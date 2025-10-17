Chuyện gì xảy ra tại “lâu đài 500 tỷ” của Ngân Collagen trong đêm?

Các thông tin liên quan đến Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi sát sao. Trong đó có biệt thự hoành tráng mà gia đình Ngân Collagen đang sống ở Cần Thơ.

Bên ngoài và bên trong "lâu đài 500 tỷ" của Ngân Collagen (Ảnh: FBNV)

Tối 16/10, khi các thông tin liên quan đến Ngân Collagen được chia sẻ rầm rộ, "boss giảm cân" đã cập nhật ở bên trong nhà.

Để chứng minh thời gian địa điểm, Ngân đăng cả ảnh màn hình điện thoại hiển thị 21h30 ngày 16/10.

Trong khi đó, trên MXH cũng xuất hiện nhiều clip cập nhật việc đến tận nhà Ngân vào tối 16/10. Nhiều người cho biết ở thời điểm này, bên ngoài biệt thự này vẫn im lìm, không có gì bất thường.

Ngân Collagen cập nhật bên trong nhà lúc 21h30 ngày 16/10

Những hình ảnh bên ngoài nhà Ngân Collagen vào tối 16/10 được chia sẻ (Nguồn: @bengoc602, @cuc0606, Huy Nguyễn)

Ngoài ra đến sáng 17/10, “boss giảm cân” cũng liên tục đăng 2 khoảnh khắc mới.

Hai chia sẻ mới của Ngân Collagen vào sáng 17/10 (Ảnh: TTNV)

Về các tin đồn liên quan liên quan, vợ chồng Ngân Collagen chưa có bất kỳ phản hồi nào. Thay vào đó, cả hai tiếp tục cập nhật các clip bán hàng, chủ yếu là các sản phẩm làm đẹp, clip hái cây trái ở biệt thự cũ - nơi gia đình sống trước đây hoặc check-in ở biệt thự mới.

Về biệt thự của Ngân Collagen, cô từng nhiều lần chia sẻ trên MXH, úp mở cho biết giá trị không nhỏ, từ đây làm dấy lên tên gọi “lâu đài 500 tỷ”. Cũng theo lời Ngân, nhà được xây dựng trên diện tích 1.000m2, có 2 mặt tiền. Cô cho biết biệt thự này do chồng - Lê Trung thiết kế và phụ trách xây dựng, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện.

Nội thất bên trong biệt thự sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như gỗ, đá quý, một số được mạ vàng. Ngân Collagen cho biết nhiều món đồ được đặt mua từ nước ngoài, mời đội ngũ chuyên gia về Việt Nam trực tiếp thi công và lắp đặt.

Trong đó số decor này, đặc biệt nhất phải kể đến chiếc đồng hồ làm từ đá khổng tước. Bích Ngân cho biết chồng khẳng định cả Việt Nam chỉ có 1 chiếc như vậy nhưng cô vẫn bán tín bán nghi: "Ổng tâm đắc nhất là cái đồng hồ này. Ổng nói với tui là đồng hồ này cả Việt Nam chỉ tui có thôi mà không biết có phải không. Tui không rành mấy cái này nhưng ổng đem về mà hãnh diện lắm. Ai rành nói cho tui biết với".

Tuy nhiên, khi các ồn ào nổ ra, nhiều người đặt câu hỏi về độ xác thực của khối tài sản mà Ngân Collagen từng công khai.

Không gian bên trong "lâu đài 500 tỷ" của Ngân Collagen (Ảnh: TTNV)

