Chồng ngày nào cũng chụp ảnh vợ trước khi đi làm: 1 chi tiết khiến tất cả mọi người chú ý

Một người đàn ông có thói quen chụp ảnh vợ mình mỗi ngày trước khi cô đi làm – và khi những bức ảnh được công bố, ai cũng chú ý tớ một điều. Những bức ảnh này là tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Masahisa Fukase, người đã thực hiện nhiều dự án mang đến góc nhìn nguyên bản và sâu sắc về đời sống gia đình.

Sinh năm 1934 tại thị trấn nhỏ Bifuka, Hokkaido, Nhật Bản, nhiếp ảnh gia này chuyển đến Tokyo vào những năm 1950 để theo đuổi con đường học vấn nhưng chưa bao giờ mất đi tình yêu dành cho quê hương nhỏ bé của mình. Một trong những dự án của ông, "From Window" (Từ Cửa Sổ), đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây, ngay cả với những người chưa từng biết đến các tác phẩm của Fukase.

Trong nhiều bức ảnh được chụp vào những năm 1970, ông đã ghi lại hình ảnh người vợ lúc bấy giờ của mình – Yoko Wanibe – từ cửa sổ tầng bốn khi cô đang ở phía dưới, trên đường đi làm.

Nhiếp ảnh gia Masahisa Fukase ngày nào cũng chụp ảnh vợ đi làm.

Góc chụp này được thiết kế nhằm tạo ra cảm giác xa cách giữa nhiếp ảnh gia và đối tượng chụp, trong khi vẫn giữ được sự thân mật của đời sống gia đình.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đã không bền lâu. Họ chia tay vào năm 1976 sau khi kết hôn từ năm 1964.

Trong những bức ảnh, có sự pha trộn giữa niềm vui tinh nghịch – Yoko có thể được thấy đang lè lưỡi hoặc đá chân ra sau – và một cảm giác xa cách và thờ ơ rõ rệt – cô thường trông chán nản, không quan tâm và tách biệt.

1 chi tiết trong bộ ảnh gây chú ý

Gần đây, bộ ảnh đã được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người nhờ gu thời trang "hoàn hảo" của Yoko.

Trang phục của cô như một cuốn nhật ký thị giác của thập niên 70, với quần jeans ống loe, bốt cao cổ, váy ngắn, bộ vest và nhiều phong cách khác. Rất nhiều người dùng Instagram khẳng định họ sẵn sàng mặc những bộ đồ này ngay hôm nay.

Bộ ảnh này đã được chia sẻ bởi tài khoản History Photographed. Trong chú thích đi kèm, tài khoản viết: “Trong loạt ảnh năm 1974 ‘From Window’, nhiếp ảnh gia Masahisa Fukase đã ghi lại hình ảnh người vợ Yoko mỗi sáng khi cô rời căn hộ để đi làm.”

“Được chụp chỉ hai năm trước khi họ ly hôn, loạt ảnh là một cuốn nhật ký thị giác đầy ám ảnh về mối quan hệ đang rạn nứt của họ, với khung cửa sổ như một phép ẩn dụ cho khoảng cách cảm xúc ngày càng lớn giữa hai người.”

Trong phần bình luận, mọi người chia sẻ suy nghĩ của mình. Một người nói: "Chúng ta có thể nói về thời trang của cô ấy được không!!!!????"

Một người khác nói: "Cô ấy là một biểu tượng thời trang", trong khi người thứ ba tóm gọn: "Thời trang và có cá tính".

Một người thứ tư đơn giản nhận xét: "Rất phong cách!"

Và một người khác bình luận: "Siêu phong cách… trời ơi." Một người nói: "1974??? Gu thời trang của cô ấy thật hoàn hảo."

Người khác nói: “Biểu tượng thời trang.” Một người khác khẳng định: “Đây là phong cách mà chúng ta muốn quay trở lại.”

Một người dùng Instagram khác chia sẻ: “Tôi muốn có tất cả những bộ đồ đó!” Và một người khác thêm vào: “Gu thời trang của cô ấy thật tinh tế.”

Năm 1992, Fukase bị ngã xuống cầu thang và chấn thương não nghiêm trọng khiến ông rơi vào hôn mê kéo dài cho đến khi qua đời 20 năm sau đó vào năm 2012.