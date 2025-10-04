Hơn 1 tháng nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc rực rỡ, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp luôn được đánh giá cao bởi sự thông minh, độc lập và bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và táo bạo, chỉ cần chọn đúng mục tiêu là tuổi Dần có thể tạo ra những cú hích lớn trong sự nghiệp và thăng tiến mạnh mẽ. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ và trở nên vô cùng giàu có.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Sau tháng 7 âm lao đao, tháng 8 âm tuy ổn định hơn nhưng vẫn chưa có nhiều đột phá, chỉ hơn 1 tháng nữa, tuổi Dần sẽ bước vào thời kỳ thuận lợi bậc nhất trong năm Ất Tỵ. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, được lục hợp soi rọi, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng trong công việc, gặt hái tài lộc vô cùng rực rỡ. Những dự án trước đây sẽ sinh lời bất ngờ, giúp con giáp tuổi Dần có thể tích cóp được những khoản lớn hoặc mua sắm các tài sản có giá trị. Không chỉ may mắn trong chuyện kiếm tiền, con giáp tuổi Dần cũng dễ được như ý trong chuyện tình cảm đôi lứa, người độc thân nên biết tận dụng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp thường tạo được ấn tượng tốt với người khác nhờ lối giao tiếp nhẹ nhàng, không đao to búa lớn nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tuổi Mão rất kiên định trong suy nghĩ, luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày trong khi những người khác có thể đã bỏ cuộc. Sự kiên trì ấy chính là yếu tố quan trọng đem đến thành công lớn cho con giáp này.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Là một trong những con giáp chịu thử thách trong tháng 8 âm này, nhưng tuổi Mão không cần lo lắng. Tử vi học có nói, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 9 âm kết thúc, tháng 10 âm gõ cửa, họ sẽ chính thức chia tay với khó khăn. Tháng 10 âm, tuổi Mão nằm trong số những con giáp có vận số thăng hoa, công việc và cuộc sống cá nhân đều đơm hoa kết trái viên mãn. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ còn dễ nhận được lộc trời, tài khoản liên tục nảy số. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Mão được cho là sẽ đón nhận những tin vui từ phương xa.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự nhanh nhạy cùng tư duy đón đầu, luôn đi trước người khác một bước. Rất giỏi quan sát và phân tích, tuổi Tý thường sẽ không bỏ qua những cơ hội tốt ở phía trước. Với những ưu điểm này, con giáp tuổi Tý hầu hết đều trở thành những người có của ăn của để, thậm chí là giàu có.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu như tuổi Dần và tuổi Mão sẽ đón chờ tháng 10 âm đầy lộc lá thì ngược lại, tuổi Tý lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Tý được khuyên nên tránh có những thay đổi đột ngột trong cuộc sống nói chung cũng như công việc nói riêng. Ngoài ra, khi làm ăn, đầu tư hay ký kết hợp đồng, con giáp này cũng cần hết sức cẩn thận để tránh những rủi ro về mặt pháp lý.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.