tuy nhiên, diện mạo của Nàng Mơ và Trần Nghĩa lại khiến dân tình đưa ra nhiều nhận xét trái chiều.

Nàng Mơ và Trần Nghĩa thu hút sự chú ý khi xuất hiện chung với diện mạo độc lạ, cá tính

Cả hai có nhiều cử chỉ thân thiết, gần gũi trên thảm đó

Khác với vẻ trong trẻo hay phong cách truyền thống mà Nàng Mơ từng theo đuổi, cô bạn xuất hiện với diện mạo cá tính, gương mặt trang điểm đậm. Về vóc dáng, Nàng Mơ vẫn nhận nhiều lời khen là body đẹp, cuốn hút. Song tổng thể nhiều người cho rằng cô nàng không hợp với style này, nhìn có phần “ố dề” và không hợp sự kiện.

Tương tự, Trần Nghĩa cũng được nhận định là “lên đồ” có phần diêm dúa, điệu đà nhưng lại không hợp với hình ảnh mà công chúng đã quen. Ngoài ra, việc đi cạnh Nàng Mơ sở hữu chiều cao vượt trội, netizen bày tỏ nam diễn viên nhìn bị “lọt thỏm”, nhỏ con hơn, không toát lên vẻ điện ảnh như anh từng thể hiện.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Nàng Mơ trang điểm đậm quá không hợp”. - “Đôi này lần này xuất hiện nhìn ố dề quá ta, bình thường 2 bạn này đâu đến nỗi”. - “Tính ra cả 2 bạn này đều hợp vibe trong trẻo, thư sinh hơn. Chứ lên đồ như này nhìn độc lạ mà không hợp sao đó”. - “Thích Trần Nghĩa style bình thường hơn. Nàng Mơ cũng vậy, gương mặt rất hợp phong cách truyền thống”. - “Nhưng lấn sân sang người mẫu là cứ phải trang điểm đậm, diện đồ khoe body để mái tóc ướt như Nàng Mơ vậy hả? Mình không biết nên hỏi thật”.

Cộng đồng mạng bình luận nhiều về visual của cặp đôi

Bên cạnh visual, cặp đôi này cũng nhận nhiều thắc mắc về mối quan hệ. Bởi cũng khoảng hơn 1 năm nay, Nàng Mơ và Trần Nghĩa thường xuất hiện chung trong nhiều sự kiện, dự án nghệ thuật. Cả hai cũng có rất nhiều tương tác thoải mái, thân thiết khi đứng cạnh nhau.

Điều này khiến cộng động mạng không khỏi hoài nghi, thậm chí đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Song về phía Nàng Mơ, cô bạn từng chia sẻ rằng cả hai chỉ là anh em, đồng nghiệp thân thiết và hợp tính cách nhau nên thường xuyên làm việc chung.

Cả hai từng kết hợp trong nhiều dự án, có mặt trong các sự kiện ủng hộ đối phương

Thời gian gần đây, Nàng Mơ đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên MXH khi cô tham gia Vietnam's Next Top Model mùa 9. Trước đó, Nàng Mơ vốn đã bị gắn nhiều với những ồn ào, thị phi liên quan đến gia đình hay cách tạo nội dung trên TikTok do đó việc cô bạn lấn sân sang người mẫu cũng gây ra không ít tranh cãi.

Tuy nhiên, với nhiều người trong nghề đều nhận xét Nàng Mơ có tiềm năng phát triển hơn trong tương lai. Bản thân mỹ nhân sinh năm 2006 cũng đang cố gắng thay đổi hình ảnh, kín tiếng hơn và hạn chế gây lùm xùm trên MXH.