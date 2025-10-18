Nên “cắt vàng” hay “thuê vàng”?

Không chỉ là câu chuyện của thị trường, “vàng cưới” giờ đang trở thành nỗi lo thật sự của nhiều cặp đôi sắp về chung một nhà. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết về sính lễ, của hồi môn, tiền nạp tài… xuất hiện dày đặc. Bài đăng của một người dùng ẩn danh trong nhóm chia sẻ chuyện cưới hỏi mới đây là ví dụ điển hình, khiến hàng nghìn người bàn tán, đồng cảm xen lẫn những tiếng thở dài.

Khi giá vàng tăng cao, đám cưới là cả một vấn đề lớn. Ảnh minh họa.

“Mình hứa với vợ tương lai là sẽ nạp 1 cây vàng cùng 25 triệu tiền mặt trong lễ hỏi. Khi đó giá vàng chỉ khoảng 88 triệu/ cây. Giờ sắp cưới, vàng gần 160 triệu, mình không đủ khả năng xoay sở nữa,” anh viết.

Anh chàng 30 tuổi, nhân viên văn phòng kể rằng mình và người yêu quen nhau được hai năm, dự định cưới đầu năm 2025. Hai bên gia đình đã gặp mặt, thống nhất chuyện sính lễ: “Bố mẹ vợ tương lai cũng có phần khắt khe, sợ con gái lấy chồng xa lại thiệt thòi. Mình cũng muốn chứng minh sự chân thành, nên lúc đó hứa 1 cây vàng cho chắc lòng hai bên.”

Tiền nạp tài, theo anh, không chỉ là sính lễ mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn với gia đình cô dâu - “cảm ơn vì đã sinh thành và nuôi dạy người con gái mà mình sắp cưới.”

Nhưng đến khi bước vào giai đoạn chuẩn bị thực tế, mọi thứ vượt xa tính toán ban đầu. Chi phí cưới phát sinh, căn hộ trả góp vẫn chưa xong, gia đình anh ở quê cũng không thể hỗ trợ thêm. Thế nên anh bàn với vợ sắp cưới là giảm xuống còn 5 chỉ vàng, những lễ vật khác vẫn đầy đủ.

Dĩ nhiên, câu chuyện không dừng ở chuyện “đeo cho đẹp”. Bên nhà gái ban đầu không hài lòng, bởi họ cho rằng vàng là biểu tượng của cam kết, không thể “thuê cho có”. Tuy nhiên, sau khi nghe hai con trình bày, nhà trai cũng chân thành xin lỗi, giải thích hoàn cảnh.

“Cũng may là bên đó hiểu, thông cảm vì giá vàng giờ cao quá, chứ không chắc mình stress luôn,” anh chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Sau vài hôm không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Cô dâu tương lai tủi thân vì “thấy mình không được coi trọng”, còn chú rể thì rối bời, vừa thương vừa bất lực.

“Mình bàn với vợ là giảm xuống còn 5 chỉ, lễ vật khác vẫn đầy đủ. Nhưng cô ấy không vui. Cổ bảo đã hứa 1 cây rồi thì làm đúng 1 cây, bớt đi nhìn kỳ lắm, người ngoài nói ra nói vào. Mình nói thật là giờ đào đâu ra hơn trăm triệu, còn phải lo tiền rạp, chụp ảnh, váy cưới...” anh kể.

Cuối cùng, để mọi việc êm xuôi, hai bên thống nhất một giải pháp tạm thời: Thuê vàng để đủ 1 cây trong lễ nạp tài. “Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thật sự lúc đó mình hết cách. Tụi mình lên tiệm thuê vàng, họ cho mượn đủ 10 chỉ, tính tiền theo ngày. Đeo xong thì trả lại, chịu phí thuê. Thà vậy còn hơn là để hai bên mất lòng ,” anh nói.

Khi phía nhà gái biết chuyện, không khí ban đầu khá nặng nề. Vì tiền nạp tài là phần lễ vật mà nhà trai gửi đến cho nhà gái, nên chuyện “cắt vàng” hay “thuê vàng” khó mà giấu được. Bố mẹ cô dâu ban đầu ngạc nhiên, có chút không vui vì cho rằng chuyện cưới hỏi không nên làm qua loa, nhất là khi hai bên đã bàn bạc kỹ từ trước.

Anh kể, sau hôm ấy, cả hai vợ chồng đều thấp thỏm. “Mình biết nhà vợ hơi chạnh lòng, nên mới bàn với ba mẹ sang nói chuyện đàng hoàng. Ba mình qua, xin lỗi bên thông gia, nói rõ tình hình: Giá vàng tăng quá nhanh, tụi con cũng cố gắng hết sức rồi. Không ai muốn thất hứa cả.”

Sau cuộc gặp đó, không khí dần dịu xuống. Nhà gái cũng hiểu, vì thực tế giá vàng thời điểm ấy tăng không kiểm soát, có muốn giữ lời 1 cây cũng là điều gần như bất khả thi. “Bên đó nói thôi, coi như hai đứa thương nhau là được, vàng bạc tính sau. Mình nghe mà nhẹ cả người,” anh chia sẻ.

Anh bảo, đến giờ nhớ lại vẫn thấy vừa mừng vừa ngại. Mừng vì hai bên gia đình giữ được hòa khí, còn ngại vì cảm giác mình chưa trọn lời hứa. “Nhưng thật lòng mà nói, giờ vợ chồng sống vui vẻ, thương nhau là đủ. 1 cây hay nửa cây đâu làm nên hạnh phúc,” anh nói, giọng chậm lại.

Trên các diễn đàn, câu chuyện “thuê vàng cưới” khiến nhiều người bàn tán. Có người cho rằng đó là giải pháp hợp lý trong bối cảnh giá vàng leo thang phi mã; người khác lại tiếc nuối vì “đến vàng cưới cũng phải vay mượn, thuê tạm thì còn giá trị gì nữa".

Còn với những cặp đôi sắp cưới vàng giờ không chỉ là con số trên bảng điện tử, mà là bài toán niềm tin, sĩ diện và thực tế tài chính. “Ngày trước người ta nói ‘cưới vợ tậu trâu’, giờ là ‘cưới vợ tậu vàng’. Nhưng vàng lại chạy nhanh quá, chưa kịp đuổi kịp giá thì đã tới ngày cưới rồi.”