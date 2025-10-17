Mang 10 chỉ vàng đi bán ngày giá lập đỉnh, người phụ nữ ở Hà Nội gặp cảnh sợ hãi, "quay xe" vội

Chưa bao giờ, giá vàng lại nóng như những ngày khi kim loại quý này liên tục lập đỉnh mới tính theo giờ, theo phút. Sáng 17/10, rất đông người dân vẫn đi xếp hàng mua vàng dù các cửa hàng lớn liên tục báo hết hàng, dừng bán hoặc bán ra rất nhỏ giọt.

Chia sẻ trên VTC News, anh Nguyễn Văn Hoàng (ở phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết đã đến xếp hàng tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ lúc 7 giờ 30 phút. Dù đến trưa vẫn chưa được phát số do cửa hàng tạm dừng bán hàng nhưng anh Hoàng vẫn tiếp tục chờ đợi do “đằng nào cũng mất công đến rồi”.

Người dân xếp hàng đông như trẩy hội tại một cửa hàng trên đường Cầu Giấy.

Người đàn ông tiết lộ, bản thân đã từng mua vàng ở thời điểm giá chỉ khoảng hơn 60 triệu đồng/lượng nhưng lại “chốt lời non”. Lần này, anh xác định sẽ nắm giữ vàng lâu dài chứ không “lướt sóng”.

Chị Trần Minh Tâm (ở phường Ba Đình) bắt đầu tích vàng từ cuối năm 2024. Trong 10 tháng qua, tháng nào chị cũng mua 1-2 chỉ vàng tích trữ. Gần đây, giá vàng tăng “nóng” nên chị Tâm đánh liều mua vào nhiều hơn, với kỳ vọng giá sẽ còn tăng nữa. Người phụ nữ bày tỏ bản thân không biết chơi chứng khoán hay đầu tư bất động sản, gửi tiền ngân hàng thì lãi suất thấp nên xác định mua vàng cất đi như tài sản tích lũy, chị Tâm chia sẻ trong lúc đang mệt mỏi chờ mua vàng.

Người nhà, nhà nhà mua vàng trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm, từ đó cũng xuất hiện nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Sáng 17/10, chị Thảo (ở Hà Nội) đem 1 lượng vàng nhẫn đi bán do đang cần tiền. Tuy nhiên, vừa tới nơi chị đã bị một đám người vây quanh, hỏi đi mua hay đi bán. Biết chị Thảo bán vàng, nhiều người lập tức mời chào bán lại cho họ.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong những ngày qua.

"Người thì bảo mua bằng giá bán ra của cửa hàng, người thì bảo sẽ trả hơn cửa hàng 10 triệu một cây. Thấy họ nhao nhao lên nên tôi cũng sợ, quyết định không bán nữa, mang về rồi tính sau", chị Thảo nói trên Thời báo Văn học Nghệ thuật.

Trước đó, vào ngày 16/10, bà Thái (ở Hà Nội) thì may mắn mua được vàng sau nhiều tiếp xếp hàng. Người phụ nữ mua được 1 chỉ vàng nhẫn với giá 15,4 triệu đồng. Khi vừa cầm vàng đi ra khỏi tiệm, đã có một vài người bước tới ngỏ ý muốn mua lại chỉ vàng của bà với giá 16,5 triệu đồng. Tuy nhiên bà Thái từ chối. Bà cho hay đã đi cả tuần mới mua được 1 chỉ vàng để tặng đám cưới người cháu, không có nhu cầu bán lại.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện rất cao.

Tính đến thời điểm 15 giờ chiều ngày 17/10, giá vàng SJC hiện đang giữ ở mức: 152.500.000 - 153.000.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cao ngất ngưởng, ở mức: 15.600.000 - 15.900.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Doji niêm yết ở mức: 15.140.000 - 15.290.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

(Tổng hợp)