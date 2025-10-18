Em Kim vén váy trên sân pickleball: Mình hot thì coi như mình trúng số đi

“Xin chào mọi người, mình là Hoàng Kim hay còn được biết đến với cái tên ‘Em Kim vén váy’...” - Không vòng vo, Kim bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chính biệt danh khơi mào tranh cãi về mình trên mạng suốt thời gian qua.

Em Kim Pickleball Hoàng Kim SN 2004, tại TP.HCM Hiện tại Hoàng Kim làm KOL, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội về thể thao, lifestyle; đồng thời phụ giúp bạn trai trong việc điều hành, quản lý một trung tâm thể thao ở TP.HCM. Hoàng Kim sở hữu kênh TikTok gần 67N follower, Instagram có 41,6 nghìn follower

Chào Kim,

Bạn là ai trước khi nổi tiếng với hình ảnh trên sân pickleball?

Xin chào mọi người! Mình là Kim, tên đầy đủ là Hoàng Kim. Hiện tại, mình đang hoạt động như một KOL và cũng là một vận động viên pickleball. Có lẽ mọi người sẽ biết mình nhiều hơn với biệt danh “hot girl vén váy” hay “em Kim vén váy”.

Kim nổi lên từ loạt ảnh vén váy trên sân pickleball.

Vốn là một người yêu thể thao, thế nên trước khi đến với pickleball thì cũng đã chơi qua rất nhiều bộ môn như tennis, chạy bộ, golf,... Tình cờ lúc quyết định bỏ tennis sau 3 tháng tập luyện vì cảm thấy không phù hợp để duy trì lâu dài thì pickleball đang hot và mình quyết định thử cho vui, thế nào mà lại mê luôn. Vừa vui, lại giúp mình giảm cân nên mình quyết định gắn bó, chọn pickleball làm bộ môn thể thao chính.

Bây giờ, mình tập 7 ngày/tuần luôn; hôm đánh nhiều nhất là 16 tiếng liên tục, tất nhiên sẽ có khoảng nghỉ nhé. Vì mình định hướng theo bán chuyên, nên việc tập đều đặn là điều rất quan trọng, và mình cũng thuê huấn luyện viên để chuyên nghiệp, nghiêm túc với đam mê này nhất có thể.

Thứ lời nhất từ pickleball đến giờ là gì: Body, danh tiếng, hay những mối quan hệ bạn không ngờ tới?

Lời lớn nhất có lẽ là giảm cân (Cười). Không giấu gì mọi người, trước khi chơi pickleball, mình nặng gần 70kg, nhưng chỉ sau 3 tháng tập đều, mình giảm xuống còn 52kg. Mình lấy lại được vóc dáng và sự tự tin, điều mà trước đó mình từng đánh mất. Cơ thể mình cũng trở nên khỏe khoắn, năng động hơn.

Cái lời thứ hai mình nghĩ là mối quan hệ. Nhờ pickleball mà mình quen được rất nhiều người bạn dễ thương, thân thiện, kể cả những anh chị nổi tiếng, những người trước đây mình chỉ thấy qua màn hình hay đi xem show diễn của họ.

Dân mạng nói Kim “gọi vốn”, bạn gọi được bao nhiêu vốn rồi?

Thật ra thì mình không có gọi được đồng vốn nào hết (Cười)...

Nghiêm túc lại nè, mình nghĩ có thể mọi chưa tiếp xúc nhiều với pickleball, đặc biệt là các giải đấu quốc tế. Mình lấy ví dụ gần đây như PPA Tour Asia chẳng hạn. Vận động viên Alex Trương - người vừa giành quán quân đôi nam nữ. Bạn ấy cũng có thói quen vén váy khi thi đấu. Nên mình nghĩ đôi khi đó chỉ là phản xạ, là thói quen cá nhân trong lúc thi đấu căng thẳng, nóng nực, đổ nhiều mồ hôi thôi.

Và thứ nữa, mình nghĩ mọi người cũng đang xem ảnh thì chưa hiểu hoặc cảm nhận được hết bối cảnh ngày hôm đấy. Đó là trận tứ kết đôi nữ, rất quan trọng và mình thì đang bị bỏ khá xa, tinh thần thì căng thẳng, mình không còn nghĩ gì nữa ngoài việc cố gắng giữ bóng trong sân và giành lại điểm. Có thể bức hình đó do bạn chụp hình bắt đúng khoảnh khắc, góc chụp hơi nhạy cảm nên khi lên mạng mới gây tranh cãi.

Thế nên, một lần nữa mình khẳng định là mình không hề có chủ ý phản cảm hay cố tình… khoe thân như trên mạng nhiều người bình luận. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc mình lên án các góc nhìn trái chiều từ dư luận.

Việc mọi người nhìn nhận như nào là quyền của họ, mình không áp đặt ai phải hiểu cho mình cả, mọi người có quyền nói còn mình không buồn đâu. Mình nghĩ tốt thì mọi thứ tốt sẽ đến

Bạn trai bạn nghĩ gì về những ồn ào? Tôi thấy bạn cũng “cứng” ghê!

Ừmm, thật ra bạn trai mình có mặt tại sân thi đấu hôm đó luôn. Anh ấy cũng là người xem trọn trận đấu - trận mà mình “vén váy định mệnh” đó (cười). Anh ấy không trách gì hết, chỉ bảo là nếu người ta hiểu lầm thì mình có thể giải thích nhẹ nhàng, vì có thể với những người không trong cuộc sẽ dễ hiểu lầm.

Người yêu mình cũng là vận động viên bóng rổ bán chuyên, có chơi rất nhiều bộ môn thể thao như golf, tennis và pickleball.

Nói chung cả hai đứa mình cùng có đam mê thể thao. Anh ấy cũng có thói quen vén quần luôn.

Nghĩa là có thể hiểu đơn giản rằng mỗi vận động viên sẽ có những thói quen vô thức khác nhau khi thi đấu như người thì xắn quần áo, người buộc tóc, chỉnh áo,... nên vén váy cũng là chuyện thường, miễn sao không ảnh hưởng đến cuộc chơi là được.

Viral với hình vén váy khi chơi pickleball, Kim thấy may hay thấy lo? Vì sao?

Mình không lo đâu. Ngay cả lúc bị ‘on trend’ nhất trên mạng thì mình vẫn ăn ngon, ngủ kỹ và đi tập pickleball đều đều. Và, thật ra cũng có thể gọi lần viral đi kèm ồn ào này là may mắn đó chứ. Vì hôm đó trên sân tập có khoảng 3-4 người làm như mình, nhưng hình mình đăng tải lên lại hot.

Ừmm thì coi như mình trúng số đi (cười).

Và bây giờ khi mọi người gặp mình là ‘Em Kim vén váy’ hoặc ‘Hot girl vén váy’. Tất nhiên, cũng có người sẽ hiểu sai, nhưng mình nghĩ không sao. Ít nhất sau một năm trời tập luyện nghiêm túc với pickleball mà không ai nhớ tới mình, thì giờ mọi người nhớ tới mình - dù là qua hình ảnh gì thì mình cũng đang được quan tâm rồi.

Hình như Kim cũng là người rất cá tính?

Đúng nha, mình thấy chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Như mình nói, ai cũng có quyền tự do ngôn luận, chỉ là mình chọn nhìn mọi thứ tích cực. Mình tin rằng khi mình sống và nghĩ tốt, năng lượng tích cực đó sẽ quay lại với mình. Mình vẫn sẽ là mình dù cho ai nói gì.

Phụ nữ thường bị chính… phụ nữ soi xét và đánh giá nhiều hơn đàn ông? Vì sao vậy Kim? Và hình như những người không chơi pickleball mới là những người chê mạnh nhất?

Mình thấy đúng đó. Có thể một số chị chưa hiểu hết bối cảnh, hoặc chưa có cơ hội trải nghiệm thi đấu thể thao thật sự, nên dễ phán xét. Họ nhớ đến mình vì điều gì cũng được, miễn là họ ở lại để xem mình đánh pickleball tiếp.

Và cũng có thể vì không/ chưa chơi pickleball và không ở trong hoàn cảnh đó nên không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mình lấy một ví dụ đơn giản như chơi thể thao vài tiếng đồng hồ như thế thì chuyện đổ mồ hôi liên tục, nóng bức là điều dễ có thể xảy ra, nên đâu thể mặc kín, chật hay vải thô quá đúng không, nó không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cả tốc độ di chuyển, các cú đánh bóng.

Hơn nữa, mình nghĩ đã là trang phục thể thao không có đúng - sai, chỉ có hợp hay không hợp. Đồ mình mặc toàn là brand chuyên thể thao, họ đã nghiên cứu kỹ về chất liệu, độ co giãn và sự thoải mái, chứ không phải ngẫu hứng. Mình chọn những thương hiệu lớn vì họ hiểu vận động viên cần gì trên sân. Đó cũng là một khoản đầu tư tốt.

Vậy vụ thể bạn đầu tư cho thể thao bao nhiêu rồi?

Thật ra mình cũng không nhớ rõ đã đầu tư bao nhiêu cho thời trang đâu, nhưng nếu tính tổng chi phí mình bỏ ra hằng năm để phục vụ cho đam mê thể thao thì sẽ rơi vào khoảng 200 - 300 triệu đồng/ năm.

Số tiền này bao gồm tất tần tật từ những chuyến du lịch trong và ngoài nước để kết hợp hoạt động thể thao như trekking, bơi, lướt sóng, tennis, pickleball, cho đến những chi phí cố định như trang phục, thuê huấn luyện viên, thuê sân...

Và điều này với mình là hoàn toàn xứng đáng. Mình nghĩ ai cũng nên có hoặc nên tìm cho mình một bộ môn thể thao phù hợp. Việc vận động nhiều cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Nếu đứng trước những người tấn công mình - bạn sẽ nói 1 câu ngắn gọn gì để thay đổi đánh giá của họ?

Chắc mình sẽ nói: “Nếu các bạn ghét mình, nhưng vẫn xem mình mỗi ngày, thì thật ra... các bạn đã là fan nhỏ của mình rồi đó!” (cười)

Cuộc sống bên ngoài sân pickleball của bạn như thế nào?

Mình vẫn là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, có đam mê với nghệ thuật và thể thao thôi. Mình từng có cơ hội được làm việc với nhiều nghệ sĩ lớn như chị Chi Pu, Hoàng Thùy Linh, và tham gia các dự án như Street Dance Việt Nam,... Đó đều là những trải nghiệm đáng nhớ.

Ngoài ra, vì cũng không có quá nhiều bạn bè nên hầu hết mình dành thời gian cho gia đình, người yêu và may mắn là người yêu mình cũng làm trong lĩnh vực thể thao, thích thể thao nên hai đứa càng đồng điệu hơn.

Gia đình anh ấy cũng đang có một trung tâm thể thao, nên mình phụ bạn trai quản lý. Ngoài ra, chuyện gì không rõ, các vấn đề khúc mắc trong cuộc sống mình sẽ hỏi gia đình và người yêu. Mình tin rằng những người thật lòng yêu thương mình sẽ có những góp ý chân thành nhất.

Mục tiêu xa hơn của bạn, khi được chú ý từ môn thể thao này?

Mình muốn vào năm 2030 mình sẽ là vận động viên Hoàng Kim. Mình nghiêm túc đấy.

Mình muốn được thi đấu chính thức trong hệ thống PPA (Professional Pickleball Association Tour - là hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, quy tụ những tay vợt giỏi nhất).

Ngoài ra, mình cũng muốn thành một gương mặt đại diện cho hình ảnh năng động dù trên sân bóng hay ngoài đời.

Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Kim! Chúc mong muốn của bạn sớm thành hiện thực.



