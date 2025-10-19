Con gái lớn của hot mom Hằng Túi gây "choáng" với nhan sắc thiếu nữ: Đúng chuẩn "phiên bản tuổi 16" của mẹ

Con gái lớn của hotmom Hằng Túi: "Phiên bản 16 tuổi" của mẹ

Nếu từng dõi theo hot mom Hằng Túi suốt những năm qua, hẳn nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy cô con gái đầu lòng, bé Su giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn và dịu dàng chẳng kém gì mẹ. Ở tuổi 16, Su được ví như "phiên bản tuổi 16" của mẹ, từ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đến nước da trắng không tỳ vết.

Có mẹ là một hotmom nổi tiếng, bé Su sớm được chú ý từ nhỏ. Cô bé tên thật là Nguyễn Hà My, là con gái đầu của Hằng Túi và người chồng đầu tiên Đăng Nguyên (em trai ca sĩ Đăng Khôi). Từ khi còn bé, Su đã gây thiện cảm bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và làn da trắng muốt. Càng lớn, cô càng thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của mẹ: dịu dàng, thanh tú nhưng vẫn toát lên sự tự tin, hiện đại của một cô nàng Gen Alpha.

Mới đây, khi hotmom Hằng Túi đăng tải những bức ảnh chụp cùng con gái lớn, dân mạng không khỏi "giật mình" vì hai mẹ con trông như chị em. Cô bé Su ngày nào nay đã 16 tuổi, biết chăm chút ngoại hình và ngày càng có gu thời trang riêng.

Những bức ảnh Hằng Túi chụp với bé Su nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Ai cũng bất ngờ vì bé Su càng lớn càng xinh đẹp, cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương và làn da trắng mịn thừa hưởng từ mẹ.

Được coi là rich kid vì có mẹ là đại gia nổi tiếng Hà thành, bé Su có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Cô bé được ở trong biệt thự cao cấp ven sông trị giá hàng chục tỷ, học trường xịn, đưa đón bằng xế sang, được mẹ cưng chiều hết mức.

Bà mẹ 6 con từng tâm sự rằng chị cả Su rất tình cảm, luôn yêu thương và chăm sóc các em thay mẹ khi mẹ bận rộn lo công việc. Cô bé ngoan và học giỏi, chẳng bao giờ khiến Hằng Túi phải phàn nàn.

Hằng Túi: Bà mẹ 6 con tuổi U40 vẫn xinh đẹp, rạng rỡ, vừa giỏi kinh doanh vừa khéo chăm con

Nhắc đến Hằng Túi, công chúng nhớ ngay đến hình ảnh "bà mẹ bỉm sữa" xinh đẹp, giỏi giang và bản lĩnh. Cô tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987, Hằng Túi hiện là một trong những hot mom nổi tiếng nhất Việt Nam với lượng người theo dõi lên đến hàng triệu người. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung dù đã U40, cô còn được ngưỡng mộ vì vừa kinh doanh giỏi, vừa nuôi dạy các con nề nếp.

Trải qua hai cuộc hôn nhân, hiện hotmom Hằng Túi là mẹ của 6 người con (năm con ruột và một con nuôi). Dù "đông con", cô vẫn giữ được phong thái tự tin, cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô hiện điều hành nhiều thương hiệu kinh doanh trong lĩnh vực mẹ bé, mỹ phẩm và bất động sản, đồng thời là gương mặt truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về cách làm chủ kinh tế, làm chủ cuộc sống.

Hotmom Hằng Túi thường chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên các con. Sau những ồn ào hôn nhân, hotmom nổi tiếng dường như tìm được sự an nhiên ở tuổi U40: dành thời gian cho gia đình, chăm sóc bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng mạng. Đặc biệt, bước vào tuổi U40, mẹ 6 con Hằng Túi vẫn tươi trẻ, rạng rỡ, tận hưởng cuộc sống bên các con, khiến ai dõi theo cũng phải ngưỡng mộ.