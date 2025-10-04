Gây bão TikTok: Cục trưởng Cục QLTT lần đầu xuất hiện trên livestream cùng KOL Hoa hậu Vỉa hè trải nghiệm bánh Trung thu

Tối 3/10, Phiên livestream “Trăng rằm phố cổ - Hà Nội trong tôi” diễn ra trên kênh TikTok Hoàn Kiếm vươn mình. Chương trình do Quỹ hỗ trợ bảo tồn văn hóa Việt Nam, Phường Hoàn kiếm và Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước đồng tổ chức.

Lần đầu tiên, sự kiện livestream có sự xuất hiện của ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND Phường Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam.

Xuất hiện trong phiên livestream giới thiệu các sản phẩm bánh Trung thu, Cục trưởng Trần Hữu Linh cùng KOL Hoa hậu vỉa hè trực tiếp trải nghiệm các vị bánh trung thu nhân cốm, nhân hạt sen…

Ông chia sẻ việc mình xuất hiện trên kênh livestream thể hiện tình yêu đất nước, tình yêu với đặc sản truyền thống. Ông kêu gọi mọi người: “Hãy tích cực bảo tồn, duy trì và phát huy những sản phẩm đặc thù của địa phương”.

Ngoài Cục trưởng Trần Hữu Linh, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND Phường Hoàn Kiếm cũng xuất hiện trong phiên livestream để giới thiệu về sản phẩm tò he của Nghệ nhân Đặng Văn Hậu và tổ chức mini game cho người theo dõi.

Kênh TikTok Hoàn Kiếm vươn mình hiện đang trưng bày 43 sản phẩm địa phương, nổi bật như tò he, bánh trung thu, bánh đậu xanh, ô mai, bánh chả… Kênh hiện đạt 11,3 nghìn lượt theo dõi, 11,8 nghìn lượt thích.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho biết nền tảng sẽ hỗ trợ mỗi địa phương, phường xã có một kênh/tài khoản riêng để giới thiệu sản phẩm nổi bật, sản phẩm đặc trưng. Từ đó giúp phát triển kinh tế địa phương.

TikTok hiện là một trong những nền tảng số phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Theo thống kê Castmagic, Việt Nam có khoảng 40,9 triệu người dùng hoạt động TikTok (tính đến 2025) . Tại thị trường thương mại điện tử, TikTok Shop cũng đang tăng trưởng mạnh — trong nửa đầu năm 2024, TikTok Shop ghi nhận mức doanh thu tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước.

Với chiến lược thúc đẩy sản phẩm địa phương và đặc sản vùng miền, TikTok Shop đã đưa hơn 5.600 sản phẩm OCOP lên sàn tính đến tháng 2/2025. Hashtag #OCOP đạt gần 2,5 tỷ lượt xem, hỗ trợ quảng bá mạnh mẽ cho các sản phẩm mang đậm bản sắc vùng miền.

TikTok Shop cũng tổ chức nhiều chương trình livestream và chợ phiên OCOP: như 60 phiên livestream sản phẩm thủ công và chợ OCOP trong tháng 8/2025 đã tạo ra hơn 12.500 đơn hàng trong 72 giờ. Bên cạnh đó, trong 2 ngày 10–11/5/2025, TikTok đã mở hơn 500 phiên livestream hàng Việt, tạo ra khoảng 77.000 đơn hàng và đạt 1,2 triệu lượt tiếp cận.