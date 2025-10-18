Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc

Lão nông dân nắm giữ cả chuỗi doanh nghiệp

Mới đây, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã vinh danh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đáng chú ý, nhiều nông dân bằng sự miệt mài, cần cù đã vươn lên trở thành những tỷ phú Việt, thu về về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Trong số những nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay, ông Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nổi lên là nông dân có doanh thu cao nhất với 95-150 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 25-30 tỷ đồng từ hoạt động nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái. Ông sở hữu diện tích sản xuất lên đến 1.000ha, cho ra 320.000 viên ngọc/năm.

Ông Hồ Phi Thuỷ nhận được danh hiệu Nông dân xuất sắc năm 2025

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện ông Hồ Phi Thủy đang là Giám đốc của 4 công ty. Trong đó, 3 công ty chuyên về ngọc trai, gồm Công ty TNHH một thành viên ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc, Công ty TNHH một thành viên ngọc trai Phú Quốc, Công ty TNHH ngọc trai Côn Đảo.

Trong số này, công ty ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc là doanh nghiệp có vốn điều lệ cao nhất. Ở thời điểm thành lập, công ty từng có vốn 10 tỷ đồng, sau đó được nâng lên 50 tỷ. Đến tháng 3 năm nay, số vốn đã lên mức 300 tỷ đồng.

Ngoài nắm giữ các doanh nghiệp về ngọc trai, ông Hồ Phi Thủy còn làm giám đốc của công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng T&T Phú Quốc được thành lập vào đầu năm 2020. Theo đó, ngành nghề kinh doanh của công ty này là dịch vụ lưu trữ ngắn ngày, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách…

Ông Horikiri - Người trực tiếp chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai Akoya cho ông Hồ Phi Thủy (ông Horikiri bên trái và ông Hồ Phi Thủy bên phải)

Từ chàng thợ lặn nghèo đến danh xưng "vua” ngọc

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng ven biển Thạch Hà (Hà Tĩnh), ông Hồ Phi Thủy sớm nuôi khát vọng đổi đời. Năm 19 tuổi, ông rời quê vào Phú Quốc – vùng đất mà ông xem là “miền khởi đầu mới”.

Không vốn liếng, không người thân, ông bắt đầu với nghề thợ lặn, ngày ngày mò trai dưới đáy biển để mưu sinh. Khi có chút vốn, ông mua một con thuyền để làm ăn lớn hơn. Tuy nhiên siêu bão Linda năm 1997 khiến người đàn ông này phải bán tàu.

Từ đây, ông rẽ sang hướng mới, vào làm việc Công ty Okawa (Nhật Bản) – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nuôi cấy ngọc trai. Dù công việc vẫn đòi hỏi lặn biển song với kỹ năng vượt trội, ông nhanh chóng được giao những công việc quan trọng hơn. Nhờ thế, ông có cơ hội được học hỏi những kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai tiên tiến từ các chuyên gia Nhật Bản.

Ông Hồ Phi Thuỷ được gọi là "vua" ngọc trai

3 năm sau đó, do khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp Nhật Bản - nơi ông Thủy làm việc tuyên bố phá sản. Từ đây, người ông này quyết định đi bằng chính đôi chân của mình, thành lập Công ty ngọc trai Ngọc Hiền.

Sau hơn 3 thập kỷ xây dựng, ông đã đưa thương hiệu này trở thành doanh nghiệp ngọc trai hàng đầu ở Phú Quốc, ghi dấu bằng hàng loạt thành tựu nổi bật.

Thành tựu nổi bật nhất của ông phải kể đến việc nghiên cứu và phục hồi thành công giống trai Maxima – loài trai quý gần như tuyệt chủng ở Việt Nam từ thập niên 1990. Sau nhiều năm kiên trì thử nghiệm, ông đã tìm ra phương pháp nuôi cấy đặc biệt, giúp Ngọc trai Ngọc Hiền trở thành trang trại duy nhất tại Việt Nam nuôi được giống trai này.

Với tầm nhìn xa và khát vọng mang lại sự tự tin và tỏa sáng cho phái đẹp, ông Thủy không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn truyền tải những giá trị văn hóa, tinh hoa của đại dương qua mỗi thiết kế trang sức. Những sản phẩm ngọc trai từ Ngọc Hiền không chỉ phục vụ cho khách hàng trong nước mà còn được xuất khẩu ra thế giới, mang đậm bản sắc và đẳng cấp của ngọc trai Phú Quốc.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, quảng bá du lịch địa phương, ông Thủy còn đang tạo việc làm cho hơn 200 lao động với mức thu nhập từ 7-12 triệu đồng/tháng.

Từ một chàng trai nghèo rời quê với đôi bàn tay trắng, ông Hồ Phi Thủy đã trở thành biểu tượng của tinh thần bền bỉ, góp phần đưa tên tuổi ngọc trai Việt Nam vươn tầm quốc tế.